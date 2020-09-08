https://ria.ru/20200908/krym-1576914139.html

В Совфеде заявили, что ООН уклоняется от визита в Крым

ООН не пользуется возможностью направить мониторинговую миссию в Крым, прикрываясь формальными причинами, заявил сенатор от крымского региона, член комитета... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T10:37

2020-09-08T10:37

2020-09-08T10:37

сергей цеков

совет федерации рф

симферополь

республика крым

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1400x0_80_0_0_25e81912b93e839baa194fcda605a4cd.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> не пользуется возможностью направить мониторинговую миссию в Крым, прикрываясь формальными причинами, заявил сенатор от крымского региона, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a>.Ранее официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека ООН Элизабет Тросселл заявила, что УВКПЧ ООН не может оценить ситуацию с питьевой водой на полуострове Крым из-за отсутствия доступа, но готово сотрудничать с Россией для направления миссии в Крым через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украину</a>."На территории, где происходят различные гуманитарные и экологические катастрофы, миссия ООН пребывает, а на территорию Крыма они, оказывается, прибыть не могут. Могут прибыть, была бы только воля и желание, другое дело, что у них нет ни того ни другого. Есть абсолютная примитивность в ответах, которые они постоянно шлют", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, если бы в ООН были по-настоящему заинтересованы узнать, что происходит в Крыму, то уже бы десятки раз изыскали возможность посетить полуостров."Они это не делают, прячась за совершенно формальные причины", - сказал Цеков.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.

https://ria.ru/20200907/krym-1576867466.html

nnn uuu А ты, Цветков в Спортлото пожалуйся на нехорошую ООН. 32

3

симферополь

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цеков, совет федерации рф, симферополь, республика крым, оон, украина, в мире