В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному
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Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным следует рассматривать как провокационное, это явное вмешательство во внутренние дела России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
"Подобное заявление следует рассматривать как провокационное и как явное вмешательство в дела Российской Федерации. Мы сами разберемся, что произошло и был ли отравлен Навальный", - сказал Морозов РИА Новости.
Он подчеркнул, что ситуация с Навальным, по большому счету, - внутреннее дело РФ.
Комментируя заявление Мааса по "Северному потоку 2", Морозов подчеркнул, что инцидент с Навальным западные партнеры будут использовать для того, чтобы вбить клин между Россией и ФРГ.
Ранее Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин "изменить позицию по "Северному потоку 2". Ранее российские власти заявляли, что отправили в Германию запрос по делу Навального, однако не получили ответа. Маас добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку 2" не соответствует случившемуся".
"Как известно, США совершенно не выгодно, чтобы был построен "Северный поток 2", потому что, во-первых, они считают, что таким образом мы посадим Германию на так называемую "газовую иглу" и будем пытаться им диктовать какие-то политические условия, хотя Россия этого делать не собирается совершенно, но, тем не менее, у США есть подобные опасения", - сказал Морозов.
Он отметил, что, во-вторых, США хотели бы поставлять на европейский рынок свой газ и инцидент с Навальным используется для продвижения экономических интересов США.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.