https://ria.ru/20200910/yubiley-1577062632.html

Тамбовщине отвели одну из ведущих ролей в праздновании юбилея Рахманинова

Тамбовская область станет одно из главных площадок празднования 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова, только в бывшем имении его семьи пройдут порядка 10... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T20:06

2020-09-10T20:06

2020-09-10T20:06

тамбовская область

александр никитин

алла манилова

сергей рахманинов

тамбовская область

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<strong>ТАМБОВ, 10 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовская область</a> станет одно из главных площадок празднования 150-летнего юбилея <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rakhmaninov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Рахманинова</a>, только в бывшем имении его семьи пройдут порядка 10 крупных мероприятий, сообщила в четверг замминистра культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_Alla_Manilova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Манилова</a> ."Тамбовская область будет играть одну из ведущих ролей в праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова. Только в Ивановке пройдут порядка 10 крупных мероприятий, вошедших в федеральный план. Причем, некоторые будут иметь ежегодный характер. Так что мы каждый год, вплоть по 2023 года включительно, будем приезжать к вам вместе с выдающимися музыкантами, руководителями филармоний, консерваторий, музейщиками", — привели в пресс-службе обладминистрации слова Маниловой на конференции в <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбове</a>, посвященной подготовке к юбилею.Как отметила Манилова, в оргкомитет по подготовке к 150-летию Рахманинова вошли не только представили органов власти, но и выдающиеся деятели культуры и искусства, которые внесли много интересных предложений. Часть инициатив поступила от Тамбовщины: в состав оргкомитета входят губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> и руководитель музея-заповедника "Ивановка" Александр Ермаков. "Ивановка" — это не просто музей-заповедник. Это большой музейный, социокультурный центр, в котором главное - это гений места. Сила "Ивановки" в том, что сохранился рахманиновский дух. Я там бывала неоднократно и могу сказать, что другого такого рахманиновского места в России нет. Это нас обязывает к тому, чтобы создать здесь культурный российский центр", — сообщила Манилова.Она уточнила, что в целом федеральный план проведения юбилея включает много важных мероприятий: от создания фирменного стиля Года Рахманинова до крупнейших мировых концертов и фестивалей.

https://ria.ru/20190225/1551350306.html

тамбовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр никитин, алла манилова, сергей рахманинов, тамбовская область