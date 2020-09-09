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В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*
В России вынесли первый после запрета АУЕ* приговор за организацию ячейки этого движения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T14:26
2020-09-09T17:06
оренбург
генеральная прокуратура рф
свердловская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В России вынесли первый после запрета АУЕ* приговор за организацию ячейки этого движения, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>.Дело в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также Артема Зуева рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Их обвиняли по статьям "Организация экстремистского сообщества", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Как установил суд, в ноябре 2011 года Николай Бабарика, который был последователем движения "Арестантское уголовное единство"*, вместе с неустановленным лицом (материалы против него выделены в отдельное производство) создал в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурге</a> экстремистское сообщество под названием АУЕ*. Позже в его состав вошли супруга Бабарики и Зуев.Так, по май 2018 года Бабарика опубликовал в сообществе около 30 тысяч материалов, в том числе с призывами к экстремистской деятельности. Наталья Бабарика вступила в сообщество в марте 2017-го, в ее обязанности входило распространение символики движения и администрирование интернет-сообщества, в котором она опубликовала около двух тысяч материалов.Зуев же сперва предоставлял Бабарике свой аккаунт для администрирования сообщества и ведения переговоров по распространению символики, а в июне 2017-го создал еще одно сообщество, в котором публиковал материалы об АУЕ* и рекламу об изготовлении и продаже символики.Суд признал всех троих виновными. Николая Бабарику приговорили к семи годам колонии, его жену Наталью — к четырем годам, Зуева — к трем годам и девяти месяцам. Кроме того, им на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Приговор в силу пока не вступил.Верховный суд 17 августа признал экстремистским и запретил в России деятельность "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)".<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>
https://ria.ru/20200825/kriminal-1576286358.html
https://ria.ru/20200826/reestr-1576312202.html
Давите гадину.
222
А я думал это "Анальными Утехами Едины". Ну типа общество в поддержку всех нетрадиционных на зоне.
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21
оренбург
свердловская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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оренбург, генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия

В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*

14:26 09.09.2020 (обновлено: 17:06 09.09.2020)
22426
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В России вынесли первый после запрета АУЕ* приговор за организацию ячейки этого движения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Дело в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также Артема Зуева рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Их обвиняли по статьям "Организация экстремистского сообщества", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
25 августа, 14:11
Во ФСИН объяснили, где подростки "заражаются" АУЕ*
Как установил суд, в ноябре 2011 года Николай Бабарика, который был последователем движения "Арестантское уголовное единство"*, вместе с неустановленным лицом (материалы против него выделены в отдельное производство) создал в Оренбурге экстремистское сообщество под названием АУЕ*. Позже в его состав вошли супруга Бабарики и Зуев.
Так, по май 2018 года Бабарика опубликовал в сообществе около 30 тысяч материалов, в том числе с призывами к экстремистской деятельности. Наталья Бабарика вступила в сообщество в марте 2017-го, в ее обязанности входило распространение символики движения и администрирование интернет-сообщества, в котором она опубликовала около двух тысяч материалов.
Зуев же сперва предоставлял Бабарике свой аккаунт для администрирования сообщества и ведения переговоров по распространению символики, а в июне 2017-го создал еще одно сообщество, в котором публиковал материалы об АУЕ* и рекламу об изготовлении и продаже символики.
Суд признал всех троих виновными. Николая Бабарику приговорили к семи годам колонии, его жену Наталью — к четырем годам, Зуева — к трем годам и девяти месяцам. Кроме того, им на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.
Приговор в силу пока не вступил.
Верховный суд 17 августа признал экстремистским и запретил в России деятельность "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)".
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 04:12
МВД планирует создать реестр участников АУЕ*
812173329
Обсудить 21
ОренбургГенеральная прокуратура РФСвердловская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Давите гадину.
9 сентября, 14:30
sizif8sizif8
21620103
А я думал это "Анальными Утехами Едины". Ну типа общество в поддержку всех нетрадиционных на зоне.
9 сентября, 14:54
ЕВЕгор Воронин
71992202
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