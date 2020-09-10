https://ria.ru/20200910/peterburg-1577032791.html

В Кремле оценили возможность объединения Санкт-Петербурга и области

Планов по изменению границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T13:29

2020-09-10T13:29

2020-09-10T15:13

дмитрий песков

ленинградская область

общество

санкт-петербург

политика

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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен — РИА Новости.</strong> Планов по изменению границ <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> нет, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Во время общения с региональными журналистами ему задали вопрос, как в администрации главы государства относятся к идее объединения субъектов.После этого он еще раз подчеркнул, что никто не собирается навязывать изменение границ.Согласно Конституции, образование нового субъекта возможно в результате слияния двух и более граничащих между собой регионов по их инициативе, которую должен поддержать президент, после чего вопрос вынесут на референдум. Объединение состоится, если идею одобрит большинство во всех субъектах-участниках, а затем — Госдума и Совфед. С 2003 по 2008 год в результате слияния экономически взаимосвязанных регионов <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4331904" target="_blank">прекратили существование</a> шесть автономных округов. Последний случай был в марте 2008-го, когда при объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образовался Забайкальский край.

https://ria.ru/20200513/1571374845.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, ленинградская область, общество, санкт-петербург, политика