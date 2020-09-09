https://ria.ru/20200909/sirota-1576790206.html

Случайная встреча в автобусе кардинально изменила жизнь сибирячки

Двадцатилетняя Мария Степанова из Новосибирска после детдома осталась без крова и денег. Ночевала на вокзале — больше было негде. Днем коротала время, катаясь... РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:14

общежития

новосибирск

сироты

инвалидность

дети

общество

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<strong>МОСКВА, 9 сен —</strong> <strong> РИА Новости, Мария Марикян. </strong>Двадцатилетняя Мария Степанова из Новосибирска после детдома осталась без крова и денег. Ночевала на вокзале — больше было негде. Днем коротала время, катаясь на общественном транспорте. Во время очередной поездки познакомилась с кондуктором Ольгой Чипенко. Выслушав историю девушки, Ольга пригласила Машу к себе. Родные отнеслись с пониманием и приняли сироту как родную. Хотя живет семья очень скромно — в муниципальном общежитии. О чудесном спасении — в материале РИА Новости.СиротаМария Степанова попала с младшим братом в детдом всего в четыре года. "У них случился пожар. Соседи вызвали опеку. Выяснилось, что дети живут в невыносимых условиях. Их изъяли. Отца с матерью лишили родительских прав, — рассказывает Ольга Чипенко.— С братом девочку разлучили, когда ей исполнилось шесть. Она помнит, что плакала, не отпускала его. Где он теперь — неизвестно". У Маши еще есть сестра и брат, их тоже отдали в приют. Но они никогда не виделись.После девятого класса девушка поступила в техникум, окончила его в прошлом году — швея второго разряда. Во время учебы разыскала родителей. "Она получала в колледже "пайки". И все отвозила матери, чтобы не голодала. А та дочь за все годы ни разу не навестила. И до сих пор живет непонятно как".Детдом Маша покинула в июне 2019-го с небольшим пакетом вещей и "подъемными" 64 тысячами. "Месяц они с подругой снимали квартиру, — продолжает Ольга. — Телефон приобрела, без него сейчас никуда. Вещей набрала, у нее почти ведь ничего не было. Покупала наконец ту еду, которую хотела. Подрабатывала за копейки — раздавала листовки. В итоге быстро растратила все средства".Арендовать угол было не на что. Маша поехала к родителям в село, но выдержала всего пару дней. По ее словам, просто испугалась: отец с матерью злоупотребляли алкоголем, скандалили — доходило до рукоприкладства.В город Степанова вернулась в начале августа. Несколько дней пожила в хостеле — отдала последние деньги. А потом пошла на вокзал. "Не знаю, чем она питалась, стараюсь лишний раз не ворошить прошлое. Но Маша еле оправилась. Как-то призналась: пила воду в общественном туалете, чтобы заглушить голод".На вокзале она ночевала, а днем каталась на автобусе, "чтобы хоть как-то убить время". "Мы встретились 7 августа. Я тогда подрабатывала кондуктором. Смотрю, девушка не выходит, ездит с нами по кругу, — вспоминает Чипенко. — На следующий день — то же самое. Мы разговорились, она попросила устроить ее билетером. А после расплакалась — идти некуда. Ну я и забрала ее. Уже год вместе"."Намыкалась"Ольге сорок восемь, у нее трое детей, с супругом в разводе. Семья ютится в муниципальном общежитии в двух комнатах — пятнадцать и девять квадратных метров. Снимают за пять тысяч рублей в месяц. "Старшая дочь замужем. Я осталась с сыновьями: одному — двадцать, другому — одиннадцать. Давно стоим в очереди на социальное жилье как малоимущие. Честно, уже не верю, что когда-нибудь переселимся", — вздыхает Ольга. У младшего Феди инвалидность — задержка в развитии. Пособие по уходу кое-как позволяет оставаться на плаву. Раньше помогал старший сын Саша: после школы устроился на завод, неплохо получал. "Но сейчас трудности из-за пандемии. Все ждет, когда на работу снова позовут, — говорит Чипенко. — Живем скромно. Но Маше я отказать не могла, теперь она тоже наша. Как ее бросишь. Когда только пришла к нам домой, сутки проспала, представляете? Я даже испугалась: вдруг с ней что-то не то. Намыкалась, бедная".КураторВ первую очередь Ольга обратилась в опеку, чтобы выяснить все детали. "Документов у Маши — никаких. Я, к примеру, даже и не знала, что у нее есть наставник, который после выпуска три года обязан поддерживать связь, интересоваться, все ли хорошо".Чипенко удалось отыскать куратора Степановой. "Спросила, куда она пропала, почему не выполняет должностные обязанности, как вышло, что после училища девочка оказалась на улице. Та заявила: не возьмет же она Машу к себе, пусть устраивается на работу, снимает жилье — "ей выдали средства". Но ведь это дети. Дай деньги ребенку из благополучной семьи — тоже все растранжирит безрассудно. А тут сирота из детдома — слаще морковки ничего не видела".Ольга стала разбираться, числится ли Степанова в списках на положенные ей по закону квадратные метры. "Никаких подтверждающих документов у Маши не было, а без них ничего не докажешь. В результате выбили все бумаги. Нас заверили, что жилье появится — не раньше чем через три года. Пока шум не поднимешь, ничего не решишь…""Побитая собачонка"Ольга признается: общий язык с Машей нашла не сразу. "Сделаешь замечание — в слезы. Ревет: "Мне некуда идти". Я ей твердила — никто не выгонит тебя за то, что за собой не убираешь. Теперь все позади: вещи разложены по полочкам, придраться не к чему. А как хорошо готовить научилась!"Еще в прошлом году Степанова устроилась кондуктором в автобус. "Сразу ей сказала: зарплату на ерунду не трать. Когда-нибудь въедешь в свою квартиру — так не с пустыми же руками, надо иметь что-то за душой. Прислушалась. Накупила одежды, потом — мультиварку, пылесос, микроволновку".Билетером девушка проработала до зимы. В декабре замерзла на смене, простудилась и попала в больницу. Решила сменить место — обратилась в службу занятости. "Но теперь с этим сложно из-за эпидемии, оформила пособие по безработице".Пока Маша помогает Ольге по хозяйству. Чипенко — старшая по общежитию. Следит за порядком, оплатой счетов. И коммунальных проблем всегда хватает.Рука помощиС членами новой семьи Маша не просто сдружилась. "Сашка мой влюбился в нее по уши — сделал предложение. Только с торжеством пока не торопятся — трудно финансово". Ольга не против их союза. Во время разговора то и дело хвалит Машу — какая она хозяйственная, внимательная, ответственная. Относится как к родной дочери. "Машка расцвела. Пришла к нам побитой собачонкой — всех стеснялась, даже боялась. Ходила с опущенными глазами. А теперь бойкая, уверенная. Отрадно видеть такие перемены".Скоро Маша и Саша станут родителями. Ольга, конечно, переживает за молодых: "В маленькой комнатке, да еще и с малышом — кроватку даже поставить некуда. Что делать, попробуем подать заявление на расширение жилплощади".Чипенко не видит ничего особенного в том, что приютила Машу. "Мы просто дали ей то, чего так не хватало в детдоме: заботу, внимание, тепло", — говорит она. И добавляет: нельзя проходить мимо чужой беды, не надо бояться протянуть руку помощи тому, кто в ней сильно нуждается.

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общежития, новосибирск, сироты, инвалидность, дети, общество