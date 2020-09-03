https://ria.ru/20200903/armiya-1576691910.html

Ров с водой, стрельба и рукопашный бой: военные разведчики на АрМИ-2020

Участники международного конкурса армейских игр "Отличники войсковой разведки — 2020" преодолели полосу препятствий, посоревновались в вождении боевых машин,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:41

2020-09-03T18:41

2020-09-03T19:26

арми-2020

бмп-2

новосибирская область

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576690540_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_2648bf01eb4ee435a7550a72e7c21024.jpg

Участники международного конкурса армейских игр "Отличники войсковой разведки — 2020" преодолели полосу препятствий, посоревновались в вождении боевых машин, стрельбе и сошлись в рукопашном бою. При этом российская команда установила рекорд на самом сложном этапе. Кадры напряженных состязаний — в фотоленте Ria.ru.

1

новосибирская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арми-2020, бмп-2, новосибирская область, фото, фото