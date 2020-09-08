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Названы самые интересные высокооплачиваемые вакансии сентября
Наряду с IT-специалистами и дизайнерами наиболее интересные предложения по работе в сентябре предлагались врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам, следует из... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T07:08
2020-09-08T12:09
кем стать
навигатор абитуриента
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Наряду с IT-специалистами и дизайнерами наиболее интересные предложения по работе в сентябре предлагались врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам, следует из рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленном сервисом для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".В начале сентября была открыта вакансия в стартапе в области онлайн-образования — тимлид-специалист в команду из шести разработчиков с заработком до 200 тысяч рублей в месяц. У кандидата должен быть опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также умение писать unit-тесты и проводить code review.Также до 200 тысяч рублей предлагают специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трех лет. Кандидату предстоит выявлять потребности заказчика и разрабатывать под них оптимальные архитектуры решения. Соискатель обязательно должен уметь работать с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).Привлекательную зарплату до 170 тысяч рублей в Москве обещают и дизайнеру мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD. В его обязанности будут входить выезды к заказчику, замеры помещения, консультирование по материалам и подготовка эскизов с последующей передачей их на производство.Врачу-рефлексотерапевту в московском реабилитационном центре готовы предложить оклад от 150 тысяч рублей в месяц. От успешного кандидата ожидают опыт работы более восьми лет. Специализация по неврологии и ученая степень будут преимуществом при трудоустройстве.Кроме того, фабрика-кухня премиум-класса ищет шеф-повара на зарплату 150-180 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах премиум-класса и рекомендации. Эта высокооплачиваемая позиция подразумевает руководство командой из 15 человек.Ранее сервис поиска работы <a href="http://ria.ru/organization_HeadHunter/" target="_blank">HeadHunter</a> составил список вакансий с <a href="https://ria.ru/keyword_zarplaty/" target="_blank">зарплатами</a> от ста тысяч рублей. Лидерами по числу таких предложений оказались регионы Крайнего Севера: <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank">Чукотка</a>, <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank">Магаданская область</a>.
https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/vakansii-1576229297.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество

Названы самые интересные высокооплачиваемые вакансии сентября

07:08 08.09.2020 (обновлено: 12:09 08.09.2020)
6867
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Наряду с IT-специалистами и дизайнерами наиболее интересные предложения по работе в сентябре предлагались врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам, следует из рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленном сервисом для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".
В начале сентября была открыта вакансия в стартапе в области онлайн-образования — тимлид-специалист в команду из шести разработчиков с заработком до 200 тысяч рублей в месяц. У кандидата должен быть опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также умение писать unit-тесты и проводить code review.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
5 сентября, 04:42
HeadHunter назвал вакансии в регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей
Также до 200 тысяч рублей предлагают специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трех лет. Кандидату предстоит выявлять потребности заказчика и разрабатывать под них оптимальные архитектуры решения. Соискатель обязательно должен уметь работать с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).
Привлекательную зарплату до 170 тысяч рублей в Москве обещают и дизайнеру мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD. В его обязанности будут входить выезды к заказчику, замеры помещения, консультирование по материалам и подготовка эскизов с последующей передачей их на производство.
Врачу-рефлексотерапевту в московском реабилитационном центре готовы предложить оклад от 150 тысяч рублей в месяц. От успешного кандидата ожидают опыт работы более восьми лет. Специализация по неврологии и ученая степень будут преимуществом при трудоустройстве.
Кроме того, фабрика-кухня премиум-класса ищет шеф-повара на зарплату 150-180 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах премиум-класса и рекомендации. Эта высокооплачиваемая позиция подразумевает руководство командой из 15 человек.
Ранее сервис поиска работы HeadHunter составил список вакансий с зарплатами от ста тысяч рублей. Лидерами по числу таких предложений оказались регионы Крайнего Севера: Чукотка, Якутия, Магаданская область.
Посетитель ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 11:47
Названы 10 самых необычных вакансий в Петербурге после карантина
7441330
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Кем статьНавигатор абитуриентаРоссияОбщество
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