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https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576850725.html
Захарова озвучила свои вопросы к МИД Германии из-за ситуации с Навальным
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на утверждение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что в Берлине одобрили российский РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T21:55
2020-09-06T22:42
госпитализация алексея навального
мария захарова
сергей нечаев (дипломат)
алексей навальный
мид германии
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
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<strong>МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.</strong> Официальный представитель МИД <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> отреагировала на <a href="https://ria.ru/20200906/maas-1576848296.html" target="_blank">утверждение</a> министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что в Берлине одобрили российский запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального, и задала ряд вопросов.Как написала Захарова в <a href="https://www.facebook.com/maria.zakharova.167" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> со ссылкой на СМИ, Масс заявил, что "власти <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".Также, по словам представителя МИД, Маас отметил, что российскому послу <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Нечаеву</a> уже заявляли об отсутствии препятствий для согласования запроса.Комментируя это, Захарова указала, что у нее есть несколько вопросов к внешнеполитическому ведомству ФРГ."Если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном?" — указала она.Захарова также задалась вопросом, почему "на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?""И по линии правоохранительных органов, и по линии врачей (формальный запрос есть. — Прим. ред.). Направлен он был еще в августе. Дополнительное обращение от российских медиков с предложением о взаимодействии прозвучало на днях. И МИДу Германии об этом хорошо известно", — заметила Захарова."Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?" — продолжила она.Захарова также поинтересовалась, какие "фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентичные политическое заявления?".Помимо этого, она спросила, когда российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>."Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?" — заключила Захарова.Российская Генпрокуратура 27 августа направила запрос правовой помощи в федеральное ведомство юстиции Германии. В прошедшую пятницу Минюст сообщил, что одобрил его и передал в управление юстиции Берлина. Управление в свою очередь сообщило, что рассматривает запрос в координации с федеральными ведомствами, решение о его согласовании примут по итогам консультаций.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Позднее немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Накануне Маас пригрозил России "реакцией" Германии и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по этому делу. <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> считает, что Навального отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министра, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".В свою очередь, Захарова заявила, что у Москвы нет уверенности в том, что власти Германии не ведут двойную игру. Она подчеркнула, что Россия готова к взаимодействию с ФРГ 24 часа в сутки.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/navalnyy-1576843820.html
https://ria.ru/20200906/gosduma-1576834584.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html
Почему его увезли сразу в эту клинику. Вот ещё вопрос. И почему его жена так агрессивно накинулась на предложение Рошаля. Понятно что спецоперация. Кто его отравил из близкого окружения вот в чем главный вопрос
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Захарова как Песков, говорит много но не о чём........
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москва
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, мария захарова, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), в мире

Захарова озвучила свои вопросы к МИД Германии из-за ситуации с Навальным

21:55 06.09.2020 (обновлено: 22:42 06.09.2020)
13138
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на утверждение министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что в Берлине одобрили российский запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального, и задала ряд вопросов.
Как написала Захарова в Facebook со ссылкой на СМИ, Масс заявил, что "власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике".
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Также, по словам представителя МИД, Маас отметил, что российскому послу Сергею Нечаеву уже заявляли об отсутствии препятствий для согласования запроса.
Комментируя это, Захарова указала, что у нее есть несколько вопросов к внешнеполитическому ведомству ФРГ.
"Если обследование пациента еще продолжается, то как можно делать политические заявления, тем более с обвинительным уклоном?" — указала она.
Захарова также задалась вопросом, почему "на тему расследования и диагнозов начали говорить политики, а не представители правоохранительных и медицинских учреждений Германии?"
"И по линии правоохранительных органов, и по линии врачей (формальный запрос есть. — Прим. ред.). Направлен он был еще в августе. Дополнительное обращение от российских медиков с предложением о взаимодействии прозвучало на днях. И МИДу Германии об этом хорошо известно", — заметила Захарова.
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"Так почему же обмен информацией не начался? Почему не началась практическая работа специалистов, которые компетентны в этом вопросе, а идет подмена экспертных заявлений политическими лозунгами?" — продолжила она.
Захарова также поинтересовалась, какие "фактологические данные были предоставлены германской стороной партнерам по НАТО и ЕС, побудившие их сделать идентичные политическое заявления?".
Помимо этого, она спросила, когда российское посольство в Берлине сможет получить официальные ответы на запрошенную информацию для передачи ее в Москву.
"Так все-таки почему ФРГ не раскрывает данные, на которые ссылается?" — заключила Захарова.
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В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному
Российская Генпрокуратура 27 августа направила запрос правовой помощи в федеральное ведомство юстиции Германии. В прошедшую пятницу Минюст сообщил, что одобрил его и передал в управление юстиции Берлина. Управление в свою очередь сообщило, что рассматривает запрос в координации с федеральными ведомствами, решение о его согласовании примут по итогам консультаций.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Позднее немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Накануне Маас пригрозил России "реакцией" Германии и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по этому делу. Берлин считает, что Навального отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министра, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".
В свою очередь, Захарова заявила, что у Москвы нет уверенности в том, что власти Германии не ведут двойную игру. Она подчеркнула, что Россия готова к взаимодействию с ФРГ 24 часа в сутки.
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 20:40
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
3991031150
Обсудить 96
Госпитализация Алексея НавальногоМария ЗахароваСергей Нечаев (дипломат)Алексей НавальныйМИД ГерманииГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Почему его увезли сразу в эту клинику. Вот ещё вопрос. И почему его жена так агрессивно накинулась на предложение Рошаля. Понятно что спецоперация. Кто его отравил из близкого окружения вот в чем главный вопрос
6 сентября, 22:06
Ярослав ПогодинЯрослав Погодин
109001021
Захарова как Песков, говорит много но не о чём........
6 сентября, 22:23
Степан КрасновСтепан Краснов
17001344
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