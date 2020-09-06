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В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному
Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным следует рассматривать как провокационное, это явное вмешательство во внутренние дела... РИА Новости, 06.09.2020
2020-09-06T10:18
2020-09-06T10:18
госпитализация алексея навального
россия
северный поток — 2
хайко маас
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
германия
сша
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<strong>МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.</strong> Заявление главы МИД ФРГ <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> следует рассматривать как провокационное, это явное вмешательство во внутренние дела России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.Ранее Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом"."Подобное заявление следует рассматривать как провокационное и как явное вмешательство в дела Российской Федерации. Мы сами разберемся, что произошло и был ли отравлен Навальный", - сказал Морозов РИА Новости.Он подчеркнул, что ситуация с Навальным, по большому счету, - внутреннее дело РФ.Комментируя заявление Мааса по "Северному потоку 2", Морозов подчеркнул, что инцидент с Навальным западные партнеры будут использовать для того, чтобы вбить клин между Россией и ФРГ.Ранее Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> "изменить позицию по "Северному потоку 2". Ранее российские власти заявляли, что отправили в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a> запрос по делу Навального, однако не получили ответа. Маас добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку 2" не соответствует случившемуся"."Как известно, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> совершенно не выгодно, чтобы был построен "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>", потому что, во-первых, они считают, что таким образом мы посадим Германию на так называемую "газовую иглу" и будем пытаться им диктовать какие-то политические условия, хотя Россия этого делать не собирается совершенно, но, тем не менее, у США есть подобные опасения", - сказал Морозов.Он отметил, что, во-вторых, США хотели бы поставлять на европейский рынок свой газ и инцидент с Навальным используется для продвижения экономических интересов США.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции.Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576831181.html
https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576814407.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html
Доказать, что вы непричастны к отравлению можно единственным способом - найти настоящего виновного. Но доказать это, если отравления вообще не было, в принципе невозможно. На то и расчет наших "партнеров". Когда уже назовем врагов врагами и поступим с ними соответственно?!
161
Прежде чем травить Навального перед выборами 13 го Сентября ...надо было думать о последствиях... Не пускать больше нашу элитку лечиться в Германии, пусть в оптимизированную поликлинику идут
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россия
москва
германия
сша
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госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, хайко маас, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва, германия, сша, берлин (город), в мире

В Госдуме прокомментировали заявление немецкого МИД по Навальному

10:18 06.09.2020
44039
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса по ситуации с Алексеем Навальным следует рассматривать как провокационное, это явное вмешательство во внутренние дела России, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Ранее Маас заявил, что ожидает от России действий в связи с инцидентом с Навальным в "ближайшие дни", в противном случае Берлин обсудит с партнерами ответные меры. Отвечая на вопрос, насколько он уверен, что за ситуацией с Навальным стоит российское государство, Маас ответил, что "этому есть много указаний, и поэтому сейчас российская сторона стоит перед вызовом".
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"Подобное заявление следует рассматривать как провокационное и как явное вмешательство в дела Российской Федерации. Мы сами разберемся, что произошло и был ли отравлен Навальный", - сказал Морозов РИА Новости.
Он подчеркнул, что ситуация с Навальным, по большому счету, - внутреннее дело РФ.
Комментируя заявление Мааса по "Северному потоку 2", Морозов подчеркнул, что инцидент с Навальным западные партнеры будут использовать для того, чтобы вбить клин между Россией и ФРГ.
Ранее Маас выразил надежду, что действия России в отношении расследования ситуации с Навальным не заставят Берлин "изменить позицию по "Северному потоку 2". Ранее российские власти заявляли, что отправили в Германию запрос по делу Навального, однако не получили ответа. Маас добавил, что "сводить дебаты сейчас исключительно к "Северному потоку 2" не соответствует случившемуся".
"Как известно, США совершенно не выгодно, чтобы был построен "Северный поток 2", потому что, во-первых, они считают, что таким образом мы посадим Германию на так называемую "газовую иглу" и будем пытаться им диктовать какие-то политические условия, хотя Россия этого делать не собирается совершенно, но, тем не менее, у США есть подобные опасения", - сказал Морозов.
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Он отметил, что, во-вторых, США хотели бы поставлять на европейский рынок свой газ и инцидент с Навальным используется для продвижения экономических интересов США.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и дела Навального должны рассматриваться отдельно. Тем не менее со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем звучат и более взвешенные позиции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
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Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСеверный поток — 2Хайко МаасАлексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМоскваГерманияСШАБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Доказать, что вы непричастны к отравлению можно единственным способом - найти настоящего виновного. Но доказать это, если отравления вообще не было, в принципе невозможно. На то и расчет наших "партнеров". Когда уже назовем врагов врагами и поступим с ними соответственно?!
6 сентября, 10:21
Von StirlizVon Stirliz
1032202826
Прежде чем травить Навального перед выборами 13 го Сентября ...надо было думать о последствиях... Не пускать больше нашу элитку лечиться в Германии, пусть в оптимизированную поликлинику идут
6 сентября, 10:54
Влад ТёплыйстанВлад Тёплыйстан
97411029
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