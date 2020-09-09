https://ria.ru/20200909/pashaev-1576977666.html

Пашаев опроверг информацию о своем отстранении от дела Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев отрицает, что актер Михаил Ефремов отказался от его услуг после приговора в восемь лет колонии. РИА Новости, 09.09.2020

2020-09-09T12:31

2020-09-09T12:31

2020-09-09T12:35

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576940798_0:0:1235:695_1400x0_80_0_0_dd2753ab54b70b604a108b0eb818ef83.jpg

<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> отрицает, что актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от его услуг после приговора в восемь лет колонии."Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил адвокат РИА Новости.По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор (краткая уже подана).Об отказе Ефремова от услуг Пашаева РИА Новости ранее рассказала правозащитница <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>. По ее словам, Ефремов заявил ей и ее коллегам, что "отказался от услуг Пашаева", и "дал понять, что он недоволен работой" защитника.В ходе судебного разбирательства Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, но затем вновь нанял его для представления своих интересов.

https://ria.ru/20200909/efremov-1576971051.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия