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https://ria.ru/20200910/protesty-1577043785.html
Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России
Ресурсы ФБК и Алексея Навального планировалось использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования, в частности, в... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T15:18
2020-09-10T15:18
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
совет федерации рф
андрей климов
белоруссия
политика
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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ресурсы <a href="https://ria.ru/organization_FBK" target="_blank">ФБК</a> и <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> планировалось использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования, в частности, в Новосибирской и Томской областях, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Klimov" target="_blank">Андрей Климов</a>.Ожидалось, что на фоне июльских событий в Хабаровске и антиправительственных акций в соседней Белоруссии он и его группа из ФБК, официально признанного иноагентом, "смогут разжечь протестные настроения, в том числе, в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в законодательные собрания", отметил Климов.Однако ни события в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры, добавил он. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления."Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое "отравление" с последующей срочной эвакуацией в Берлин", - сказал парламентарий. Одновременно в иностранных СМИ с первых дней этой скандальной истории "синхронно начали проводиться параллели между госпитализацией Навального и пресловутым отравлением в Англии британского шпиона <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Skripal" target="_blank">Скрипаля</a>", подчеркнул законодатель.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/lavrov-1576792501.html
Значит расследования коррупции вдруг стало разжигательством?
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фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, совет федерации рф, андрей климов, белоруссия, политика

Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России

15:18 10.09.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Ресурсы ФБК и Алексея Навального планировалось использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования, в частности, в Новосибирской и Томской областях, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"Внутри России основная ставка (для вмешательства извне – ред.) делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября выборы в региональные парламенты ряда территорий. Одним из активных организаторов там протестных выступлений и так называемого "умного голосования" был призван гражданин Навальный", - сказал парламентарий.

Ожидалось, что на фоне июльских событий в Хабаровске и антиправительственных акций в соседней Белоруссии он и его группа из ФБК, официально признанного иноагентом, "смогут разжечь протестные настроения, в том числе, в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в законодательные собрания", отметил Климов.
Однако ни события в Белоруссии, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры, добавил он. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления.
"Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое "отравление" с последующей срочной эвакуацией в Берлин", - сказал парламентарий. Одновременно в иностранных СМИ с первых дней этой скандальной истории "синхронно начали проводиться параллели между госпитализацией Навального и пресловутым отравлением в Англии британского шпиона Скрипаля", подчеркнул законодатель.
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Фонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСовет Федерации РФАндрей КлимовБелоруссияПолитика
Популярные комментарии
Значит расследования коррупции вдруг стало разжигательством?
10 сентября, 15:27
ТЗТелепут Запут
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