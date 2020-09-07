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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576895523.html
Джонсон и Макрон обсудили по телефону ситуацию с Навальным
Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с блогером Алексеем Навальным, повторив ранее... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T18:24
2020-09-07T19:00
эммануэль макрон
борис джонсон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
алексей навальный
германия
происшествия
в мире
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<strong>ЛОНДОН/ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов</strong>. Премьер-министр Британии <a href="https://ria.ru/person_Boris_Dzhonson" target="_blank">Борис Джонсон</a> и президент Франции <a href="https://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> обсудили по телефону ситуацию с блогером Алексеем Навальным, повторив ранее озвученное требование к РФ дать объяснения, также обсуждался ряд двусторонних вопросов, сообщила канцелярия британского премьера.Помимо <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навального</a> лидеры стран говорили о миграционных проблемах, в частности, об участившихся попытках мигрантов попасть в Британию, переплывая Ла-Манш на лодках."Премьер подчеркнул, что Британия намерена положить конец операциям по незаконной доставке людей и не давать лодкам достигать ее берегов. Стороны согласились работать совместно и в духе сотрудничества решать эту проблему", - говорится в заявлении.Еще одной темой разговора Джонсона и Макрона стала ситуация на Ближнем Востоке. Обсудили они и буксующие переговоры по торговому соглашению <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Британии</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="https://ria.ru/location_Germany" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
Им что реально больше обсуждать нечего. Они же до сегодняшнего дня и не знали о его существовании. Скоморохи
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германия
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эммануэль макрон, борис джонсон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), алексей навальный, германия, происшествия, в мире

Джонсон и Макрон обсудили по телефону ситуацию с Навальным

18:24 07.09.2020 (обновлено: 19:00 07.09.2020)
1270
© РИА Новости / Валерий Мельнико Алексей Навальный
 Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельнико
ЛОНДОН/ПАРИЖ, 7 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Британии Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию с блогером Алексеем Навальным, повторив ранее озвученное требование к РФ дать объяснения, также обсуждался ряд двусторонних вопросов, сообщила канцелярия британского премьера.

"Премьер-министр и президент Макрон выразили возмущение атакой на Алексея Навального и подтвердили, что Россия обязана в срочном порядке объяснить, как оппозиционный лидер был отравлен "Новичком". Также они обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусом и ряд международных проблем", - говорится в заявлении канцелярии.

Помимо Навального лидеры стран говорили о миграционных проблемах, в частности, об участившихся попытках мигрантов попасть в Британию, переплывая Ла-Манш на лодках.
"Премьер подчеркнул, что Британия намерена положить конец операциям по незаконной доставке людей и не давать лодкам достигать ее берегов. Стороны согласились работать совместно и в духе сотрудничества решать эту проблему", - говорится в заявлении.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 16:14
Навального вывели из комы
Еще одной темой разговора Джонсона и Макрона стала ситуация на Ближнем Востоке. Обсудили они и буксующие переговоры по торговому соглашению Британии и ЕС.

"Хорошие переговоры с Борисом Джонсоном. Мы будем укреплять наше сотрудничество в борьбе с нелегальной миграцией. Мы обсудили дальнейшие шаги в связи с отравлением Алексея Навального, ситуацию в Ливане и будущие отношения между Евросоюзом и Великобританией", - написал Макрон на своей странице в Twitter.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на блогера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 08:00
Современное искусство политической провокации
553101033
Обсудить 9
Эммануэль МакронБорис ДжонсонМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Алексей НавальныйГерманияПроисшествияВ мире
Популярные комментарии
Им что реально больше обсуждать нечего. Они же до сегодняшнего дня и не знали о его существовании. Скоморохи
7 сентября, 18:26
Денис ВалерьевичДенис Валерьевич
1210100
Озабоченных прибыло!
7 сентября, 18:25
Семен СеменычСемен Семеныч
470100
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