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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200901/litva-1576564415.html
Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии
Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T11:19
2020-09-01T11:19
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литва</a> в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия, заявил глава МИД России <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>."У нас есть основания полагать, что они с госпожой <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланой Тихановской</a> работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил глава российского МИД.Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200831/lukashenko-1576534103.html
https://ria.ru/20200828/litva-belorussiya-1576335670.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), белоруссия, литва, в мире

Лавров раскритиковал действия Литвы в отношении Белоруссии

11:19 01.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия", - сказал министр, выступая в МГИМО.

"У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил глава российского МИД.
Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Белоруссии, включая президента страны Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. Сама экс-кандидат после официального проигрыша на выборах выехала в Литву.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)БелоруссияЛитваВ мире
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