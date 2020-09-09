https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576969575.html

Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора про Алексея Навального с сенсационными подробностями. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T10:17

2020-09-09T10:17

2020-09-09T11:18

белоруссия

варшава

берлин (город)

госпитализация алексея навального

александр лукашенко

алексей навальный

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора про <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с сенсационными подробностями.Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского лидера."Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Лукашенко. — Прим. ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", — сказал Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва".На прошлой неделе Лукашенко сообщил о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> также опровергла данные о беседе.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли.Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html

https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html

https://ria.ru/20200904/novichok-1576756536.html

ivanignat5515 Молодец Батька?! Надо бить це европу, ихними же методами! 😂 202

Make Yellowstone Great Again Молодец. Скидывай сюда, в чат! 156

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варшава

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, варшава, берлин (город), госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, в мире