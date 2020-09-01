Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией
10:09 01.09.2020 (обновлено: 11:33 01.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
ХЕЛЬСИНКИ, 1 сен — РИА Новости. Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении: для этого используют остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в действующем объеме.
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Кроме того, Вильнюс, Таллин и Рига введут единый тариф за использование инфраструктуры в конце первого квартала 2021 года, сразу после принятия необходимых для этого законов в Латвии и Литве.
Также они договорились снизить мощности при сделках с третьими странами, после чего их объем, предположительно, сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии и Центральной Европы, запланированной на конец 2025 года.
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станцию с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт строят в Островце (Гродненская область). Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом").
Для создания первой в республике АЭС выбрали передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.
Однако строительство БелАЭС в Островце беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Власти этой балтийской страны считают, что АЭС возводят без соблюдения норм безопасности. Минск, в свою очередь, неоднократно заявлял, что станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.