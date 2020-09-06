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Новое оружие России
https://ria.ru/20200906/t-72-1576832269.html
Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72
Все танки Т-72 Вооруженных сил Российской Федерации модернизируют до модификации Т-72Б3М. Об этом по завершении Армейских игр — 2020 заявил глава Минобороны... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T06:58
2020-09-06T08:48
новое оружие россии
россия
т-72 "урал"
сергей шойгу
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 6 сен — РИА Новости.</strong> Все танки <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a> Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> модернизируют до модификации <a href="http://ria.ru/product_t-72b3m/" target="_blank" data-auto="true">Т-72Б3М</a>. Об этом по завершении Армейских игр — 2020 заявил глава Минобороны России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.По его словам, Игры серьезно поспособствовали принятию этого решения. Ранее такое уже происходило, когда несколько лет назад в соревнованиях участвовали Т-72Б1. Предложенные тогда по итогам конкурсов технические ходы помогли в создании Т-72Б3М.Шойгу отметил, что технические решения, реализованные на танках <a href="http://ria.ru/product_T-72B3/" target="_blank" data-auto="true">Т-72Б3</a>, позволили повысить их подвижность, надежность и эргономику.Танковый биатлон в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020" прошел в подмосковном Алабине. Победителем соревнований стала российская команда.Т-72 и его модификацииТ-72 "Урал" – послевоенный советский основной боевой танк. Принят на вооружение в Вооруженных Силах <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> с 1973 года. Т-72 разработан и производился <a href="http://ria.ru/organization_Uralvagonzavod/" target="_blank" data-auto="true">Уралвагонзаводом</a> в <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Tagil/" target="_blank" data-auto="true">Нижнем Тагиле</a>."Урал" состоит на вооружении стран <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, экспортировался в государства Варшавского договора, <a href="http://ria.ru/location_Finland/" target="_blank" data-auto="true">Финляндию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Иран</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ирак</a>, <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a>. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> (M-84), <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> (PT-91), <a href="http://ria.ru/location_CHekhoslovakija/" target="_blank" data-auto="true">Чехословакии</a> и Индии, которые их экспортировали.Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 "лошадей" больше, чем у Т-72Б3.Танк оснастили новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины.Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".
https://ria.ru/20200520/1571704114.html
https://ria.ru/20200502/1570893948.html
Абсолютно правильное решение! Железо танка не так быстро устаревает, как его электроника, механика и оружие, а в стоимости изделия занимает самое значительное место. Да, формы Т-72 не "от кутюр", но в бою важна его функциональность, а не красота форм.
112
Плохая новость( Когда говорят что ВСЕ танки т-72 будут модернизированы, это не значит что тысячи танков будут модернизированы, как раз именно это и не говорят, это значит что будут сокращены и уничтожены Т-72, а оставшиеся пару десятков Т-72 модернизируют, в итоге получится что все танки Т-72 пройдут модернизации, только вот ВСЕ это могут быть сегодняшние 5-6 тыч(на хранении), или завтрашние после сокращений/уничтожений 5-6 тыч 20-50 штук.
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россия
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60
россия, т-72 "урал", сергей шойгу, безопасность

Шойгу рассказал о модернизации танков Т-72

06:58 06.09.2020 (обновлено: 08:48 06.09.2020)
44315
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТанк Т-72
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Танк Т-72. Архивное фото
КУБИНКА (Московская область), 6 сен — РИА Новости. Все танки Т-72 Вооруженных сил Российской Федерации модернизируют до модификации Т-72Б3М. Об этом по завершении Армейских игр — 2020 заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
По его словам, Игры серьезно поспособствовали принятию этого решения. Ранее такое уже происходило, когда несколько лет назад в соревнованиях участвовали Т-72Б1. Предложенные тогда по итогам конкурсов технические ходы помогли в создании Т-72Б3М.
Шойгу отметил, что технические решения, реализованные на танках Т-72Б3, позволили повысить их подвижность, надежность и эргономику.
Танковый биатлон в рамках Армейских международных игр "АрМИ-2020" прошел в подмосковном Алабине. Победителем соревнований стала российская команда.
Танк Т-72 - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая, 01:39
Польский генерал грубо выругался, сравнивая свои танки с российским Т-72

Т-72 и его модификации

Т-72 "Урал" – послевоенный советский основной боевой танк. Принят на вооружение в Вооруженных Силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.
"Урал" состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии, которые их экспортировали.
Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 лошадиных сил, что почти на 300 "лошадей" больше, чем у Т-72Б3.
Танк оснастили новым 125-мм орудием с улучшенной баллистикой и ресурсом, прицелом "Сосна-У", цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом, установленном на рабочем месте командира машины.
Также была усилена защита танка. На него установили решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и динамическую защиту "Реликт".
Танк Т-72 на полигоне Юргинский - РИА Новости, 1920, 02.05.2020
2 мая, 14:10
Сухопутные войска получат более 120 танков Т-72Б3М в 2020 году
46113910930
Обсудить 22
Новое оружие РоссииРоссияТ-72 "Урал"Сергей ШойгуБезопасность
Популярные комментарии
Абсолютно правильное решение! Железо танка не так быстро устаревает, как его электроника, механика и оружие, а в стоимости изделия занимает самое значительное место. Да, формы Т-72 не "от кутюр", но в бою важна его функциональность, а не красота форм.
6 сентября, 07:12
ftfeshnikftfeshnik
94310311
Плохая новость( Когда говорят что ВСЕ танки т-72 будут модернизированы, это не значит что тысячи танков будут модернизированы, как раз именно это и не говорят, это значит что будут сокращены и уничтожены Т-72, а оставшиеся пару десятков Т-72 модернизируют, в итоге получится что все танки Т-72 пройдут модернизации, только вот ВСЕ это могут быть сегодняшние 5-6 тыч(на хранении), или завтрашние после сокращений/уничтожений 5-6 тыч 20-50 штук.
6 сентября, 07:34
ПиПравда и только Правда
21313474
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