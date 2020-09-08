https://ria.ru/20200908/armiya-1576924350.html

Шойгу рассказал об установленных на АрМИ-2020 рекордах

В ходе Армейских международных игр было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной, заявил на тематическом селекторном совещании министр... РИА Новости, 08.09.2020

2020-09-08T12:15

2020-09-08T12:15

2020-09-08T12:15

арми-2020

россия

сергей шойгу

вьетнам

белоруссия

азербайджан

безопасность

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<strong>МОСКВА, 8 сен - РИА Новости.</strong> В ходе <a href="https://ria.ru/category_armi-2020" target="_blank">Армейских международных игр</a> было установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат российской сборной, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>."Итоги состязаний военнослужащих из 32 стран подвели 5 сентября. Установлено 37 рекордов, 27 из них принадлежат нашей сборной. Россия в шестой раз завоевала титул чемпиона", - сказал министр.Как отметил министр, в пятёрку сильнейших вошли команды <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a>, <a href="http://ria.ru/location_Vietnam/" target="_blank" data-auto="true">Вьетнама</a> и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a>. По словам Шойгу, состязания прошли на высоком уровне."Считаем такую форму сотрудничества перспективной. Продолжим её развивать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20200831/snaypery-1576539430.html

россия

вьетнам

белоруссия

азербайджан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арми-2020, россия, сергей шойгу, вьетнам, белоруссия, азербайджан, безопасность