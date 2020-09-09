https://ria.ru/20200909/efremov-1576977263.html

Ефремов отказался от адвоката

Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП на восемь лет колонии, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заявила РИА Новости член Общественной наблюдательной РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:26

2020-09-09T12:26

2020-09-09T13:15

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный за ДТП на восемь лет колонии, отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, заявила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.По словам правозащитницы, сейчас родственники Ефремова ищут нового адвоката.Сам Пашаев заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он отметил, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор (краткая уже подана).В ходе процесса Ефремов уже отказывался от услуг адвокатов — Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Тогда суд дал ему время на поиск нового защитника, заседание отложили, но в итоге Пашаев вернулся в дело.Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за устроенную им в центре Москвы аварию со смертельным исходом. Вечером 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего внедорожника, не справился с управлением, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон "Лада". Водитель фургона, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.

https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576976538.html

Егор Воронин Да ладно? Отличный адвокат. Мало того, что на 8 лет клиент сел, так, похоже, ещё и три свидетеля тоже сядут за ложные показания. Не понимаю что не так. 80

Николай Негодник Хорошая мысля приходит опосля 37

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия