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Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального. РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T20:34
2020-09-06T21:49
алексей навальный
мид германии
госпитализация алексея навального
хайко маас
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости.</strong> Министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Он уточнил, что запрос о правовой помощи рассматривают различные ведомства, в том числе решение нужно согласовать с медиками клиники Charite, которые исследовали пробы."В результатах исследований речь идет о личных данных, разрешение (на передачу. — Прим. ред.) должен дать тот, кому они принадлежат", — добавил Маас.Министр не пояснил, кто в данном случае сейчас является обладателем личных данных. Как правило, когда речь идет о сфере здравоохранения, имеются ввиду "особые виды персонализированных данных". Они защищены законом от передачи третьим лицам, но полиция и прокуратура в определенных случаях могут затребовать такую информацию.Маас также отметил, что дело Навального привлекло внимание всего мира, поэтому власти Германии обеспечивают ему максимально возможные меры безопасности.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Позднее немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Накануне Маас пригрозил России "реакцией" Германии и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по этому делу. <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> считает, что Навального отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министра, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет уверенности в том, что власти Германии не ведут двойную игру. Она подчеркнула, что Россия готова к взаимодействию с ФРГ 24 часа в сутки.Российская Генпрокуратура направила Германии запрос об оказании правовой помощи 27 августа.
https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576818354.html
"Новые данные" - имеются ввиду телеграммы из вашингтона и госдепа
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Зато выводы летят впереди планеты всей.
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германия
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алексей навальный, мид германии, госпитализация алексея навального, хайко маас, германия, в мире

Берлин прокомментировал запрос России о правовой помощи по Навальному

20:34 06.09.2020 (обновлено: 21:49 06.09.2020)
115201
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Архивное фото
БЕРЛИН, 6 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что его ведомство согласовало направленный Россией запрос о правовой помощи по делу Алексея Навального.

"Это значит, что информация, которую запрашивают, с нашей стороны может быть выдана. Но это (многоступенчатый. — Прим. ред.) процесс, поскольку постоянно поступают новые данные — Навального лечат дальше, проверяется, сколько яда остается в его теле или он уже выводится", — пояснил министр в интервью телеканалу ARD.

Он уточнил, что запрос о правовой помощи рассматривают различные ведомства, в том числе решение нужно согласовать с медиками клиники Charite, которые исследовали пробы.
"В результатах исследований речь идет о личных данных, разрешение (на передачу. — Прим. ред.) должен дать тот, кому они принадлежат", — добавил Маас.
Министр не пояснил, кто в данном случае сейчас является обладателем личных данных. Как правило, когда речь идет о сфере здравоохранения, имеются ввиду "особые виды персонализированных данных". Они защищены законом от передачи третьим лицам, но полиция и прокуратура в определенных случаях могут затребовать такую информацию.
Маас также отметил, что дело Навального привлекло внимание всего мира, поэтому власти Германии обеспечивают ему максимально возможные меры безопасности.
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Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Позднее немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Накануне Маас пригрозил России "реакцией" Германии и ее партнеров, если Москва не даст "разъяснений" по этому делу. Берлин считает, что Навального отравили, и "возлагает надежды" на раскрытие этого "серьезного преступления". По словам министра, если российские власти не имеют никакого отношения к нападению, то они "должны быть заинтересованы в том, чтобы доказать это на основе фактов".
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы нет уверенности в том, что власти Германии не ведут двойную игру. Она подчеркнула, что Россия готова к взаимодействию с ФРГ 24 часа в сутки.
Российская Генпрокуратура направила Германии запрос об оказании правовой помощи 27 августа.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
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Современное искусство политической провокации
601904135367
Обсудить 186
Алексей НавальныйМИД ГерманииГоспитализация Алексея НавальногоХайко МаасГерманияВ мире
Популярные комментарии
"Новые данные" - имеются ввиду телеграммы из вашингтона и госдепа
6 сентября, 20:39
Саша ЛогерСаша Логер
2002631128
Зато выводы летят впереди планеты всей.
6 сентября, 20:44
АндрейАндрей
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