https://ria.ru/20200910/protesty-1577043785.html

Сенатор заявил, что за границей планировали разжечь протесты в России

Ресурсы ФБК и Алексея Навального планировалось использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования, в частности, в... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T15:18

2020-09-10T15:18

2020-09-10T15:18

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

совет федерации рф

андрей климов

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Ресурсы <a href="https://ria.ru/organization_FBK" target="_blank">ФБК</a> и <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Алексея Навального</a> планировалось использовать из-за границы для разжигания протестных настроений в единый день голосования, в частности, в Новосибирской и Томской областях, заявил журналистам в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Klimov" target="_blank">Андрей Климов</a>.Ожидалось, что на фоне июльских событий в Хабаровске и антиправительственных акций в соседней Белоруссии он и его группа из ФБК, официально признанного иноагентом, "смогут разжечь протестные настроения, в том числе, в Новосибирской и Томской областях, где проходят выборы в законодательные собрания", отметил Климов.Однако ни события в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, ни попытки создать очаги хаоса в российской глубинке не смогли привести к тому эффекту, на который рассчитывали зарубежные сценаристы и режиссеры, добавил он. Российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления."Именно тогда, когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным, и случилось его так называемое "отравление" с последующей срочной эвакуацией в Берлин", - сказал парламентарий. Одновременно в иностранных СМИ с первых дней этой скандальной истории "синхронно начали проводиться параллели между госпитализацией Навального и пресловутым отравлением в Англии британского шпиона <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Skripal" target="_blank">Скрипаля</a>", подчеркнул законодатель.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/lavrov-1576792501.html

Телепут Запут Значит расследования коррупции вдруг стало разжигательством? 32

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, совет федерации рф, андрей климов, белоруссия, политика