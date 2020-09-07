https://ria.ru/20200907/shtraf-1576888165.html

Россиянина оштрафовали за неразмещение результата теста на COVID-19

Назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг - 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:51

2020-09-07T16:51

2020-09-07T18:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Назначен первый штраф за несвоевременное размещение результатов теста на COVID-19 на портале госуслуг - 15 тысяч рублей, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Решением Зеленогорского районного суда города Санкт-Петербурга от 07 сентября 2020 года гражданин, прибывший на территорию <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> воздушным транспортом, привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.6.3 КоАП РФ за неразмещение в трехдневный срок со дня прибытия на территорию Российской Федерации информации на Едином портале государственных услуг результатов лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР" ,- говорится в сообщении.Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

high770777 А не важно, что у тебя все справки есть. Ты не человек, если вовремя не разместил справку. Не важно.что здоров. Ты заранее - бесправный. Почему штраф за такое нарушение 15 000, а за проезд на красный?.. А повторный проезд на красный?.. Справка, подтверждающая, что ты не дурак, - не справка, если вовремя не разместишь. И заметьте, никто не хочет Вас сажать. Штраф в ползарплаты. А чего квартиры не отбирать? 35

Петр Харитонов Что за ЧУШЬ?! Об этом кто вообще оповещен?! Если завтра,станет известно о заражении,то кто сам попрется в больницу? Надо сразу посетить как можно больше учреждений госорганов! 25

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество