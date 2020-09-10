Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200910/kosachev-1577015787.html
Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с Навальным
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Германия и ее союзники "цинично загоняют в лузу" Организацию по запрещению химического... РИА Новости, 10.09.2020
2020-09-10T07:27
2020-09-10T07:43
минобороны германии
организация по запрещению химического оружия
алексей навальный
совет федерации рф
генеральная прокуратура рф
константин косачев
дмитрий песков
москва
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_0:0:2928:1648_1400x0_80_0_0_ab55459ca71a0b6d11a7a695df309b19.jpg
<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и ее союзники "цинично загоняют в лузу" Организацию по запрещению химического оружия."Представитель Минобороны Германии подтвердил, что "образцы проб Навального" переданы ОЗХО, а представитель правительства ФРГ указала, что Берлин "не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России". Итак. В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным", - написал Косачев в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3263454303735309&amp;id=100002123135703" target="_blank">Facebook</a>.По его словам, связь можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, но его нет."Теоретически есть и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например - привезены из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> для пересылки). И первая, и вторая версии в равной степени нелепы и фантасмагоричны. Но обе должны проверяться, всё остальное просто неприлично и неприемлемо", - отметил сенатор.Однако, по его словам, "немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию и, разумеется, столь же голословно отвергают вторую".<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Соглашатель Косачев, решил пискнуть. Молчал, ждал....... В каком ключе пищать.....
11
17
москва
сша
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_94:0:2825:2048_1400x0_80_0_0_5a73b7776ff9f55f47c1e5476f57feb3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
минобороны германии, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, константин косачев, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), происшествия

Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с Навальным

07:27 10.09.2020 (обновлено: 07:43 10.09.2020)
3902
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Германия и ее союзники "цинично загоняют в лузу" Организацию по запрещению химического оружия.
"Представитель Минобороны Германии подтвердил, что "образцы проб Навального" переданы ОЗХО, а представитель правительства ФРГ указала, что Берлин "не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России". Итак. В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным", - написал Косачев в Facebook.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
По его словам, связь можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, но его нет.
"Теоретически есть и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например - привезены из США для пересылки). И первая, и вторая версии в равной степени нелепы и фантасмагоричны. Но обе должны проверяться, всё остальное просто неприлично и неприемлемо", - отметил сенатор.
Однако, по его словам, "немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию и, разумеется, столь же голословно отвергают вторую".
"Пока в связке "Навальный - отравление - Новичок - Россия" разорваны все связи. И без подтверждения этих связей любые выводы ОЗХО (а то, что передали "то что надо", сомнений нет, и выводы предопределены) не будут иметь никакой достоверности и никакой силы. Германия и их союзники цинично загоняют в лузу эту организацию. И нас всех вместе с ней", - подчеркнул Косачев.
Алексея Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Акции в поддержку Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 21.08.2020
21 августа, 17:49
Зачем нас убеждают поверить в отравление Навального
Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
9922036
Обсудить 17
Минобороны ГерманииОрганизация по запрещению химического оружияАлексей НавальныйСовет Федерации РФГенеральная прокуратура РФКонстантин КосачевДмитрий ПесковМоскваСШАБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
Соглашатель Косачев, решил пискнуть. Молчал, ждал....... В каком ключе пищать.....
10 сентября, 07:45
Степан КрасновСтепан Краснов
200009
Рекомендуем
Флаги стран Евросоюза
Блумберг сообщил о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
"Гегемонистские фантазии": Пушков жестко ответил Госдепу США
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
В Раде заявили о "разгроме" украинцами "жадных московитов" в XVI веке
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме назвали киевскую власть "слугой Запада"
Алексей Навальный
Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального
Офис Deutsche Bank
Deutsche Bank предсказал приход "глобальной эпохи беспорядка"
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
"Уничтожить пьяного водилу": Грымов объяснил действия Пашаева
Алексей Навальный
Помпео заявил, что Россия может быть причастна к ситуации с Навальным
Алексей Навальный
Spiegel: Навальный полностью пришел в сознание и может говорить
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Кремле прокомментировали заявление Конте о комиссии по Навальному
Самый большой флаг Украины в Киеве
Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины
Экспозиция Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени
В Новосибирске открылась выставка "Портрет в перспективе"
Первые туристы из РФ прибыли на курорты Турции
Опрос показал, сколько россиян успели попутешествовать после самоизоляции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил, что Запад в ситуации с Навальным играет в Шварценеггера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:17Названа самая "молодежная" профессия в России
03:16Валерия оскорбила фаната, задавшего вопрос про Долину
03:11В Германии назвали ошибкой призывы остановить "Северный поток — 2"
03:04Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту
02:53Министр информации Иордании назвал возможную причину взрыва в Эз-Зарке
02:32Небензя ответил на обвинения Запада по ситуации с Навальным
02:14Названа достопримечательность, вызвавшая самые негативные отзывы туристов
02:05Эксперт рассказал о новой схеме обмана с "денежной компенсацией"
02:00Назван главный осенний продукт для похудения
01:59СМИ сообщило о ракетном обстреле Сирии армией Израиля
01:55СМИ: при взрыве в окрестностях города Эз-Зарка погибли два человека
01:49Стали известны новые детали гибели российской модели в Италии
01:45В Иордании в районе склада боеприпасов прогремел взрыв, сообщает СМИ
01:23Российские спутники смогут показывать рекламу из открытого космоса
01:19США на заседании Совбеза ООН по Сирии подняли тему Навального
01:08Замгенпрокурора России встретился с руководством Минобороны Сирии
00:27Небензя прокомментировал ситуацию с Навальным
23:51Эстония призвала провести международное расследование по делу Навального
23:49Супруга Цепкало: мы всегда хотели иметь хорошие отношения с россиянами
23:34Депутат Рады Деркач назвал американские санкции местью демократов
Лента новостейМолния