Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ресурсы ФБК и Алексея Навального планировалось использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования, в частности, в Новосибирской и Томской областях, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Внутри России основная ставка (для вмешательства извне – ред.) делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий. Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого "умного голосования" был призван гражданин Навальный", - сказал парламентарий.
Ожидалось, что на фоне июльских событий в Хабаровске и антиправительственных акций в соседней Белоруссии он и его группа из ФБК, официально признанного иноагентом, "смогут разжечь протестные настроения, в том числе, в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в законодательные собрания", отметил Климов.
Однако ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры, добавил он. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления.
"Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое "отравление" с последующей срочной эвакуацией в Берлин", - сказал парламентарий. Одновременно в иностранных СМИ с первых дней этой скандальной истории "синхронно начали проводиться параллели между госпитализацией Навального и пресловутым отравлением в Англии британского шпиона Скрипаля", подчеркнул законодатель.
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