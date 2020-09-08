https://ria.ru/20200908/efremov-1576919747.html

Виновен: оглашение приговора Михаилу Ефремову

В Москве вынесли приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Актер получил реальный срок. Кадры из Пресненского суда — в фотоленте... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:25

2020-09-08T12:25

2020-09-08T18:10

эльман пашаев

александр добровинский

гарик сукачев

никита джигурда

иван охлобыстин

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

пресненский суд г. москвы

москва

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576935835_0:0:2468:1389_1400x0_80_0_0_ee2b60ee7434236e84018a2d199d732c.jpg

В Москве вынесли приговор Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Актер получил реальный срок. Кадры из Пресненского суда — в фотоленте Ria.ru.

Джон Константин А вот теперь за дачу ложных показаний необходимо привлекать Джигурду и прочую нечисть 16

Олег 84 Если прокурор запросил 11 лет,какие были основания снизить до 8?Он реально издевался над судом и процессом всё это время. 14

11

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, александр добровинский, гарик сукачев, никита джигурда, иван охлобыстин, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, пресненский суд г. москвы, москва, фото, фото