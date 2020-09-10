https://ria.ru/20200910/vrachi-1577057468.html
Власти Ленобласти привлекут врачей в регион квартирами и амбулаториями
Власти Ленинградской области заинтересованы в молодых специалистах, особенно медицинских работниках, и готовы удержать их в регионе образованием, жильем,... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T18:17
2020-09-10T18:17
2020-09-10T18:17
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
кингисеппский район
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> заинтересованы в молодых специалистах, особенно медицинских работниках, и готовы удержать их в регионе образованием, жильем, "подъемными" в 1,5 миллиона рублей и новыми амбулаториями, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a> на открытии амбулатории в поселке Котельский <a href="http://ria.ru/location_Kingiseppskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Кингисеппского района</a>. В ходе осмотра амбулатории Дрозденко отметил, что сюда за медицинской помощью смогут обращаться до 80 пациентов в смену. Амбулатория будет обслуживать пациентов из соседних населенных пунктов в радиусе 35 километров. Местные жители попросили губернатора увеличить количество специалистов для сельской амбулатории. "Мы даем подъемные для молодых врачей —1,5 миллиона, помогаем со служебным жильем, доплачиваем из бюджета. Это с меня, я пришлю вам докторов, но вы, пожалуйста, найдите им женихов и невест, чтобы они тут остались. Я еще помню старую амбулаторию, куда жители ходили лечиться. Новая амбулатория не только сделала доступнее качественное медицинское обслуживание, но и украсила поселок", — сказал губернатор. Общая площадь нового медучреждения составляет более 2000 квадратных метров. На первом этаже амбулатории размещаются кабинеты врача общей практики, гинеколога, детского и взрослого стоматологов. Кроме того, оборудован дневной стационар с палатой на четыре койки, процедурный и прививочный кабинеты. На втором этаже предусмотрено 6 квартир для персонала: две однокомнатных, две двухкомнатных и две трехкомнатных. Общая площадь квартир составила 345 квадратных метров."Стоимость строительства, а также укомплектования объекта необходимым оборудованием составила 145,5 миллионов рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", — отметили в пресс-службе областной администрации.
https://ria.ru/20200611/1572817043.html
ленинградская область
кингисеппский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, ленинградская область, кингисеппский район
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости.
Власти Ленинградской области
заинтересованы в молодых специалистах, особенно медицинских работниках, и готовы удержать их в регионе образованием, жильем, "подъемными" в 1,5 миллиона рублей и новыми амбулаториями, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко
на открытии амбулатории в поселке Котельский Кингисеппского района
.
В ходе осмотра амбулатории Дрозденко отметил, что сюда за медицинской помощью смогут обращаться до 80 пациентов в смену. Амбулатория будет обслуживать пациентов из соседних населенных пунктов в радиусе 35 километров. Местные жители попросили губернатора увеличить количество специалистов для сельской амбулатории.
"Мы даем подъемные для молодых врачей —1,5 миллиона, помогаем со служебным жильем, доплачиваем из бюджета. Это с меня, я пришлю вам докторов, но вы, пожалуйста, найдите им женихов и невест, чтобы они тут остались. Я еще помню старую амбулаторию, куда жители ходили лечиться. Новая амбулатория не только сделала доступнее качественное медицинское обслуживание, но и украсила поселок", — сказал губернатор.
Общая площадь нового медучреждения составляет более 2000 квадратных метров. На первом этаже амбулатории размещаются кабинеты врача общей практики, гинеколога, детского и взрослого стоматологов. Кроме того, оборудован дневной стационар с палатой на четыре койки, процедурный и прививочный кабинеты. На втором этаже предусмотрено 6 квартир для персонала: две однокомнатных, две двухкомнатных и две трехкомнатных. Общая площадь квартир составила 345 квадратных метров.
"Стоимость строительства, а также укомплектования объекта необходимым оборудованием составила 145,5 миллионов рублей. Финансирование работ осуществлялось за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области", — отметили в пресс-службе областной администрации.