https://ria.ru/20200906/t-72-1576832269.html

Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

Все танки Т-72 Вооруженных сил Российской Федерации модернизируют до модификации Т-72Б3М. Об этом по завершении Армейских игр — 2020 заявил глава Минобороны... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T06:58

2020-09-06T06:58

2020-09-06T08:48

новое оружие россии

россия

т-72 "урал"

сергей шойгу

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 6 сен — РИА Новости.</strong> Все танки <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a> Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> модернизируют до модификации <a href="http://ria.ru/product_t-72b3m/" target="_blank" data-auto="true">Т-72Б3М</a>. Об этом по завершении Армейских игр — 2020 заявил глава Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.По его словам, Игры серьезно поспособствовали принятию этого решения. Ранее такое уже происходило, когда несколько лет назад в соревнованиях участвовали Т-72Б1. Предложенные тогда по итогам конкурсов технические ходы помогли в создании Т-72Б3М.Шойгу отметил, что технические решения, реализованные на танках <a href="http://ria.ru/product_T-72B3/" target="_blank" data-auto="true">Т-72Б3</a>, позволили повысить их подвижность, надежность и эргономику.Танковый биатлон в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020" прошел в подмосковном Алабине. Победителем соревнований стала российская команда.Т-72 и его модификацииТ-72 "Урал" – послевоенный советский основной боевой танк. Принят на вооружение в Вооруженных Силах <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> с 1973 года. Т-72 разработан и производился <a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзаводом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a>."Урал" состоит на вооружении стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, экспортировался в государства Варшавского договора, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a>, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a>. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> (M-84), <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> (PT-91), <a href="http://ria.ru/location_CHekhoslovakija/" target="_blank" data-auto="true">Чехословакии</a> и Индии, которые их экспортировали.Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 "лошадей" больше, чем у Т-72Б3.Танк оснастили новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины.Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".

https://ria.ru/20200520/1571704114.html

https://ria.ru/20200502/1570893948.html

ftfeshnik Абсолютно правильное решение! Железо танка не так быстро устаревает, как его электроника, механика и оружие, а в стоимости изделия занимает самое значительное место. Да, формы Т-72 не "от кутюр", но в бою важна его функциональность, а не красота форм. 112

Правда и только Правда Плохая новость( Когда говорят что ВСЕ танки т-72 будут модернизированы, это не значит что тысячи танков будут модернизированы, как раз именно это и не говорят, это значит что будут сокращены и уничтожены Т-72, а оставшиеся пару десятков Т-72 модернизируют, в итоге получится что все танки Т-72 пройдут модернизации, только вот ВСЕ это могут быть сегодняшние 5-6 тыч(на хранении), или завтрашние после сокращений/уничтожений 5-6 тыч 20-50 штук. 106

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, т-72 "урал", сергей шойгу, безопасность