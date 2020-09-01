https://ria.ru/20200901/litva-1576564415.html

Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии

Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T11:19

2020-09-01T11:19

2020-09-01T11:19

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия, заявил глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>."У нас есть основания полагать, что они с госпожой <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a> работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил глава российского МИД.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html

https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, литва, в мире