Лукашенко: в перехваченном разговоре о Навальном общаются американцы
13:26 09.09.2020 (обновлено: 14:51 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в перехваченном Минском разговоре об Алексее Навальном общаются "не немцы, не поляки", а американцы.
"Это его собственность уже (главы ФСБ Александра Бортникова. — Прим. ред.). Я не могу (дать кому-то послушать запись. — Прим. ред.). У нас осталась копия, а оригинала нет. Реальная копия этого голоса. Английский язык, все как положено, разговаривают не немцы, не поляки, однозначно разговаривают американцы, потому что английский там такой специфический у американцев", — рассказал он в интервью российским СМИ.
Белорусский лидер также отметил, что в республике создан "шикарнейший центр контроля за радиоэлектронной разведкой", есть "классные специалисты военные".
"Нам повезло, что мы в этом информационном противоборстве. <…> Под Гродно — это было мое распоряжение развернуть этот центр. Он нам не нужен был с точки зрения вот этой вот внешней агрессии, которую мы защищали. Я как в воду смотрел. Ну-ка, проконтролируем до Берлина, что там происходит. И это нам помогло. Мы все увидели, читали, все-все-все эти разговоры", — добавил Лукашенко.
8 сентября, 22:55Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным
На прошлой неделе Минск сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, Польша также опровергла данные о беседе. Позже в интервью российским журналистам Лукашенко заявил, что неопубликованная часть диалога содержит новые сенсационные подробности.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя Фонда борьбы с коррупцией диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли. Позднее Навального перевезли в Германию. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.