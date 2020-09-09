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https://ria.ru/20200909/efremov-1576977263.html
Ефремов отказался от адвоката
Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП на восемь лет колонии, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заявила РИА Новости член Общественной наблюдательной РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:26
2020-09-09T13:15
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен — РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, осужденный за ДТП на восемь лет колонии, отказался от услуг адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльмана Пашаева</a>, заявила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>.По словам правозащитницы, сейчас родственники Ефремова ищут нового адвоката.Сам Пашаев заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он отметил, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор (краткая уже подана).В ходе процесса Ефремов уже отказывался от услуг адвокатов — Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Тогда суд дал ему время на поиск нового защитника, заседание отложили, но в итоге Пашаев вернулся в дело.Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за устроенную им в центре Москвы аварию со смертельным исходом. Вечером 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего внедорожника, не справился с управлением, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон "Лада". Водитель фургона, курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>, получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.
https://ria.ru/20200909/kolesnikova-1576976538.html
Да ладно? Отличный адвокат. Мало того, что на 8 лет клиент сел, так, похоже, ещё и три свидетеля тоже сядут за ложные показания. Не понимаю что не так.
80
Хорошая мысля приходит опосля
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РИА Новости
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Ефремов отказался от адвоката

12:26 09.09.2020 (обновлено: 13:15 09.09.2020)
16354
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, осужденный за ДТП на восемь лет колонии, отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заявила РИА Новости член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.

"Артист дал нам понять, что он недоволен работой, которую проделал Пашаев", — сказала она.

По словам правозащитницы, сейчас родственники Ефремова ищут нового адвоката.
Сам Пашаев заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он отметил, что сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор (краткая уже подана).
В ходе процесса Ефремов уже отказывался от услуг адвокатов — Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Тогда суд дал ему время на поиск нового защитника, заседание отложили, но в итоге Пашаев вернулся в дело.
Накануне Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии за устроенную им в центре Москвы аварию со смертельным исходом. Вечером 8 июня актер в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего внедорожника, не справился с управлением, выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон "Лада". Водитель фургона, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, получил тяжелые травмы и через несколько часов умер в больнице.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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3219057214
Обсудить 16
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Да ладно? Отличный адвокат. Мало того, что на 8 лет клиент сел, так, похоже, ещё и три свидетеля тоже сядут за ложные показания. Не понимаю что не так.
9 сентября, 12:55
ЕВЕгор Воронин
32480000
Хорошая мысля приходит опосля
9 сентября, 12:28
Николай НегодникНиколай Негодник
2770300
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