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https://ria.ru/20200909/pashaev-1576977666.html
Пашаев опроверг информацию о своем отстранении от дела Ефремова
Адвокат Эльман Пашаев отрицает, что актер Михаил Ефремов отказался от его услуг после приговора в восемь лет колонии. РИА Новости, 09.09.2020
2020-09-09T12:31
2020-09-09T12:35
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 9 сен – РИА Новости.</strong> Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> отрицает, что актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> отказался от его услуг после приговора в восемь лет колонии."Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил адвокат РИА Новости.По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор (краткая уже подана).Об отказе Ефремова от услуг Пашаева РИА Новости ранее рассказала правозащитница <a href="http://ria.ru/person_marina-litvinovich/" target="_blank" data-auto="true">Марина Литвинович</a>. По ее словам, Ефремов заявил ей и ее коллегам, что "отказался от услуг Пашаева", и "дал понять, что он недоволен работой" защитника.В ходе судебного разбирательства Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, но затем вновь нанял его для представления своих интересов.
https://ria.ru/20200909/efremov-1576971051.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Пашаев опроверг информацию о своем отстранении от дела Ефремова

12:31 09.09.2020 (обновлено: 12:35 09.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Адвокат Эльман Пашаев и его подзащитный актер Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев отрицает, что актер Михаил Ефремов отказался от его услуг после приговора в восемь лет колонии.
"Это глупость, информация не соответствует действительности", - заявил адвокат РИА Новости.
По его словам, он сейчас работает над расширенной апелляционной жалобой на приговор (краткая уже подана).
Об отказе Ефремова от услуг Пашаева РИА Новости ранее рассказала правозащитница Марина Литвинович. По ее словам, Ефремов заявил ей и ее коллегам, что "отказался от услуг Пашаева", и "дал понять, что он недоволен работой" защитника.
В ходе судебного разбирательства Ефремов уже отказывался от услуг Пашаева, но затем вновь нанял его для представления своих интересов.
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