https://ria.ru/20200908/rabota-1576907022.html

Названы самые интересные высокооплачиваемые вакансии сентября

Наряду с IT-специалистами и дизайнерами наиболее интересные предложения по работе в сентябре предлагались врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам, следует из... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T07:08

2020-09-08T07:08

2020-09-08T12:09

кем стать

навигатор абитуриента

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 8 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Наряду с IT-специалистами и дизайнерами наиболее интересные предложения по работе в сентябре предлагались врачам-рефлексотерапевтам и шеф-поварам, следует из рейтинга самых высокооплачиваемых вакансий в Москве, составленном сервисом для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".В начале сентября была открыта вакансия в стартапе в области онлайн-образования — тимлид-специалист в команду из шести разработчиков с заработком до 200 тысяч рублей в месяц. У кандидата должен быть опыт разработки на Node.js, опыт принятия архитектурных решений, а также умение писать unit-тесты и проводить code review.Также до 200 тысяч рублей предлагают специалисту по сетям передачи данных с опытом работы от трех лет. Кандидату предстоит выявлять потребности заказчика и разрабатывать под них оптимальные архитектуры решения. Соискатель обязательно должен уметь работать с протоколами динамической маршрутизации (OSPF, EIGRP, BGP).Привлекательную зарплату до 170 тысяч рублей в Москве обещают и дизайнеру мебели с умением проектировать в программах PRO100 или KD. В его обязанности будут входить выезды к заказчику, замеры помещения, консультирование по материалам и подготовка эскизов с последующей передачей их на производство.Врачу-рефлексотерапевту в московском реабилитационном центре готовы предложить оклад от 150 тысяч рублей в месяц. От успешного кандидата ожидают опыт работы более восьми лет. Специализация по неврологии и ученая степень будут преимуществом при трудоустройстве.Кроме того, фабрика-кухня премиум-класса ищет шеф-повара на зарплату 150-180 тысяч рублей. Соискатель должен иметь опыт работы в кейтеринговых компаниях или ресторанах премиум-класса и рекомендации. Эта высокооплачиваемая позиция подразумевает руководство командой из 15 человек.Ранее сервис поиска работы <a href="http://ria.ru/organization_HeadHunter/" target="_blank">HeadHunter</a> составил список вакансий с <a href="https://ria.ru/keyword_zarplaty/" target="_blank">зарплатами</a> от ста тысяч рублей. Лидерами по числу таких предложений оказались регионы Крайнего Севера: <a href="http://ria.ru/location_CHukotka/" target="_blank">Чукотка</a>, <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Magadanskaja_oblast/" target="_blank">Магаданская область</a>.

https://ria.ru/20200905/zarplaty-1576808090.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/vakansii-1576229297.html

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россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кем стать, навигатор абитуриента, россия, общество