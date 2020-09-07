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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867519.html
В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному
В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T12:22
2020-09-07T12:53
хайко маас
мид германии
генеральная прокуратура рф
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексею Навальному</a> в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, но это многоступенчатый процесс, в котором появляются новые детали и необходимо решить ряд вопросов.По его словам, эта информация поможет в разбирательстве в отношении причин, которые привели к болезни пациента.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков ранее говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576861201.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html
Германия - не Англия! В Германии пунктуальность и педантичность. Немцам верить можно.
30
Уверен, "материалы по Навальному" они пришлют из серии "Весьма вероятно", "Следует полагать" и "а как ещё?" И ФСБ останется в очередной раз дипломатично заявить что это какой-то бред больных на голову политических маркетологов, но зато для всего цивилизованного мира будет достаточно, что немцы-то доказательства предоставили..
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москва
омск
берлин (город)
россия
германия
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хайко маас, мид германии, генеральная прокуратура рф, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, дмитрий песков, германия, в мире

В Кремле высказались о передаче Германией информации по Навальному

12:22 07.09.2020 (обновлено: 12:53 07.09.2020)
5109
© REUTERS / Christian MangМедработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Christian Mang
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по блогеру Алексею Навальному в ближайшие дни с учетом резонанса произошедшего, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия может передать России запрашиваемую информацию по делу Навального, но это многоступенчатый процесс, в котором появляются новые детали и необходимо решить ряд вопросов.
"Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации. Мы рассчитываем, что с учетом резонансности этой темы информация будет представлена в ближайшие дни, мы ее с нетерпением ожидаем", - сказал Песков журналистам.
По его словам, эта информация поможет в разбирательстве в отношении причин, которые привели к болезни пациента.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
Российская сторона направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Песков ранее говорил, что Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу.
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Хайко МаасМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйДмитрий ПесковГерманияВ мире
Популярные комментарии
Германия - не Англия! В Германии пунктуальность и педантичность. Немцам верить можно.
7 сентября, 13:12
Юрий ФЮрий Ф
19100010
Уверен, "материалы по Навальному" они пришлют из серии "Весьма вероятно", "Следует полагать" и "а как ещё?" И ФСБ останется в очередной раз дипломатично заявить что это какой-то бред больных на голову политических маркетологов, но зато для всего цивилизованного мира будет достаточно, что немцы-то доказательства предоставили..
7 сентября, 13:33
ooktiff
420005
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