Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с Навальным
07:27 10.09.2020 (обновлено: 07:43 10.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Германия и ее союзники "цинично загоняют в лузу" Организацию по запрещению химического оружия.
"Представитель Минобороны Германии подтвердил, что "образцы проб Навального" переданы ОЗХО, а представитель правительства ФРГ указала, что Берлин "не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России". Итак. В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным", - написал Косачев в Facebook.
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По его словам, связь можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, но его нет.
"Теоретически есть и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например - привезены из США для пересылки). И первая, и вторая версии в равной степени нелепы и фантасмагоричны. Но обе должны проверяться, всё остальное просто неприлично и неприемлемо", - отметил сенатор.
Однако, по его словам, "немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию и, разумеется, столь же голословно отвергают вторую".
"Пока в связке "Навальный - отравление - Новичок - Россия" разорваны все связи. И без подтверждения этих связей любые выводы ОЗХО (а то, что передали "то что надо", сомнений нет, и выводы предопределены) не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней", - подчеркнул Косачев.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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