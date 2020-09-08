https://ria.ru/20200908/shtrafy-1576937040.html

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T15:17

2020-09-08T15:17

2020-09-08T15:49

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

свердловская область

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<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, <a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/lP0G/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-covid-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8;jsessionid=C3432B9EA1C5889A648FE3A55A327B94?redirect=http%3A%2F%2Fwww.66.rospotrebnadzor.ru%2Fnews%3Bjsessionid%3DC3432B9EA1C5889A648FE3A55A327B94%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lP0G%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2" target="_blank">сообщил</a> Роспотребнадзор.Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, должна заплатить 15 тысяч рублей.Вместе с тем управление Роспотребнадзора по Свердловской области напомнило прибывающим из-за границы туристам о необходимости исполнения законодательства. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг.Всего, по данным управления, с 1 августа 2020 года 302 жителя Свердловской области, вернувшиеся из-за границы, нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.Кроме того, 7 сентября такое же решение <a href="https://ria.ru/20200907/shtraf-1576888165.html" target="_blank">вынес</a> Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга. Всего в Санкт-Петербурге со 2 августа составили 101 протокол об административном правонарушении на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия в Россию на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576329263.html

санкт-петербург

свердловская область

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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