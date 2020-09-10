https://ria.ru/20200910/kosachev-1577015787.html

Косачев раскритиковал действия Германии в ситуации с Навальным

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Германия и ее союзники "цинично загоняют в лузу" Организацию по запрещению химического... РИА Новости, 10.09.2020

2020-09-10T07:27

2020-09-10T07:27

2020-09-10T07:43

минобороны германии

организация по запрещению химического оружия

алексей навальный

совет федерации рф

генеральная прокуратура рф

константин косачев

дмитрий песков

москва

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156030/09/1560300974_0:0:2928:1648_1400x0_80_0_0_ab55459ca71a0b6d11a7a695df309b19.jpg

<strong>МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.</strong> Глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> и ее союзники "цинично загоняют в лузу" Организацию по запрещению химического оружия."Представитель Минобороны Германии подтвердил, что "образцы проб Навального" переданы ОЗХО, а представитель правительства ФРГ указала, что Берлин "не видит оснований для того, чтобы передавать эти данные напрямую России". Итак. В ОЗХО есть некие химические вещества или результаты их анализов. Они сопровождаются односторонней германской версией, что связаны с Навальным", - написал Косачев в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3263454303735309&id=100002123135703" target="_blank">Facebook</a>.По его словам, связь можно было бы доказать только через сотрудничество с российской стороной, но его нет."Теоретически есть и вторая версия, что эти вещества (или результаты их анализов) либо "привязаны" к Навальному (его одежде, бутылке, не знаю чему) уже в Германии, либо просто сфабрикованы даже без таких заморочек (например - привезены из <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> для пересылки). И первая, и вторая версии в равной степени нелепы и фантасмагоричны. Но обе должны проверяться, всё остальное просто неприлично и неприемлемо", - отметил сенатор.Однако, по его словам, "немцы (или кто там стоит за ними) предлагают нам всем принять на веру первую версию и, разумеется, столь же голословно отвергают вторую".<a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопросы журналистов.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html

https://ria.ru/20200821/navalnyy-1576105112.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Степан Краснов Соглашатель Косачев, решил пискнуть. Молчал, ждал....... В каком ключе пищать..... 11

17

москва

сша

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны германии, организация по запрещению химического оружия, алексей навальный, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф, константин косачев, дмитрий песков, москва, сша, берлин (город), происшествия