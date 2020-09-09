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Лукашенко: в перехваченном разговоре о Навальном общаются американцы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в перехваченном Минском разговоре об Алексее Навальном общаются "не немцы, не поляки", а американцы. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T13:26
2020-09-09T14:51
интервью александра лукашенко российским журналистам
госпитализация алексея навального
александр лукашенко
алексей навальный
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
минск
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что в перехваченном Минском разговоре об <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексее Навальном</a> общаются "не немцы, не поляки", а американцы.Белорусский лидер также отметил, что в республике создан "шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведкой", есть "классные специалисты военные"."Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве. &lt;…&gt; Под Гродно — это было мое распоряжение развернуть этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка, проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры", — добавил Лукашенко.На прошлой неделе Минск сообщил о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank">Варшавы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлина</a> по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank">Польша</a> также опровергла данные о беседе. Позже в интервью российским журналистам Лукашенко <a href="https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576969575.html" target="_blank">заявил</a>, что неопубликованная часть диалога содержит новые сенсационные подробности.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank">Фонда борьбы с коррупцией</a> диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли. Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.<strong><a href="https://ria.ru/20200909/lukashenko-1576978556.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
Кто то из оппозиционеров и либералов, не верит что Служба Внешней Разведки Белоруссии, хорошо осведомлена в делах ЦРУ США? И не надо верить. СВР Белоруссии старая школа ГРУ СССР. Только больше обновленная и современная.
186
Я патриот России и верю всему, что ей принесет вред. Поддерживаю всех, которые хотят её нищеты и расчленения, эта страна, которую я очень сильно люблю, не должна ничего решать самостоятельно. Ни во внутренней ни во внешней политике.
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интервью александра лукашенко российским журналистам, госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минск, белоруссия, сша, в мире

Лукашенко: в перехваченном разговоре о Навальном общаются американцы

13:26 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в перехваченном Минском разговоре об Алексее Навальном общаются "не немцы, не поляки", а американцы.
"Это его собственность уже (главы ФСБ Александра Бортникова. — Прим. ред.). Я не могу (дать кому-то послушать запись. — Прим. ред.). У нас осталась копия, а оригинала нет. Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, разговаривают не немцы, не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что английский там такой специфический у американцев", — рассказал он в интервью российским СМИ.
Белорусский лидер также отметил, что в республике создан "шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведкой", есть "классные специалисты военные".
"Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве. <…> Под Гродно — это было мое распоряжение развернуть этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка, проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры", — добавил Лукашенко.
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Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным
На прошлой неделе Минск сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, Польша также опровергла данные о беседе. Позже в интервью российским журналистам Лукашенко заявил, что неопубликованная часть диалога содержит новые сенсационные подробности.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя Фонда борьбы с коррупцией диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли. Позднее Навального перевезли в Германию. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.
Читайте полный текст интервью Александра Лукашенко российским журналистам >>
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Интервью Александра Лукашенко российским журналистамГоспитализация Алексея НавальногоАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МинскБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Кто то из оппозиционеров и либералов, не верит что Служба Внешней Разведки Белоруссии, хорошо осведомлена в делах ЦРУ США? И не надо верить. СВР Белоруссии старая школа ГРУ СССР. Только больше обновленная и современная.
9 сентября, 13:48
ТОТолян Орех
541260006
Я патриот России и верю всему, что ей принесет вред. Поддерживаю всех, которые хотят её нищеты и расчленения, эта страна, которую я очень сильно люблю, не должна ничего решать самостоятельно. Ни во внутренней ни во внешней политике.
9 сентября, 13:40
nakιs Kamakιsnakιs Kamakιs
291820530
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