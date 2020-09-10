https://ria.ru/20200910/vliyanie-1577043901.html
"Шутишь?!" Гордона поразили слова экс-главы офиса Зеленского о президенте
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан удивил журналиста Дмитрия Гордона словами о "самом авторитетном" человеке в окружении Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:19
2020-09-10T15:19
2020-09-10T15:42
дмитрий гордон
андрей богдан
ситуация на украине
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. </strong>Бывший глава офиса президента <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_andrey-bogdan/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Богдан</a> удивил журналиста <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-gordon/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Гордона</a> словами о "самом авторитетном" человеке в окружении <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>. По его словам, наибольшее влияние на президента оказывает депутат Рады Николай Тищенко.Разговор был опубликован на YouTube-канале "В гостях у Гордона".Интервьюер несколько раз переспросил у Богдана, не шутит ли он."Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и, знаешь, визионер. Он пользуется доверием общества", — ответил экс-глава офиса президента.Гордон, в свою очередь, попросил собеседника быть с ним честным."Сейчас ты меня разводишь? <…> Я не знаю просто, как к этому относиться", — вновь уточнил он.Богдан подчеркнул, что это лишь его мысли и назвал ряд аргументов в пользу собственной позиции. В частности, он назвал Тищенко "достаточно умным парнем для офиса президента", а также напомнил, что нардеп часто появляется в эфирах. Это, по его словам, указывает на умение чиновника "общаться и работать". Во время разговора Гордон признался, что ответ Богдана поставил его в тупик.
https://ria.ru/20200909/zelenskiy-1577009546.html
https://ria.ru/20200909/bogdan-1577012155.html
Ольга Занкова
смотрела.. этот богдан какой-то клоун...ерзает на стуле, крутится, вертится, рожицы корчит.. что на его простецко-деревенском лице выглядит убоищно...
20
Александр Новичок
"Это Тищенко. -Что Тищенко? Модный художник - Тищенко. -И что? Тищенко... Тищенко, да? Не, ну, я слышал, слышал..." (С) О чем говорят мужчины
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий гордон, андрей богдан, ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан
удивил журналиста Дмитрия Гордона
словами о "самом авторитетном" человеке в окружении Владимира Зеленского
. По его словам, наибольшее влияние на президента оказывает депутат Рады Николай Тищенко.
Разговор был опубликован на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Интервьюер несколько раз переспросил у Богдана, не шутит ли он.
"Николай Тищенко — это тот человек, который не просто моральный авторитет, но и, знаешь, визионер. Он пользуется доверием общества", — ответил экс-глава офиса президента.
Гордон, в свою очередь, попросил собеседника быть с ним честным.
"Сейчас ты меня разводишь? <…> Я не знаю просто, как к этому относиться", — вновь уточнил он.
Богдан подчеркнул, что это лишь его мысли и назвал ряд аргументов в пользу собственной позиции. В частности, он назвал Тищенко "достаточно умным парнем для офиса президента", а также напомнил, что нардеп часто появляется в эфирах. Это, по его словам, указывает на умение чиновника "общаться и работать". Во время разговора Гордон признался, что ответ Богдана поставил его в тупик.