https://ria.ru/20200909/prigovor-1576986803.html

В России вынесли первый приговор за создание ячейки АУЕ*

В России вынесли первый после запрета АУЕ* приговор за организацию ячейки этого движения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T14:26

2020-09-09T14:26

2020-09-09T17:06

оренбург

генеральная прокуратура рф

свердловская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> В России вынесли первый после запрета АУЕ* приговор за организацию ячейки этого движения, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a>.Дело в отношении супругов Николая и Натальи Бабарика, а также Артема Зуева рассматривал Екатеринбургский гарнизонный военный суд. Их обвиняли по статьям "Организация экстремистского сообщества", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".Как установил суд, в ноябре 2011 года Николай Бабарика, который был последователем движения "Арестантское уголовное единство"*, вместе с неустановленным лицом (материалы против него выделены в отдельное производство) создал в <a href="http://ria.ru/location_Orenburg/" target="_blank" data-auto="true">Оренбурге</a> экстремистское сообщество под названием АУЕ*. Позже в его состав вошли супруга Бабарики и Зуев.Так, по май 2018 года Бабарика опубликовал в сообществе около 30 тысяч материалов, в том числе с призывами к экстремистской деятельности. Наталья Бабарика вступила в сообщество в марте 2017-го, в ее обязанности входило распространение символики движения и администрирование интернет-сообщества, в котором она опубликовала около двух тысяч материалов.Зуев же сперва предоставлял Бабарике свой аккаунт для администрирования сообщества и ведения переговоров по распространению символики, а в июне 2017-го создал еще одно сообщество, в котором публиковал материалы об АУЕ* и рекламу об изготовлении и продаже символики.Суд признал всех троих виновными. Николая Бабарику приговорили к семи годам колонии, его жену Наталью — к четырем годам, Зуева — к трем годам и девяти месяцам. Кроме того, им на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.Приговор в силу пока не вступил.Верховный суд 17 августа признал экстремистским и запретил в России деятельность "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство"* (другие наименования "Арестантский уклад един"*, "Арестантское уркаганское единство"*, АУЕ*, А.У.Е.*)".<em>*Экстремистская организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200825/kriminal-1576286358.html

https://ria.ru/20200826/reestr-1576312202.html

sizif8 Давите гадину. 222

Егор Воронин А я думал это "Анальными Утехами Едины". Ну типа общество в поддержку всех нетрадиционных на зоне. 176

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оренбург

свердловская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбург, генеральная прокуратура рф, свердловская область, происшествия