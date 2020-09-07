https://ria.ru/20200907/krym-1576865254.html

В Совфеде прокомментировали позицию ООН по водоснабжению Крыма

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что позиция ООН по водоснабжению Крыма напоминает ответ РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:54

2020-09-07T11:54

2020-09-07T11:54

россия

сергей цеков

наталья поклонская

сергей аксенов (политик)

совет федерации рф

госдума рф

республика крым

севастополь

оон

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Сенатор от крымского региона, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> заявил, что позиция <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по водоснабжению Крыма напоминает ответ первоклассника.Ранее представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>, так и на России. В частности, по ее словам, Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма", в то время как Украина, в соответствии с международным законодательством в области прав человека, "обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав"."ООН задавался вопрос о перекрытии Украиной Северо-Крымского канала и устроенной водной блокаде, однако вместо вразумительной позиции и осуждающей оценки действий киевских властей мы получили ответ первоклассника, что на территории <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> отвечает Россия, а на территории Украины – Украина. Это и так всем известно", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, республиканские и федеральные власти прикладывают все усилия для обеспечения водой населения полуострова."В том числе исправляются издержки, которые имели место во времена Украины, когда крымчан обеспечивали некачественной водой", - подчеркнул сенатор.Ранее зампред комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Natalja_Poklonskaja/" target="_blank" data-auto="true">Наталья Поклонская</a> сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу. Депутат отметила, что уже подготовила запрос к главе Крыма <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Aksjonov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Аксенову</a> для получения сведений, необходимых для дальнейшего международного взаимодействия с УВПКЧ ООН.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200907/krym-1576864731.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576859628.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576853572.html

1

россия

республика крым

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей цеков, наталья поклонская, сергей аксенов (политик), совет федерации рф, госдума рф, республика крым, севастополь, оон, общество