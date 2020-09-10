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Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20200910/tatarstan-1577050488.html
Минниханов: Татарстан предпочитает реализацию продуктов нефтепереработки
Татарстан планирует получать основные доходы не от продажи нефти, а от реализации различных продуктов нефтепереработки с высоким переделом, заявил президент... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T16:39
2020-09-10T16:39
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
экономика
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<strong>КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости.</strong> Татарстан планирует получать основные доходы не от продажи нефти, а от реализации различных продуктов нефтепереработки с высоким переделом, заявил президент республики <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank">Рустам Минниханов</a> в четверг в ходе прямого эфира, приуроченного к празднованию 100-летия Татарской АССР, в рамках проекта "Татарстан online"."Я могу вам уверенно сказать – нефти у нас очень много в разных формах. Извлекаемых запасов у нас около 1 миллиарда тонн… Нефтяная отрасль никуда не уходит, но мы все-таки нацелены не продавать нефть, а использовать ее как нефтехимическое сырьё: перерабатывать его, потом – дальнейший передел нефтехимической продукции, потом – передел полимеров, каучуков. Будем зарабатывать на этом", - сказал Минниханов.Глава республики отметил, что в связи с кризисом, снижением добычи нефти, падением цен на неё доходы Татарстана серьёзно упали – минус 34 миллиарда рублей за восемь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но, по его мнению, ситуация выправится, все должно стабилизироваться.По словам Минниханова, сегодня в Татарстане нет нефти, которая бьет из земли фонтаном, но нефтяники и ученые республики очень многое делают для разработки месторождений, которые раньше считались нерентабельными, для добычи битумной нефти. При этом мощности татарстанских нефтепереработчиков сегодня составляют 22-23 миллиона тонн нефти в год, а глубина переработки превышает 99%."Никакого опасения, что нефть у нас кончится, нет", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200829/tatarstan-1576464604.html
республика татарстан (татарстан)
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), экономика

Минниханов: Татарстан предпочитает реализацию продуктов нефтепереработки

16:39 10.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 сен - РИА Новости. Татарстан планирует получать основные доходы не от продажи нефти, а от реализации различных продуктов нефтепереработки с высоким переделом, заявил президент республики Рустам Минниханов в четверг в ходе прямого эфира, приуроченного к празднованию 100-летия Татарской АССР, в рамках проекта "Татарстан online".
"Я могу вам уверенно сказать – нефти у нас очень много в разных формах. Извлекаемых запасов у нас около 1 миллиарда тонн… Нефтяная отрасль никуда не уходит, но мы все-таки нацелены не продавать нефть, а использовать ее как нефтехимическое сырьё: перерабатывать его, потом – дальнейший передел нефтехимической продукции, потом – передел полимеров, каучуков. Будем зарабатывать на этом", - сказал Минниханов.
Глава республики отметил, что в связи с кризисом, снижением добычи нефти, падением цен на неё доходы Татарстана серьёзно упали – минус 34 миллиарда рублей за восемь месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но, по его мнению, ситуация выправится, все должно стабилизироваться.
По словам Минниханова, сегодня в Татарстане нет нефти, которая бьет из земли фонтаном, но нефтяники и ученые республики очень многое делают для разработки месторождений, которые раньше считались нерентабельными, для добычи битумной нефти. При этом мощности татарстанских нефтепереработчиков сегодня составляют 22-23 миллиона тонн нефти в год, а глубина переработки превышает 99%.
"Никакого опасения, что нефть у нас кончится, нет", - подчеркнул он.
Заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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