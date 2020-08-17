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Верховный суд России запретил движение АУЕ*
Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской... РИА Новости, 17.08.2020
2020-08-17T17:20
анна кузнецова
игорь краснов
верховный суд рф
дмитрий аграновский
общество
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https://ria.ru/20170719/1498753809.html
https://ria.ru/20190914/1558618399.html
Правильно. И радио "Шансон" туда же!
28
Не дело генерального прокурора этим заниматься. Первый раз вообще услышал про некую АУЕ, хотя такая аббревиатура, кажется встречалась на куклах, которые подростки сжигали. Причем тут экстремизм вообще не понятно. Надо будет поподробнее о них узнать. А вот и Генеральный Прокурор, и судьи Верховного суда возможно подставились, если в будущем не будет представлено конкретных случаев описанных Красновым как массовые беспорядки. Я лично вообще не слышал о такой организации, а тем более о массовых беспорядков какой-то там организации. Интересно, а заявители, чьим жизням и здоровью что-то там вредило вообще существуют. Сами прокуроры, без заявителей никак не могли быть инициаторами судебного разбирательства, это прямое нарушение УПК. Здесь попахивает нарушением 29 и 13 статей Конституции, со стороны Генеральной Прокуратуры и судей Верховного суда.
16
4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149152/56/1491525649_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_515f0973f377f4dac11ffe8e8e9b2be4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна кузнецова, игорь краснов, верховный суд рф, дмитрий аграновский, общество

Верховный суд России запретил движение АУЕ*

17:20 17.08.2020
9632
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд
Верховный суд
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд. Архивное фото
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской организацией. Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.
Таким образом ВС удовлетворил заявление генерального прокурора Игоря Краснова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме.
Как уточнили в Генпрокуратуре, молодежная субкультура АУЕ* — "хорошо структурированная и управляемая организация" экстремистской направленности. Представители этого неформального объединения, по данным прокуроров, причастны к подготовке массовых беспорядков, поэтому их деятельность "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".
В ведомстве напомнили, что в движение активно вовлекали подростков, "чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", поэтому запрет АУЕ* поможет эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".
О необходимости активной борьбы с АУЕ* и другими похожими деструктивными молодежными субкультурами ранее заявляли как эксперты, так и детский омбудсмен Анна Кузнецова.
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Мнение экспертов

Теперь людей, открыто причисляющих себя к АУЕ*, смогут привлекать к административной и уголовной ответственности, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский.
При этом он отметил, что решение носит скорее декларативный характер, ведь АУЕ* не зарегистрирована именно как организация — "это как запрещать сходку "Коза ностра".
"Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности в АУЕ, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что для этого необходимо, чтобы человек открыто заявлял о причастности к движению.
Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков подчеркнул важность работы администраций соцсетей по выявлению групп с подобной идеологией.
"Администрация соцсетей должна тоже идти на опережение, не ждать запрещения судом. Они же тоже видели, какой урон наносят эти группы для детей. Если раньше нужно было выявлять это в ручном режиме, то пусть владельцы соцсетей теперь на программном уровне не допускают этих вещей. Самое важное — для нас всех это должен быть урок", — сказал он РИА Новости.
Чтобы снизить риск появления подобных движений в будущем, нужно развивать и расширять бесплатный внеурочный досуг молодежи, ввести в школах должность превентолога, который будет отвечать за профилактику правонарушений и асоциального поведения, полагает эксперт.
"Школа должна вернуть воспитательную составляющую", — заключил Цветков.
В Московском патриархате поддержали запрет АУЕ*.
"Важная новость. Правильно. Хотя, конечно, профилактика важнее и действеннее наказания. Но новость очень важная. АУЕ* — очень опасное и разлагающее людей движение. И наказание должно быть неотвратимым", — написал в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Популярные комментарии
Правильно. И радио "Шансон" туда же!
17 августа, 18:47
Кейт Оксовью
2020015
Не дело генерального прокурора этим заниматься. Первый раз вообще услышал про некую АУЕ, хотя такая аббревиатура, кажется встречалась на куклах, которые подростки сжигали. Причем тут экстремизм вообще не понятно. Надо будет поподробнее о них узнать. А вот и Генеральный Прокурор, и судьи Верховного суда возможно подставились, если в будущем не будет представлено конкретных случаев описанных Красновым как массовые беспорядки. Я лично вообще не слышал о такой организации, а тем более о массовых беспорядков какой-то там организации. Интересно, а заявители, чьим жизням и здоровью что-то там вредило вообще существуют. Сами прокуроры, без заявителей никак не могли быть инициаторами судебного разбирательства, это прямое нарушение УПК. Здесь попахивает нарушением 29 и 13 статей Конституции, со стороны Генеральной Прокуратуры и судей Верховного суда.
17 августа, 21:06
Игорь Червоный
1110013
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