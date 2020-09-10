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Тамбовская область
https://ria.ru/20200910/yubiley-1577062632.html
Тамбовщине отвели одну из ведущих ролей в праздновании юбилея Рахманинова
Тамбовская область станет одно из главных площадок празднования 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова, только в бывшем имении его семьи пройдут порядка 10... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T20:06
2020-09-10T20:06
тамбовская область
александр никитин
алла манилова
сергей рахманинов
тамбовская область
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<strong>ТАМБОВ, 10 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовская область</a> станет одно из главных площадок празднования 150-летнего юбилея <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rakhmaninov/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Рахманинова</a>, только в бывшем имении его семьи пройдут порядка 10 крупных мероприятий, сообщила в четверг замминистра культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_Alla_Manilova/" target="_blank" data-auto="true">Алла Манилова</a> ."Тамбовская область будет играть одну из ведущих ролей в праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова. Только в Ивановке пройдут порядка 10 крупных мероприятий, вошедших в федеральный план. Причем, некоторые будут иметь ежегодный характер. Так что мы каждый год, вплоть по 2023 года включительно, будем приезжать к вам вместе с выдающимися музыкантами, руководителями филармоний, консерваторий, музейщиками", — привели в пресс-службе обладминистрации слова Маниловой на конференции в <a href="http://ria.ru/location_Tambov/" target="_blank" data-auto="true">Тамбове</a>, посвященной подготовке к юбилею.Как отметила Манилова, в оргкомитет по подготовке к 150-летию Рахманинова вошли не только представили органов власти, но и выдающиеся деятели культуры и искусства, которые внесли много интересных предложений. Часть инициатив поступила от Тамбовщины: в состав оргкомитета входят губернатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Nikitin_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Никитин</a> и руководитель музея-заповедника "Ивановка" Александр Ермаков. "Ивановка" — это не просто музей-заповедник. Это большой музейный, социокультурный центр, в котором главное - это гений места. Сила "Ивановки" в том, что сохранился рахманиновский дух. Я там бывала неоднократно и могу сказать, что другого такого рахманиновского места в России нет. Это нас обязывает к тому, чтобы создать здесь культурный российский центр", — сообщила Манилова.Она уточнила, что в целом федеральный план проведения юбилея включает много важных мероприятий: от создания фирменного стиля Года Рахманинова до крупнейших мировых концертов и фестивалей.
https://ria.ru/20190225/1551350306.html
тамбовская область
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александр никитин, алла манилова, сергей рахманинов, тамбовская область

Тамбовщине отвели одну из ведущих ролей в праздновании юбилея Рахманинова

20:06 10.09.2020
10
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКомпозитор Сергей Васильевич Рахманинов
Композитор Сергей Васильевич Рахманинов - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ТАМБОВ, 10 сен - РИА Новости. Тамбовская область станет одно из главных площадок празднования 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова, только в бывшем имении его семьи пройдут порядка 10 крупных мероприятий, сообщила в четверг замминистра культуры РФ Алла Манилова .
"Тамбовская область будет играть одну из ведущих ролей в праздновании 150-летия со дня рождения Рахманинова. Только в Ивановке пройдут порядка 10 крупных мероприятий, вошедших в федеральный план. Причем, некоторые будут иметь ежегодный характер. Так что мы каждый год, вплоть по 2023 года включительно, будем приезжать к вам вместе с выдающимися музыкантами, руководителями филармоний, консерваторий, музейщиками", — привели в пресс-службе обладминистрации слова Маниловой на конференции в Тамбове, посвященной подготовке к юбилею.
Как отметила Манилова, в оргкомитет по подготовке к 150-летию Рахманинова вошли не только представили органов власти, но и выдающиеся деятели культуры и искусства, которые внесли много интересных предложений. Часть инициатив поступила от Тамбовщины: в состав оргкомитета входят губернатор Александр Никитин и руководитель музея-заповедника "Ивановка" Александр Ермаков.
"Ивановка" — это не просто музей-заповедник. Это большой музейный, социокультурный центр, в котором главное - это гений места. Сила "Ивановки" в том, что сохранился рахманиновский дух. Я там бывала неоднократно и могу сказать, что другого такого рахманиновского места в России нет. Это нас обязывает к тому, чтобы создать здесь культурный российский центр", — сообщила Манилова.
Сергей Рахманинов - РИА Новости, 1920, 25.02.2019
25 февраля 2019, 20:22Тамбовская область
На Тамбовщину привлекут интуристов за счет развития усадьбы Рахманинова
Она уточнила, что в целом федеральный план проведения юбилея включает много важных мероприятий: от создания фирменного стиля Года Рахманинова до крупнейших мировых концертов и фестивалей.
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Тамбовская областьАлександр НикитинАлла МаниловаСергей РахманиновТамбовская область
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