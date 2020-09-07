Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/shtraf-1576888165.html
Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19
Назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг - 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:51
2020-09-07T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576081378_0:0:3096:1742_1400x0_80_0_0_1e014f10eb505d1c3d29cd56195e6986.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг - 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР" ,- говорится в сообщении.Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
А не важно, что у тебя все справки есть. Ты не человек, если вовремя не разместил справку. Не важно.что здоров. Ты заранее - бесправный. Почему штраф за такое нарушение 15 000, а за проезд на красный?.. А повторный проезд на красный?.. Справка, подтверждающая, что ты не дурак, - не справка, если вовремя не разместишь. И заметьте, никто не хочет Вас сажать. Штраф в ползарплаты. А чего квартиры не отбирать?
35
Что за ЧУШЬ?! Об этом кто вообще оповещен?! Если завтра,станет известно о заражении,то кто сам попрется в больницу? Надо сразу посетить как можно больше учреждений госорганов!
25
13
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576081378_365:0:3096:2048_1400x0_80_0_0_0ecd203a2ac721ad08785c585c2a0697.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

16:51 07.09.2020 (обновлено: 18:40 07.09.2020)
28255
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница лаборатории
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг - 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР" ,- говорится в сообщении.
Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
5485419138
Обсудить 13
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
А не важно, что у тебя все справки есть. Ты не человек, если вовремя не разместил справку. Не важно.что здоров. Ты заранее - бесправный. Почему штраф за такое нарушение 15 000, а за проезд на красный?.. А повторный проезд на красный?.. Справка, подтверждающая, что ты не дурак, - не справка, если вовремя не разместишь. И заметьте, никто не хочет Вас сажать. Штраф в ползарплаты. А чего квартиры не отбирать?
7 сентября, 18:26
hhigh770777
24000011
Что за ЧУШЬ?! Об этом кто вообще оповещен?! Если завтра,станет известно о заражении,то кто сам попрется в больницу? Надо сразу посетить как можно больше учреждений госорганов!
7 сентября, 18:19
ПХПетр Харитонов
1530007
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Подмосковье мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства
Медицинские работники и пациент в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Росздравнадзор выявил искажающие смертность от COVID-19 больницы
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
Скрипка
Москвич нашел в квартире скрипку Страдивари
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Пользователи тестируют Windows 10 в Нью-Дели, Индия
Раскрыты новые функции Windows
Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Прохожий около стены с изображением человека в маске в Гонконге
Найдено защищающее от заражения коронавирусом средство
Зенитная ракетная система С-400
Суд отклонил иск Минобороны к разработчику С-400
Проводник проверяет температуру у пассажиров на железнодорожном вокзале в Тбилиси
Грузия изменила правила въезда в страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
Лента новостейМолния