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Ров с водой, стрельба и рукопашный бой: военные разведчики на АрМИ-2020
Участники международного конкурса армейских игр "Отличники войсковой разведки — 2020" преодолели полосу препятствий, посоревновались в вождении боевых машин,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:41
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арми-2020
бмп-2
новосибирская область
фото
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Участники международного конкурса армейских игр "Отличники войсковой разведки — 2020" преодолели полосу препятствий, посоревновались в вождении боевых машин, стрельбе и сошлись в рукопашном бою. При этом российская команда установила рекорд на самом сложном этапе. Кадры напряженных состязаний — в фотоленте Ria.ru.
1
новосибирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
арми-2020, бмп-2, новосибирская область, фото, фото

Ров с водой, стрельба и рукопашный бой: военные разведчики на АрМИ-2020

18:41 03.09.2020 (обновлено: 19:26 03.09.2020)
6587
Участники международного конкурса армейских игр "Отличники войсковой разведки — 2020" преодолели полосу препятствий, посоревновались в вождении боевых машин, стрельбе и сошлись в рукопашном бою. При этом российская команда установила рекорд на самом сложном этапе. Кадры напряженных состязаний — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Лучшие разведчики соревнуются в Новосибирской области на территории высшего военного командного училища.

Военнослужащие вооруженных сил России во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
1 из 14

Лучшие разведчики соревнуются в Новосибирской области на территории высшего военного командного училища.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В состязаниях участвуют военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.

Военнослужащий вооруженных сил Белоруссии во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
2 из 14

В состязаниях участвуют военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Конкурс включает несколько этапов: команды должны преодолеть "тропу разведчика", форсировать водную преграду, совершить марш-бросок, посоревноваться в вождении боевых машин и стрельбе.

Военнослужащие вооруженных сил Узбекистана во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
3 из 14

Конкурс включает несколько этапов: команды должны преодолеть "тропу разведчика", форсировать водную преграду, совершить марш-бросок, посоревноваться в вождении боевых машин и стрельбе.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Первым испытанием стало "Десантирование и совершение марш-броска". Подразделения высадились в тыл условного противника и совершили марш-бросок на 15 километров.

Военнослужащие вооруженных сил Лаоса во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
4 из 14

Первым испытанием стало "Десантирование и совершение марш-броска". Подразделения высадились в тыл условного противника и совершили марш-бросок на 15 километров.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Двигаться можно было только с использованием магнитного компаса, пользоваться электронными средствами строго запрещено.

Военнослужащий вооруженных сил КНР во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
5 из 14

Двигаться можно было только с использованием магнитного компаса, пользоваться электронными средствами строго запрещено.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На втором этапе, где участники соревновались в прохождении маршрута на боевых машинах пехоты, механик-водитель российской команды установил рекорд трассы, придя к финишу за 12 минут и 19 секунд.

Зрители во время этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
6 из 14

На втором этапе, где участники соревновались в прохождении маршрута на боевых машинах пехоты, механик-водитель российской команды установил рекорд трассы, придя к финишу за 12 минут и 19 секунд.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Кроме того, российская команда установила рекорд прохождения самого сложного, третьего, этапа конкурса — "Тропа разведчика".

Военнослужащий вооруженных сил России во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
7 из 14

Кроме того, российская команда установила рекорд прохождения самого сложного, третьего, этапа конкурса — "Тропа разведчика".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Полоса длиной более 700 метров включала два десятка препятствий, таких как стандартный забор НАТО и забор с колючей проволокой, ров с водой и участок зараженной местности.

Боевая машина пехоты БМП-2 команды Белоруссии во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
8 из 14

Полоса длиной более 700 метров включала два десятка препятствий, таких как стандартный забор НАТО и забор с колючей проволокой, ров с водой и участок зараженной местности.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

От участников соревнований каждую минуту требуется слаженность действий и высокий уровень физической и боевой подготовки.

Военнослужащие Белоруссии и России во время рукопашного поединка на этапе Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
9 из 14

От участников соревнований каждую минуту требуется слаженность действий и высокий уровень физической и боевой подготовки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Четвертый этап — "Стрельба" — предполагал не только индивидуальные и боевые стрельбы, но и прохождение участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.

Боевая машина пехоты БМП-2 команды Лаоса во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
10 из 14

Четвертый этап — "Стрельба" — предполагал не только индивидуальные и боевые стрельбы, но и прохождение участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

"Отличниками войсковой разведки" по стрельбе из штатного оружия стали китайские военнослужащие.

Военнослужащие вооруженных сил КНР во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
11 из 14

"Отличниками войсковой разведки" по стрельбе из штатного оружия стали китайские военнослужащие.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

По итогам четырех этапов лидировала российская команда, второе место удерживали разведчики из Узбекистана.

Военнослужащие вооруженных сил России во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
12 из 14

По итогам четырех этапов лидировала российская команда, второе место удерживали разведчики из Узбекистана.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Впервые за всю историю соревнований заключительным этапом стали состязания по армейскому рукопашному бою, проведенные по олимпийским правилам. Победу одержали россияне.

Военнослужащий Белоруссии после окончания рукопашного поединка на этапе Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
13 из 14

Впервые за всю историю соревнований заключительным этапом стали состязания по армейскому рукопашному бою, проведенные по олимпийским правилам. Победу одержали россияне.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники конкурса продемонстрировали на каждом из этапов навыки прохождения сложных препятствий на воде и суше.

Боевая машина пехоты БМП-2 команды Белоруссии во время прохождения этапа Выход разведывательной группы в район сбора после выполнения задачи на конкурсе Отличники войсковой разведки 2020
14 из 14

Участники конкурса продемонстрировали на каждом из этапов навыки прохождения сложных препятствий на воде и суше.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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197320510
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