https://ria.ru/20200909/razgovor-1576982663.html

Лукашенко: в перехваченном разговоре о Навальном общаются американцы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в перехваченном Минском разговоре об Алексее Навальном общаются "не немцы, не поляки", а американцы. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T13:26

2020-09-09T13:26

2020-09-09T14:51

интервью александра лукашенко российским журналистам

госпитализация алексея навального

александр лукашенко

алексей навальный

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

минск

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в перехваченном Минском разговоре об <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексее Навальном</a> общаются "не немцы, не поляки", а американцы.Белорусский лидер также отметил, что в республике создан "шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведкой", есть "классные специалисты военные"."Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве. <…> Под Гродно — это было мое распоряжение развернуть этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка, проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры", — добавил Лукашенко.На прошлой неделе Минск сообщил о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a> также опровергла данные о беседе. Позже в интервью российским журналистам Лукашенко <a href="https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576969575.html" target="_blank">заявил</a>, что неопубликованная часть диалога содержит новые сенсационные подробности.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a> диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли. Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >></a></strong>

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html

Толян Орех Кто то из оппозиционеров и либералов, не верит что Служба Внешней Разведки Белоруссии, хорошо осведомлена в делах ЦРУ США? И не надо верить. СВР Белоруссии старая школа ГРУ СССР. Только больше обновленная и современная. 186

nakιs Kamakιs Я патриот России и верю всему, что ей принесет вред. Поддерживаю всех, которые хотят её нищеты и расчленения, эта страна, которую я очень сильно люблю, не должна ничего решать самостоятельно. Ни во внутренней ни во внешней политике. 99

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минск

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью александра лукашенко российским журналистам, госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минск, белоруссия, сша, в мире