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https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html
Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО
Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов рассказал "Московскому комсомольцу" о том, как провел первую ночь в СИЗО. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T17:26
2020-09-09T18:00
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Осужденный за смертельное ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> рассказал <a href="https://www.mk.ru/social/2020/09/09/mikhail-efremov-pashaev-menya-podstavil-na-8-let.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московскому комсомольцу"</a> о том, как провел первую ночь в СИЗО."Плохо спал. Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", — посетовал он.На вопрос о самочувствии Ефремов ответил, что у него нет болезней, препятствующих содержанию под стражей. Артист также рассказал, что ему непросто даются прогулки в СИЗО."На крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно", — добавил он.Кроме того, Ефремов заявил, что ему нужно время, "чтобы во всем разобраться".Накануне Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом, устроенное им в центре Москвы. Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что уже подал апелляцию. В среду <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, что Ефремов <a href="https://ria.ru/20200909/efremov-1576977263.html" target="_blank">отказался</a> от услуг юриста, однако позже сам Пашаев <a href="https://ria.ru/20200909/pashaev-1576977666.html" target="_blank">назвал</a> эту информацию "глупостью".Восьмого июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с "Ладой". Водитель автомобиля, курьер <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, позже умер в больнице от полученных травм.
https://ria.ru/20200909/pashaev-1576996132.html
https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html
Было бы справедливо если Пашаев разделил бы с ним камеру
35
РИА Новости,это теперь будет 8 лет и каждый день?
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россия
москва
РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО

17:26 09.09.2020 (обновлено: 18:00 09.09.2020)
28636
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Актера Михаила Ефремова выводят из здания Пресненского суда города Москвы после оглашения приговора
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов рассказал "Московскому комсомольцу" о том, как провел первую ночь в СИЗО.
"Плохо спал. Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", — посетовал он.
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
Вчера, 16:42
Ефремов заявил, что Пашаев подставил его
На вопрос о самочувствии Ефремов ответил, что у него нет болезней, препятствующих содержанию под стражей. Артист также рассказал, что ему непросто даются прогулки в СИЗО.
"На крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно", — добавил он.
Кроме того, Ефремов заявил, что ему нужно время, "чтобы во всем разобраться".
Накануне Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом, устроенное им в центре Москвы. Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что уже подал апелляцию. В среду ОНК сообщила, что Ефремов отказался от услуг юриста, однако позже сам Пашаев назвал эту информацию "глупостью".
Восьмого июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с "Ладой". Водитель автомобиля, курьер Сергей Захаров, позже умер в больнице от полученных травм.
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17777281017
Обсудить 11
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Было бы справедливо если Пашаев разделил бы с ним камеру
9 сентября, 17:40
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
3030002
РИА Новости,это теперь будет 8 лет и каждый день?
9 сентября, 17:57
Вениамин ШабалинВениамин Шабалин
1930012
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