Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200908/armiya-1576924350.html
Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах
В ходе Армейских международных игр было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной, заявил на тематическом селекторном совещании министр... РИА Новости, 08.09.2020
2020-09-08T12:15
2020-09-08T12:15
арми-2020
россия
сергей шойгу
вьетнам
белоруссия
азербайджан
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576516791_0:142:3387:2047_1400x0_80_0_0_8c3e7bd52e52bc5ed8ed59eb8401d9d4.jpg
<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В ходе <a href="https://ria.ru/category_armi-2020" target="_blank">Армейских международных игр</a> было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат нашей сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона", - сказал министр.Как отметил министр, в пятёрку сильнейших вошли команды <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнама</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. По словам Шойгу, состязания прошли на высоком уровне."Считаем такую форму сотрудничества перспективной. Продолжим её развивать", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20200831/snaypery-1576539430.html
россия
вьетнам
белоруссия
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576516791_658:0:3387:2047_1400x0_80_0_0_939c5bc710ad81c618a0ee71916fc52b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
арми-2020, россия, сергей шойгу, вьетнам, белоруссия, азербайджан, безопасность

Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах

12:15 08.09.2020
665
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБоевые машины десанта БМД-4М во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020" в сухопутном кластере на полигоне "Алабино" в Московской области
Боевые машины десанта БМД-4М во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ Армия-2020 в сухопутном кластере на полигоне Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Боевые машины десанта БМД-4М во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках МВТФ "Армия-2020" в сухопутном кластере на полигоне "Алабино" в Московской области
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В ходе Армейских международных игр было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат нашей сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона", - сказал министр.
Форум Армия — 2020 - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:48
Российские снайперы установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020
Как отметил министр, в пятёрку сильнейших вошли команды Белоруссии, Узбекистана, Вьетнама и Азербайджана. По словам Шойгу, состязания прошли на высоком уровне.
"Считаем такую форму сотрудничества перспективной. Продолжим её развивать", - подчеркнул он.
Ров с водой, стрельба и рукопашный бой: военные разведчики на АрМИ-2020
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лучшие разведчики соревнуются в Новосибирской области на территории высшего военного командного училища.

Военнослужащие вооруженных сил России во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
1 из 14

Лучшие разведчики соревнуются в Новосибирской области на территории высшего военного командного училища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В состязаниях участвуют военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.

Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
2 из 14

В состязаниях участвуют военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Конкурс включает несколько этапов: команды должны преодолеть "тропу разведчика", форсировать водную преграду, совершить марш-бросок, посоревноваться в вождении боевых машин и стрельбе.

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
3 из 14

Конкурс включает несколько этапов: команды должны преодолеть "тропу разведчика", форсировать водную преграду, совершить марш-бросок, посоревноваться в вождении боевых машин и стрельбе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Первым испытанием стало "Десантирование и совершение марш-броска". Подразделения высадились в тыл условного противника и совершили марш-бросок на 15 километров.

Военнослужащие вооруженных сил Лаоса во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
4 из 14

Первым испытанием стало "Десантирование и совершение марш-броска". Подразделения высадились в тыл условного противника и совершили марш-бросок на 15 километров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Двигаться можно было только с использованием магнитного компаса, пользоваться электронными средствами строго запрещено.

Военнослужащий вооруженных сил КНР во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
5 из 14

Двигаться можно было только с использованием магнитного компаса, пользоваться электронными средствами строго запрещено.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На втором этапе, где участники соревновались в прохождении маршрута на боевых машинах пехоты, механик-водитель российской команды установил рекорд трассы, придя к финишу за 12 минут и 19 секунд.

Зрители во время этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
6 из 14

На втором этапе, где участники соревновались в прохождении маршрута на боевых машинах пехоты, механик-водитель российской команды установил рекорд трассы, придя к финишу за 12 минут и 19 секунд.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, российская команда установила рекорд прохождения самого сложного, третьего, этапа конкурса — "Тропа разведчика".

Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
7 из 14

Кроме того, российская команда установила рекорд прохождения самого сложного, третьего, этапа конкурса — "Тропа разведчика".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Полоса длиной более 700 метров включала два десятка препятствий, таких как стандартный забор НАТО и забор с колючей проволокой, ров с водой и участок зараженной местности.

Боевая машина пехоты БМП-2 команды Белоруссии во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
8 из 14

Полоса длиной более 700 метров включала два десятка препятствий, таких как стандартный забор НАТО и забор с колючей проволокой, ров с водой и участок зараженной местности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

От участников соревнований каждую минуту требуется слаженность действий и высокий уровень физической и боевой подготовки.

Военнослужащие Белоруссии и России во время рукопашного поединка на этапе Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
9 из 14

От участников соревнований каждую минуту требуется слаженность действий и высокий уровень физической и боевой подготовки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Четвертый этап — "Стрельба" — предполагал не только индивидуальные и боевые стрельбы, но и прохождение участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.

Боевая машина пехоты БМП-2 команды Лаоса во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
10 из 14

Четвертый этап — "Стрельба" — предполагал не только индивидуальные и боевые стрельбы, но и прохождение участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Отличниками войсковой разведки" по стрельбе из штатного оружия стали китайские военнослужащие.

Военнослужащие вооруженных сил КНР во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
11 из 14

"Отличниками войсковой разведки" по стрельбе из штатного оружия стали китайские военнослужащие.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По итогам четырех этапов лидировала российская команда, второе место удерживали разведчики из Узбекистана.

Военнослужащие вооруженных сил России во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
12 из 14

По итогам четырех этапов лидировала российская команда, второе место удерживали разведчики из Узбекистана.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Впервые за всю историю соревнований заключительным этапом стали состязания по армейскому рукопашному бою, проведенные по олимпийским правилам. Победу одержали россияне.

Военнослужащий Белоруссии после окончания рукопашного поединка на этапе Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
13 из 14

Впервые за всю историю соревнований заключительным этапом стали состязания по армейскому рукопашному бою, проведенные по олимпийским правилам. Победу одержали россияне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники конкурса продемонстрировали на каждом из этапов навыки прохождения сложных препятствий на воде и суше.

Боевая машина пехоты БМП-2 команды Белоруссии во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
14 из 14

Участники конкурса продемонстрировали на каждом из этапов навыки прохождения сложных препятствий на воде и суше.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Лучшие разведчики соревнуются в Новосибирской области на территории высшего военного командного училища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2 из 14

В состязаниях участвуют военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Конкурс включает несколько этапов: команды должны преодолеть "тропу разведчика", форсировать водную преграду, совершить марш-бросок, посоревноваться в вождении боевых машин и стрельбе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
4 из 14

Первым испытанием стало "Десантирование и совершение марш-броска". Подразделения высадились в тыл условного противника и совершили марш-бросок на 15 километров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Двигаться можно было только с использованием магнитного компаса, пользоваться электронными средствами строго запрещено.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 14

На втором этапе, где участники соревновались в прохождении маршрута на боевых машинах пехоты, механик-водитель российской команды установил рекорд трассы, придя к финишу за 12 минут и 19 секунд.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Кроме того, российская команда установила рекорд прохождения самого сложного, третьего, этапа конкурса — "Тропа разведчика".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
8 из 14

Полоса длиной более 700 метров включала два десятка препятствий, таких как стандартный забор НАТО и забор с колючей проволокой, ров с водой и участок зараженной местности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
9 из 14

От участников соревнований каждую минуту требуется слаженность действий и высокий уровень физической и боевой подготовки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Четвертый этап — "Стрельба" — предполагал не только индивидуальные и боевые стрельбы, но и прохождение участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
11 из 14

"Отличниками войсковой разведки" по стрельбе из штатного оружия стали китайские военнослужащие.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

По итогам четырех этапов лидировала российская команда, второе место удерживали разведчики из Узбекистана.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Впервые за всю историю соревнований заключительным этапом стали состязания по армейскому рукопашному бою, проведенные по олимпийским правилам. Победу одержали россияне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участники конкурса продемонстрировали на каждом из этапов навыки прохождения сложных препятствий на воде и суше.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
2650001
Обсудить 0
АрМИ-2020РоссияСергей ШойгуВьетнамБелоруссияАзербайджанБезопасность
Рекомендуем
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации
В Минздраве оценили эффективность препарата Сурфактант-БЛ против COVID-19
Российские военнослужащие во время военных учений на побережье Черного моря в Крыму
В учении "Кавказ-2020" примут участие девять стран
Актер Михаил Ефремов и его адвокат Эльман Пашаев во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Суд не поверил доводам защиты, что Ефремов сидел на пассажирском месте
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Властям Белоруссии и оппозиции предложили принять участие в форуме ПАСЕ
Президент РФ Владимир Путин выступает на Всероссийском открытом уроке Помнить - значит знать в режиме видеоконференции
Владимир Путин проведет телемост с Иркутской областью
Мария Колесникова
Госпогранкомитет Белоруссии объяснил задержание Марии Колесниковой
Здание Московского городского суда
Отставной военный получил 12,5 года колонии за госизмену
Силовики на протестах в Белоруссии. 10.08.2020 вечер
В Белоруссии заявили, что силовики применят силу при новых провокациях
Врач
Назван фактор преждевременной смерти мужчин
Военно-транспортный самолет ВВС Индии Hercules готовится к приземлению на авиабазе в Лехе, объединенной столице союзной территории Ладакх, граничащей с Китаем
Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе
Логотип Google
В Google прокомментировали решение о фильме "Беслан"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал заявление Клишаса о полномочиях Госсовета
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Эксперт рассказал, когда США введут санкции против "Северного потока — 2"
Участники акции протеста в Минске
МИД Белоруссии проинформировал Нидерланды о позиции по посредничеству
Ефремову надели наручники в зале суда
Суд вынес приговор Михаилу Ефремову. Онлайн-репортаж
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08ОСК рассказала о разработке проектов подлодок "Калина" и "Хаски"
03:03Россияне рассказали, как оценивают отношения с Белоруссией
02:58Bloomberg рассказал о успехах России в борьбе с "коронавирусным" кризисом
02:41Трамп заявил, что создавал космические силы по образцу России и Китая
02:20Британский сценарист Рональд Харвуд умер в возрасте 85 лет
02:20Эксперт рассказал о признаках скорой "смерти" смартфона
02:10Венесуэла получит российскую вакцину от COVID-19 в сентябре
02:07США пригрозили Белоруссии новыми санкциями после задержания Колесниковой
02:04В Роскачестве рассказали, как выбрать самый надежный зонт
01:52В Whatsapp обнаружили ломающие мессенджер "страшные" сообщения
01:44Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили
01:27Глава минюста Грузии пообещал Саакашвили "наилучшее питание" в тюрьме
01:20Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве
01:04Источник: российский спутник "Экспресс-80" получил повреждения
00:53Раскрыты перспективы Ефремова в колонии
00:48В доме, где жила Легкоступова, нашли тела двух женщин
00:19Названы известные достопримечательности, в которых нельзя фотографировать
00:17Россия возобновила авиасообщение с Египтом
00:10Россияне стали массово отказываться от банковских карт
23:53Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах
Лента новостейМолния