Верховный суд России запретил движение АУЕ*

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ* ("Арестантский уклад един" или "Арестантское уголовное единство") экстремистской организацией. Теперь сама по себе причастность к АУЕ* будет трактоваться как экстремизм и караться по Уголовному кодексу.

Таким образом ВС удовлетворил заявление генерального прокурора Игоря Краснова , сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как уточнили в Генпрокуратуре, молодежная субкультура АУЕ* — "хорошо структурированная и управляемая организация" экстремистской направленности. Представители этого неформального объединения, по данным прокуроров, причастны к подготовке массовых беспорядков, поэтому их деятельность "представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству".

В ведомстве напомнили, что в движение активно вовлекали подростков, "чья психика наиболее подвержена деструктивному воздействию", поэтому запрет АУЕ* поможет эффективнее защищать интересы подрастающего поколения и "способствовать оздоровлению общества".

О необходимости активной борьбы с АУЕ* и другими похожими деструктивными молодежными субкультурами ранее заявляли как эксперты, так и детский омбудсмен Анна Кузнецова

Мнение экспертов

Теперь людей, открыто причисляющих себя к АУЕ*, смогут привлекать к административной и уголовной ответственности, заявил РИА Новости адвокат Дмитрий Аграновский

При этом он отметил, что решение носит скорее декларативный характер, ведь АУЕ* не зарегистрирована именно как организация — "это как запрещать сходку "Коза ностра".

"Однако если человек будет открыто демонстрировать символику или заявлять о своей причастности в АУЕ, то его могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности", — сказал собеседник агентства, подчеркнув, что для этого необходимо, чтобы человек открыто заявлял о причастности к движению.

Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков подчеркнул важность работы администраций соцсетей по выявлению групп с подобной идеологией.

"Администрация соцсетей должна тоже идти на опережение, не ждать запрещения судом. Они же тоже видели, какой урон наносят эти группы для детей. Если раньше нужно было выявлять это в ручном режиме, то пусть владельцы соцсетей теперь на программном уровне не допускают этих вещей. Самое важное — для нас всех это должен быть урок", — сказал он РИА Новости.

Чтобы снизить риск появления подобных движений в будущем, нужно развивать и расширять бесплатный внеурочный досуг молодежи, ввести в школах должность превентолога, который будет отвечать за профилактику правонарушений и асоциального поведения, полагает эксперт.

"Школа должна вернуть воспитательную составляющую", — заключил Цветков.

В Московском патриархате поддержали запрет АУЕ*.

"Важная новость. Правильно. Хотя, конечно, профилактика важнее и действеннее наказания. Но новость очень важная. АУЕ* — очень опасное и разлагающее людей движение. И наказание должно быть неотвратимым", — написал в Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.