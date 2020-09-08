Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200908/shtrafy-1576937040.html
Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу
Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T15:17
2020-09-08T15:49
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_631:0:3061:1367_1400x0_80_0_0_fcb5d9af998909a8ba82f4e7fdcd4c5a.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. </strong>Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, <a href="http://www.66.rospotrebnadzor.ru/news/-/asset_publisher/lP0G/content/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B8-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-covid-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8;jsessionid=C3432B9EA1C5889A648FE3A55A327B94?redirect=http%3A%2F%2Fwww.66.rospotrebnadzor.ru%2Fnews%3Bjsessionid%3DC3432B9EA1C5889A648FE3A55A327B94%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_lP0G%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2" target="_blank">сообщил</a> Роспотребнадзор.Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, должна заплатить 15 тысяч рублей.Вместе с тем управление Роспотребнадзора по Свердловской области напомнило прибывающим из-за границы туристам о необходимости исполнения законодательства. В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг.Всего, по данным управления, с 1 августа 2020 года 302 жителя Свердловской области, вернувшиеся из-за границы, нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.Кроме того, 7 сентября такое же решение <a href="https://ria.ru/20200907/shtraf-1576888165.html" target="_blank">вынес</a> Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга. Всего в Санкт-Петербурге со 2 августа составили 101 протокол об административном правонарушении на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия в Россию на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576329263.html
санкт-петербург
свердловская область
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576530354_332:0:3061:2047_1400x0_80_0_0_dd67e79564a43ee7099341647f4b031e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), свердловская область, турция

Россиян начали штрафовать на 15 тысяч рублей после поездок за границу

15:17 08.09.2020 (обновлено: 15:49 08.09.2020)
17161
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Асбестовский городской суд Свердловской области оштрафовал российскую туристку за нарушение порядка прохождения тестирования на COVID-19 и предоставления информации о результатах обследования, сообщил Роспотребнадзор.
Жительница поселка Рефтинского, вернувшаяся из Турции, должна заплатить 15 тысяч рублей.
Вместе с тем управление Роспотребнадзора по Свердловской области напомнило прибывающим из-за границы туристам о необходимости исполнения законодательства.
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача, в течение трех календарных дней со дня прибытия из-за рубежа гражданам России необходимо пройти лабораторное обследование на COVID-19 методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале госуслуг.
Всего, по данным управления, с 1 августа 2020 года 302 жителя Свердловской области, вернувшиеся из-за границы, нарушили установленный порядок прохождения тестирования и предоставления информации. На 115 граждан составлены протоколы. Еще 187 разыскиваются.
Кроме того, 7 сентября такое же решение вынес Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга.
Всего в Санкт-Петербурге со 2 августа составили 101 протокол об административном правонарушении на лиц, не прошедших обследование или не разместивших в трехдневный срок со дня прибытия в Россию на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19.
Пассажирка перед экспресс-тестированием на COVID-19 в международном аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 13:28Туризм
Эксперты: туристы не успевают сдать тесты на COVID-19 после Турции
2311610510123
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургТуризмтуристыНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Свердловская областьТурция
Рекомендуем
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский рассказал, как Ефремов мог избежать тюрьмы
На церемонии прощания с народным артистом России Борисом Клюевым
Актриса из "Ворониных" объяснила, почему не пришла на похороны Клюева
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросу Об обеспечении долгосрочных интересов РФ в условиях введения с 2025 г. углеродного налога в ЕС
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке
Миру предрекли новую пандемию
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Шнуров написал стихотворение о приговоре Ефремову
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил проект Минтруда по новогодним праздникам
Монеты России
В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
Cмартфон
Android-смартфоны в опасности: в популярных приложениях нашли уязвимость
Здание МИД России
Посол Германии обсудит в МИД России ситуацию с Навальным
Покупательница в магазине современной техники
У iPhone 12 отобрали зарядку. Во что превратили главный смартфон года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко дал большое интервью российским журналистам
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС
НАСА передумало покупать место на "Союзе" для доставки астронавта на МКС
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Капкейки
Раскрыт способ побороть вечернюю тягу к сладкому
Фокальная плоскость камеры LSST
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Эксперт рассказал, что означают буквы в названиях моделей смартфонов
03:10ВЦИОМ: более 40% россиян не хотят объединения с Белоруссией
03:08ОСК рассказала о разработке проектов новейших подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал об успехах России в борьбе с кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
Лента новостейМолния