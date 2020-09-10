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Песков оценил возможность второго тура на выборах в Иркутской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об избирательной кампании в Иркутской области, заявил, что второй тур возможен на любых выборах, ничего РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:04
2020-09-10T15:04
михаил щапов
игорь кобзев
дмитрий песков
иркутская область
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, говоря об избирательной кампании в <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>, заявил, что второй тур возможен на любых выборах, ничего страшного в этом нет, всё будет зависеть от воли избирателей."Второй тур в целом возможен в любых выборах, и ничего в этом страшного нет. Это же избирательный процесс, люди будут голосовать - голосовать именно за того кандидата, который представляется им наиболее убедительным в доведении своей программы развития региона до избирателей, который подтверждает свою убедительность делами", - заявил Песков во время общения с региональными журналистами, говоря о том, рассматривают ли в Кремле возможность второго тура на выборах губернатора Иркутской области."Поэтому будет второй тур, не будет - это всё, что называется, воля избирателей, потому что именно голоса избирателей определят то, кто победит в выборах и как пройдут эти выборы", - заключил он.Выборы губернатора Иркутской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. Кандидатами на пост главы региона зарегистрированы пять человек – врио губернатора Иркутской области <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a> (самовыдвиженец), депутат Заксобрания Иркутской области Лариса Егорова ("<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>"), координатор регионального отделения <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> Андрей Духовников, а также депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_-mikhail-schapov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Щапов</a> (<a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>) и проректор по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадий Щадов (<a href="http://ria.ru/organization_KPSS/" target="_blank" data-auto="true">КПСС</a>).
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михаил щапов, игорь кобзев, дмитрий песков, иркутская область, политика

Песков оценил возможность второго тура на выборах в Иркутской области

15:04 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВОЛГОГРАД, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об избирательной кампании в Иркутской области, заявил, что второй тур возможен на любых выборах, ничего страшного в этом нет, всё будет зависеть от воли избирателей.
"Второй тур в целом возможен в любых выборах, и ничего в этом страшного нет. Это же избирательный процесс, люди будут голосовать - голосовать именно за того кандидата, который представляется им наиболее убедительным в доведении своей программы развития региона до избирателей, который подтверждает свою убедительность делами", - заявил Песков во время общения с региональными журналистами, говоря о том, рассматривают ли в Кремле возможность второго тура на выборах губернатора Иркутской области.
"Поэтому будет второй тур, не будет - это всё, что называется, воля избирателей, потому что именно голоса избирателей определят то, кто победит в выборах и как пройдут эти выборы", - заключил он.
Выборы губернатора Иркутской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. Кандидатами на пост главы региона зарегистрированы пять человек – врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (самовыдвиженец), депутат Заксобрания Иркутской области Лариса Егорова ("Справедливая Россия"), координатор регионального отделения ЛДПР Андрей Духовников, а также депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ) и проректор по административно-хозяйственной и производственной деятельности ИРНИТУ Геннадий Щадов (КПСС).
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
Вчера, 14:10
Песков прокомментировал идею о возвращении прямых выборов мэров
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