https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что до конца сентября Москва и Минск проработают условия переориентации белорусских нефтепотоков из литовских РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T08:00

2020-09-09T08:00

2020-09-09T09:04

россия

гитанас науседа

александр лукашенко

александр новак

белоруссия

литва

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Министр энергетики России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Novak" target="_blank">Александр Новак</a> сообщил, что до конца сентября Москва и Минск проработают условия переориентации белорусских нефтепотоков из литовских портов на российские. По словам главы ведомства, главная задача сейчас — "создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям". Информацию подтвердил и госконцерн "<a href="https://ria.ru/organization__217" target="_blank">Белнефтехим</a>". Тем самым с мертвой точки сдвинулась тема, которая долго была поводом для трений в отношениях двух стран.Суть противоречий проста: Россия поставляет Белоруссии нефть, которая там на НПЗ превращается в белорусские нефтепродукты и отправляется дальше на экспорт — главным образом, через Литву. Поскольку республика получает российское черное золото по чрезвычайно приятным — по сравнению с мировыми — ценам, Москва заинтересована, чтобы этот экспорт шел через отечественные порты на Балтике. Однако у Минска свои резоны, в том числе чисто экономические: транзит через прибалтийские государства ему несколько выгоднее, даже с учетом скидок и льгот, которые готова предоставить российская сторона.В таком тупиковом состоянии тема пребывала довольно много лет — на радость Западу и особенно прибалтийским соседям, не скрывавшим удовлетворения по поводу проблем между двумя ближайшими и глубоко недемократичными партнерами.И вот наконец появились перспективы ее разрешения. По иронии судьбы ответственность за это несет все та же Прибалтика, которая не сделала выводов из прошлого опыта и в очередной раз устроила мастер-класс "Как выстрелить себе в ногу".Дело, разумеется, в текущих событиях в Белоруссии и позиции, которую по отношению к ним <a href="https://ria.ru/20200814/1575744778.html" target="_blank">заняли прибалты</a>, в первую очередь Литва.Эта республика вместе с Польшей стала главным иностранным плацдармом для действий против белорусских властей, причем Вильнюс действует столь напористо и одновременно топорно, что даже российский министр иностранных дел был <a href="https://ria.ru/20200901/litva-1576564415.html" target="_blank">вынужден отметить</a>, что в своем вмешательстве в дела Белоруссии "литовские соседи перешли уже все грани приличия".Более того, останавливаться они явно не намерены. Свежей инициативой стала выраженная президентом <a href="https://ria.ru/person_gitanas-nauseda" target="_blank">Гитанасом Науседой</a> готовность взять на себя лидерство и стать посредником в переговорах между белорусскими властями и оппозицией.Без санкций, разумеется, также не обошлось — куда же без них. В список лиц, которым запретили въезд в ЕС, входят тридцать человек, включая Александра Лукашенко. А еще именно с подачи Литвы те же три государства <a href="https://ria.ru/20200901/belaes-1576560291.html" target="_blank">договорились</a> прекратить торговлю электроэнергией с Минском после запуска Белорусской АЭС.Как раз после всех этих демаршей президент Белоруссии впервые прямо <a href="https://ria.ru/20200901/gruzopotok-1576569970.html" target="_blank">заявил</a> о возможности изменения его страной транзитно-экспортных маршрутов с прибалтийского на российское направление. На что последовала возмущенно-оскорбленная <a href="https://lt.sputniknews.ru/" target="_blank">реакция Вильнюса</a>, воплощенная в сакраментальном "а нас-то за что?!"Для экономики Литвы белорусский транзит действительно значим. В прошлом году Минск обеспечил треть грузопотока порта Клайпеды, а поставляемые на экспорт калийные удобрения соседей — основной груз для литовских железных дорог.Пожалуй, самым любопытным во всей этой ситуации является принципиальная необучаемость, демонстрируемая литовскими властями.Было бы вполне понятно, если бы нынешние события происходили лет десять-пятнадцать назад. Тогда Прибалтика пребывала в полной уверенности (и жизнь ее в общем в этом поддерживала), что она может себе позволить проводить агрессивно-антироссийскую внешнеполитическую линию и параллельно снимать финансовые сливки от сотрудничества с нашей страной, поскольку Москве деваться все равно некуда. Главным образом, это касалось как раз транзитно-логистической сферы.Даже уже набравшие размах к концу нулевых российские усилия по созданию альтернативных экспортных маршрутов (в первую очередь в виде развития собственной портовой инфраструктуры) воспринимались тогда прибалтийскими соседями со снисходительной усмешкой: мол, все равно у русских не получится перенаправить потоки с латвийского Вентспилса на Усть-Лугу, Петербург или Приморск.Однако по этому поводу уже давно никто не смеется. Россия добилась своего и на данный момент лишила прибалтийские страны львиной доли своего транзита.Это было, безусловно, экономическое решение со стороны Москвы: при наличии потенциальной возможности стране выгодно развивать собственную экономику, а не отдавать деньги иностранному бизнесу. Но глупо отрицать, что свою роль играли и политические соображения — нежелание платить за содержание патентованных русофобов.Тем же полученный урок, несмотря на всю болезненность, очевидно, не пошел впрок, и Литва устроила нынешнюю антибелорусскую вакханалию, не сомневаясь, что ничего ей за это не будет и соседняя республика молча проглотит столь наглое вмешательство в свои дела.Судя по всему, соображения у Вильнюса были те же, что и с Россией до того: реальных альтернатив у Минска нет, так что он как миленький будет и дальше платить за литовский транзит, параллельно безропотно терпя враждебные и оскорбительные выходки в свой адрес.Но, похоже, <a href="https://ria.ru/location_Pribaltika" target="_blank">Прибалтике</a> вновь предстоит на собственном опыте убедиться, что в современном мире в принципе исчезает такое понятие, как безальтернативность, а за беспардонное внешнеполитическое хамство приходится платить, особенно слишком много на себя взявшим геополитическим сателлитам.

https://ria.ru/20200903/energetika-1576697219.html

https://ria.ru/20200814/1575744778.html

https://ria.ru/20200907/belorussiya-1576904252.html

https://ria.ru/20200904/litva-1576633237.html

https://ria.ru/20200901/belaes-1576560291.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/pribaltika-1576638562.html

Степан Краснов Прибалты как и украинцы, опять в дураках. 148

Андрей Дашков Переферия она и есть переферия. Стратегическое планирование отсутствует от невозможности его соблюдать из за переменчивой воли хозяина. 110

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белоруссия

литва

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

россия, гитанас науседа, александр лукашенко, александр новак, белоруссия, литва, авторы