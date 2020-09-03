Ров с водой, стрельба и рукопашный бой: военные разведчики на АрМИ-2020
Лучшие разведчики соревнуются в Новосибирской области на территории высшего военного командного училища.
Лучшие разведчики соревнуются в Новосибирской области на территории высшего военного командного училища.
В состязаниях участвуют военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.
В состязаниях участвуют военнослужащие из России, Китая, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Лаоса, Конго, ЮАР и Афганистана.
Конкурс включает несколько этапов: команды должны преодолеть "тропу разведчика", форсировать водную преграду, совершить марш-бросок, посоревноваться в вождении боевых машин и стрельбе.
Конкурс включает несколько этапов: команды должны преодолеть "тропу разведчика", форсировать водную преграду, совершить марш-бросок, посоревноваться в вождении боевых машин и стрельбе.
Первым испытанием стало "Десантирование и совершение марш-броска". Подразделения высадились в тыл условного противника и совершили марш-бросок на 15 километров.
Первым испытанием стало "Десантирование и совершение марш-броска". Подразделения высадились в тыл условного противника и совершили марш-бросок на 15 километров.
Двигаться можно было только с использованием магнитного компаса, пользоваться электронными средствами строго запрещено.
Двигаться можно было только с использованием магнитного компаса, пользоваться электронными средствами строго запрещено.
На втором этапе, где участники соревновались в прохождении маршрута на боевых машинах пехоты, механик-водитель российской команды установил рекорд трассы, придя к финишу за 12 минут и 19 секунд.
На втором этапе, где участники соревновались в прохождении маршрута на боевых машинах пехоты, механик-водитель российской команды установил рекорд трассы, придя к финишу за 12 минут и 19 секунд.
Кроме того, российская команда установила рекорд прохождения самого сложного, третьего, этапа конкурса — "Тропа разведчика".
Кроме того, российская команда установила рекорд прохождения самого сложного, третьего, этапа конкурса — "Тропа разведчика".
Полоса длиной более 700 метров включала два десятка препятствий, таких как стандартный забор НАТО и забор с колючей проволокой, ров с водой и участок зараженной местности.
Полоса длиной более 700 метров включала два десятка препятствий, таких как стандартный забор НАТО и забор с колючей проволокой, ров с водой и участок зараженной местности.
От участников соревнований каждую минуту требуется слаженность действий и высокий уровень физической и боевой подготовки.
От участников соревнований каждую минуту требуется слаженность действий и высокий уровень физической и боевой подготовки.
Четвертый этап — "Стрельба" — предполагал не только индивидуальные и боевые стрельбы, но и прохождение участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.
Четвертый этап — "Стрельба" — предполагал не только индивидуальные и боевые стрельбы, но и прохождение участка минно-взрывных и естественных препятствий, а также нормативы по метанию ножа, пехотной лопатки и учебной гранаты.
"Отличниками войсковой разведки" по стрельбе из штатного оружия стали китайские военнослужащие.
"Отличниками войсковой разведки" по стрельбе из штатного оружия стали китайские военнослужащие.
По итогам четырех этапов лидировала российская команда, второе место удерживали разведчики из Узбекистана.
По итогам четырех этапов лидировала российская команда, второе место удерживали разведчики из Узбекистана.
Впервые за всю историю соревнований заключительным этапом стали состязания по армейскому рукопашному бою, проведенные по олимпийским правилам. Победу одержали россияне.
Впервые за всю историю соревнований заключительным этапом стали состязания по армейскому рукопашному бою, проведенные по олимпийским правилам. Победу одержали россияне.
Участники конкурса продемонстрировали на каждом из этапов навыки прохождения сложных препятствий на воде и суше.
Участники конкурса продемонстрировали на каждом из этапов навыки прохождения сложных препятствий на воде и суше.