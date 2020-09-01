Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия", - сказал министр, выступая в МГИМО.
"У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил глава российского МИД.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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