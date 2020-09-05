https://ria.ru/20200905/navalnyy-1576829056.html

Рошаль написал письмо немецким врачам из-за ситуации с Навальным

Президент "Национальной медицинской палаты" Леонид Рошаль написал письмо главе Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту по поводу ситуации с Алексеем РИА Новости, 05.09.2020

2020-09-05T21:47

2020-09-05T21:47

2020-09-05T23:56

госпитализация алексея навального

здоровье - общество

алексей навальный

национальная медицинская палата

леонид рошаль

москва

берлин (город)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 5 сен — РИА Новости.</strong> Президент "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальной медицинской палаты</a>" <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Рошаль</a> написал письмо главе Германской медицинской ассоциации Клаусу Рейнхардту по поводу ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>.Российский доктор напомнил, что с момента поступления Навального в омскую больницу ее врачи делали все необходимое для стабилизации состояния пациента и спасли ему жизнь. Для консультаций пригласили реаниматологов и других специалистов из ведущих медицинский учреждений России."По просьбе родственников был обеспечен доступ немецких врачей к пациенту, а также его последующая транспортировка в Германию", — добавил Рошаль.По итогам обследования и лечения в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> и <a href="http://ria.ru/location_Berlin/">Берлине</a> врачи пришли к разным заключениям относительно причин болезни Навального. Во врачебном сообществе есть сомнения в заключении исследователей военной лаборатории немецкой армии о наличии отравляющих веществ у Навального, указал президент Национальной медицинской палаты.Он также отметил, что омские врачи с момента перевозки Навального в Берлин были готовы предоставить немецким коллегам все имеющиеся материалы для совместных исследований.Ранее в субботу доктор объявил о том, что российские специалисты предложили немецким коллегам создать совместную экспертную группу для выяснения основной причины заболевания Алексея Навального, так как его судьба "волнует многих". По словам Рошаля, если выяснится, что произошло отравление, в России должно быть возбуждено уголовное дело.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, не нашли.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно поставили диагноз "отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Позднее немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило об "отравлении" Навального субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили.

https://ria.ru/20200905/ne-vpechatlil-1576822160.html

https://ria.ru/20200905/tramp-1576807160.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576805204.html

Vasya Ivanov Допустить наших врачей - значит сразу спалиться на вранье. Им это нужно? 110

Walter Gabermann По-моему трезвое и взвешенное предложение. Германии надо соглашаться. 88

69

москва

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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