https://ria.ru/20200908/prigovor-1576930968.html

Народный артист Филиппенко прокомментировал приговор Ефремову

Народный артист РФ Александр Филиппенко назвал "чудовищной историей" приговор актеру Михаилу Ефремову. РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T13:24

2020-09-08T13:24

2020-09-08T13:24

дтп с участием михаила ефремова

александр филиппенко

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> Народный артист РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Filippenko1/" target="_blank" data-auto="true">Александр Филиппенко</a> назвал "чудовищной историей" приговор актеру <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилу Ефремову</a>.Пресненский суд Москвы во вторник приговорил Ефремова к 8 годам колонии."Это чудовищная история. Говорить трудно", - сказал Филиппенко РИА Новости.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров впоследствии умер в больнице.<strong>О вынесении приговора по делу Ефремова читайте в</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20200908/efremov-1576908793.html" target="_blank">онлайн-репортаже >></a></strong>

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lyuda.terenteva.55 Всех опередил. Ну сейчас "посыпятся" "артисты - шоуисты" . " И залают, и завоют, и ногами застучат". 29

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, александр филиппенко, михаил ефремов, москва, происшествия