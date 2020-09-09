https://ria.ru/20200909/pashaev-1576977666.html
Пашаев опроверг информацию о своем отстранении от дела Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев отрицает, что актер Михаил Ефремов отказался от его услуг после приговора в восемь лет колонии. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:31
2020-09-09T12:31
2020-09-09T12:35
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1235:695_1400x0_80_0_0_dd2753ab54b70b604a108b0eb818ef83.jpg
<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> отрицает, что актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от его услуг после приговора в восемь лет колонии."Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил адвокат РИА Новости.По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор (краткая уже подана).Об отказе Ефремова от услуг Пашаева РИА Новости ранее рассказала правозащитница <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>. По ее словам, Ефремов заявил ей и ее коллегам, что "отказался от услуг Пашаева", и "дал понять, что он недоволен работой" защитника.В ходе судебного разбирательства Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, но затем вновь нанял его для представления своих интересов.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576971051.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1055:791_1400x0_80_0_0_212fec952db5081269dc0bdcf4fa0e99.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия