https://ria.ru/20200901/belaes-1576560291.html

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 01.09.2020

2020-09-01T10:09

2020-09-01T10:09

2020-09-01T11:33

белорусская аэс

магатэ

белоруссия

калининград

атомстройэкспорт

в мире

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<strong>ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a> в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении: для этого используют остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в действующем объеме.Кроме того, Вильнюс, Таллин и Рига введут единый тариф за использование инфраструктуры в конце первого квартала 2021 года, сразу после принятия необходимых для этого законов в <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> и Литве. Также они договорились снизить мощности при сделках с третьими странами, после чего их объем, предположительно, сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии и Центральной Европы, запланированной на конец 2025 года.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт строят в Островце (Гродненская область). Генподрядчиком выступает "<u><a href="http://ria.ru/organization_Atomstrojjehksport/">Атомстройэкспорт</a></u>" (входит в "Росатом"). Для создания первой в республике АЭС выбрали передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям <a href="http://ria.ru/organization_MAGATEH/" target="_blank" data-auto="true">МАГАТЭ</a> по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.Однако строительство БелАЭС в Островце беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Власти этой балтийской страны считают, что АЭС возводят без соблюдения норм безопасности. Минск, в свою очередь, неоднократно заявлял, что станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

https://ria.ru/20200807/1575484077.html

https://ria.ru/20200616/1573019454.html

https://ria.ru/20200828/skvernyalis-1576447427.html

Максим Максимов Стройте ветряки, промышленность, которую вас построил СССР, вы благополучно развалили, как и собственную АЭС, а недавно, по требованию ЕС закрыли Нарвскую ГРЭС. Вперед и с песней, будете покупать эту энергию у Германии , но в 3 раза дороже. 62

Богдан Если импорт электричества "снизится наполовину", то прибалты будут сидеть при свечах. Это , конечно, патриотично - до вступления в СССР они так и сидели, но ... 34

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белоруссия

калининград

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белорусская аэс, магатэ, белоруссия, калининград, атомстройэкспорт, в мире