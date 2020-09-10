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https://ria.ru/20200910/peterburg-1577032791.html
В Кремле оценили возможность объединения Санкт-Петербурга и области
Планов по изменению границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T13:29
2020-09-10T15:13
дмитрий песков
ленинградская область
общество
санкт-петербург
политика
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<strong>ВОЛГОГРАД, 10 сен — РИА Новости.</strong> Планов по изменению границ <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурга</a> и <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> нет, заявил пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Во время общения с региональными журналистами ему задали вопрос, как в администрации главы государства относятся к идее объединения субъектов.После этого он еще раз подчеркнул, что никто не собирается навязывать изменение границ.Согласно Конституции, образование нового субъекта возможно в результате слияния двух и более граничащих между собой регионов по их инициативе, которую должен поддержать президент, после чего вопрос вынесут на референдум. Объединение состоится, если идею одобрит большинство во всех субъектах-участниках, а затем — Госдума и Совфед. С 2003 по 2008 год в результате слияния экономически взаимосвязанных регионов <a href="https://www.kommersant.ru/doc/4331904" target="_blank">прекратили существование</a> шесть автономных округов. Последний случай был в марте 2008-го, когда при объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образовался Забайкальский край.
https://ria.ru/20200513/1571374845.html
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ленинградская область
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дмитрий песков, ленинградская область, общество, санкт-петербург, политика

В Кремле оценили возможность объединения Санкт-Петербурга и области

13:29 10.09.2020 (обновлено: 15:13 10.09.2020)
14792
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 10 сен — РИА Новости. Планов по изменению границ Санкт-Петербурга и Ленинградской области нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Во время общения с региональными журналистами ему задали вопрос, как в администрации главы государства относятся к идее объединения субъектов.

"Это должна быть инициатива самих регионов", — отметил Песков.

После этого он еще раз подчеркнул, что никто не собирается навязывать изменение границ.
Согласно Конституции, образование нового субъекта возможно в результате слияния двух и более граничащих между собой регионов по их инициативе, которую должен поддержать президент, после чего вопрос вынесут на референдум. Объединение состоится, если идею одобрит большинство во всех субъектах-участниках, а затем — Госдума и Совфед.
С 2003 по 2008 год в результате слияния экономически взаимосвязанных регионов прекратили существование шесть автономных округов. Последний случай был в марте 2008-го, когда при объединении Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа образовался Забайкальский край.
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 13.05.2020
13 мая, 13:21
Случаи объединения российских регионов
868131312
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Дмитрий ПесковЛенинградская областьОбществоСанкт-ПетербургПолитика
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