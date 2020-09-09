https://ria.ru/20200909/efremov-1576999170.html

Ефремов рассказал о первой ночи в СИЗО

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов рассказал "Московскому комсомольцу" о том, как провел первую ночь в СИЗО. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T17:26

2020-09-09T17:26

2020-09-09T18:00

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. </strong>Осужденный за смертельное ДТП <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> рассказал <a href="https://www.mk.ru/social/2020/09/09/mikhail-efremov-pashaev-menya-podstavil-na-8-let.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московскому комсомольцу"</a> о том, как провел первую ночь в СИЗО."Плохо спал. Я все последние месяцы, после того как случилось это, плохо сплю. Здесь мне на ночь дали валерьянку. Не помогло", — посетовал он.На вопрос о самочувствии Ефремов ответил, что у него нет болезней, препятствующих содержанию под стражей. Артист также рассказал, что ему непросто даются прогулки в СИЗО."На крышу седьмого этажа подниматься непросто. Но вообще ходить полезно", — добавил он.Кроме того, Ефремов заявил, что ему нужно время, "чтобы во всем разобраться".Накануне Пресненский суд Москвы приговорил артиста к восьми годам колонии за ДТП со смертельным исходом, устроенное им в центре Москвы. Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил, что уже подал апелляцию. В среду <a href="http://ria.ru/organization_ONK/" target="_blank" data-auto="true">ОНК</a> сообщила, что Ефремов <a href="https://ria.ru/20200909/efremov-1576977263.html" target="_blank">отказался</a> от услуг юриста, однако позже сам Пашаев <a href="https://ria.ru/20200909/pashaev-1576977666.html" target="_blank">назвал</a> эту информацию "глупостью".Восьмого июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце, где столкнулся с "Ладой". Водитель автомобиля, курьер <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, позже умер в больнице от полученных травм.

https://ria.ru/20200909/pashaev-1576996132.html

https://ria.ru/20200908/serdtse-1576943770.html

Ярослав Погодин Было бы справедливо если Пашаев разделил бы с ним камеру 35

Вениамин Шабалин РИА Новости,это теперь будет 8 лет и каждый день? 25

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия