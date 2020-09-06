https://ria.ru/20200906/gosduma-1576834584.html

В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному

Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным следует рассматривать как провокационное, это явное вмешательство во внутренние дела... РИА Новости, 06.09.2020

2020-09-06T10:18

2020-09-06T10:18

2020-09-06T10:18

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

хайко маас

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

москва

германия

сша

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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Заявление главы МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> следует рассматривать как провокационное, это явное вмешательство во внутренние дела России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.Ранее Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом"."Подобное заявление следует рассматривать как провокационное и как явное вмешательство в дела Российской Федерации. Мы сами разберемся, что произошло и был ли отравлен Навальный", - сказал Морозов РИА Новости.Он подчеркнул, что ситуация с Навальным, по большому счету, - внутреннее дело РФ.Комментируя заявление Мааса по "Северному потоку 2", Морозов подчеркнул, что инцидент с Навальным западные партнеры будут использовать для того, чтобы вбить клин между Россией и ФРГ.Ранее Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "изменить позицию по "Северному потоку 2". Ранее российские власти заявляли, что отправили в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> запрос по делу Навального, однако не получили ответа. Маас добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку 2" не соответствует случившемуся"."Как известно, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершенно не выгодно, чтобы был построен "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", потому что, во-первых, они считают, что таким образом мы посадим Германию на так называемую "газовую иглу" и будем пытаться им диктовать какие-то политические условия, хотя Россия этого делать не собирается совершенно, но, тем не менее, у США есть подобные опасения", - сказал Морозов.Он отметил, что, во-вторых, США хотели бы поставлять на европейский рынок свой газ и инцидент с Навальным используется для продвижения экономических интересов США.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831181.html

https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576814407.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html

Von Stirliz Доказать, что вы непричастны к отравлению можно единственным способом - найти настоящего виновного. Но доказать это, если отравления вообще не было, в принципе невозможно. На то и расчет наших "партнеров". Когда уже назовем врагов врагами и поступим с ними соответственно?! 161

Влад Тёплыйстан Прежде чем травить Навального перед выборами 13 го Сентября ...надо было думать о последствиях... Не пускать больше нашу элитку лечиться в Германии, пусть в оптимизированную поликлинику идут 132

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россия

москва

германия

сша

берлин (город)

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