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https://ria.ru/20200909/navalnyy-1576969575.html
Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора про Алексея Навального с сенсационными подробностями. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T10:17
2020-09-09T11:18
белоруссия
варшава
берлин (город)
госпитализация алексея навального
александр лукашенко
алексей навальный
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора про <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> с сенсационными подробностями.Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского лидера."Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Лукашенко. — Прим. ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", — сказал Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва".На прошлой неделе Лукашенко сообщил о перехвате разговора <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> также опровергла данные о беседе.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя <a href="http://ria.ru/organization_Fond_borby_s_korrupciejj/" target="_blank" data-auto="true">Фонда борьбы с коррупцией</a> диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли.Позднее Навального перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576961640.html
https://ria.ru/20200908/navalnyy-1576938397.html
https://ria.ru/20200904/novichok-1576756536.html
Молодец Батька?! Надо бить це европу, ихними же методами! 😂
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белоруссия
варшава
берлин (город)
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белоруссия, варшава, берлин (город), госпитализация алексея навального, александр лукашенко, алексей навальный, в мире

Лукашенко: есть неопубликованная часть разговора ФРГ и Польши о Навальном

10:17 09.09.2020 (обновлено: 11:18 09.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что есть неопубликованная часть перехвата разговора про Алексея Навального с сенсационными подробностями.
Об этом рассказал главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян, который был в числе представителей российских СМИ, взявших интервью у белорусского лидера.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Главы МИД стран G7 назвали "отравление" Навального подтвержденным
"Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. У нас есть, говорит (Лукашенко. — Прим. ред.), весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст ее вам послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди", — сказал Бабаян в эфире радиостанции "Говорит Москва".
На прошлой неделе Лукашенко сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Навального и пообещал передать запись российским спецслужбам. В пятницу белорусский гостелеканал ОНТ обнародовал ее фрагмент, где человек, названный представителем ФРГ, говорит, что подтверждение "отравления" россиянина не так важно, так как на войне "всякие методы хороши". В немецком кабмине назвали разговор фиктивным, Польша также опровергла данные о беседе.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
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Омский врач прокомментировал поставленный Навальному в Германии диагноз
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований у основателя Фонда борьбы с коррупцией диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче сибирские медики не нашли.
Позднее Навального перевезли в Германию. Через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных врачей, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В понедельник пациента вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, его состояние улучшилось.
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Обсудить 86
БелоруссияВаршаваБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлександр ЛукашенкоАлексей НавальныйВ мире
Популярные комментарии
Молодец Батька?! Надо бить це европу, ихними же методами! 😂
9 сентября, 10:18
iivanignat5515
169903020
Молодец. Скидывай сюда, в чат!
9 сентября, 10:18
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