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Российские товары "гибридно" оккупируют Украину
Одной из украинских сенсаций, принадлежащих к типу "зрада", в конце августа стала информация о закупке на 4,16 миллиона долларов, произведенной государственным... РИА Новости, 05.09.2020
2020-09-05T08:00
2020-09-05T08:00
укроборонпром
сша
украина
авторы
мнение - авторы
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Одной из украинских сенсаций, принадлежащих к типу "зрада", в конце августа стала информация о закупке на 4,16 миллиона долларов, произведенной государственным предприятием "Антонов", входящим в государственный концерн "<a href="http://ria.ru/organization_Ukroboronprom/" target="_blank" data-auto="true">Укроборонпром</a>", у компании Aerogulf FZC (<a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a>). Предмет закупки, напомним, — восемь вспомогательных газотурбинных двигателей ТА18-200-124. Этот двигатель разработан российским ОАО "НПП "Аэросила" для военно-транспортного самолета <a href="http://ria.ru/product_An_124/" target="_blank" data-auto="true">Ан-124</a>-100 "Руслан". По данным, обнародованным в украинских СМИ, это не первая подобная закупка. Ранее, в мае 2019 года "Антонов" уже закупал один такой двигатель у Aerogulf FZC по цене 499 тысяч долларов. Теперь цена подросла до 520 тысяч долларов за штуку.Но интереснее в этой истории другое — само явление: Украина, отказавшаяся от любого военно-технического сотрудничества с Россией и еще несколько лет назад <a href="https://ria.ru/20160912/1476690940.html">хваставшая импортозамещением</a>, спокойно закупает через Эмираты у как бы местной компании комплектующие российского производства для своего военно-транспортного самолета. Причем работает с этой компанией, имеющей явные российские корни, на постоянно основе, заказывая у нее то комплектующие (в апреле 2019-го "Антонов" закупал у нее генераторы для двигателей ТА18-200-124 на 180 тысяч долларов), то услуги инжиниринга — причем <a href="https://diana-mihailova.livejournal.com/2446854.html">по хорошей цене</a>.Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины. А по масштабам поставок товаров на Украину занимает третье место, уступая <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китаю</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>.Однако в этой статистике природный газ Украина закупает у <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Switzerland/" target="_blank" data-auto="true">Швейцарии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и еще у шести стран, но не у России. Если же прибавить к официальным данным по закупкам товаров в России еще и природный газ, то украинский импорт из России вырастет сразу с трех до 3,8 миллиарда долларов за восемь месяцев.А как показывает приведенный выше пример, природным газом псевдоимпортозамещение не ограничивается. На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.Если исходить из данных официальной украинской статистики, то в нынешнем году с огромным отрывом в импорте товаров из России лидируют закупки углеводородов — угля, нефтепродуктов, сжиженного газа, кокса и тому подобного. Их за восемь месяцев было импортировано на Украину из России на 1,8 миллиарда долларов (разумеется, без учета природного газа). Импорт нефтепродуктов в связи со снижением цен и потребления обвалился до 840 миллионов долларов — на 40 процентов по сравнению с январем — августом 2019 года. Но в той же пропорции он обвалился и из других стран. Сорок процентов поставок нефтепродуктов на Украину Россия как контролировала, так и контролирует. Плюс ходят слухи, что часть из закупаемых в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> на 712 миллионов долларов нефтепродуктов все же имеет российское происхождение. Поставки угля сократились на одну треть, до 725 миллионов долларов — кстати, тоже пропорционально сокращению его ввоза из других стран. При этом поставки "белорусского" угля прекратились.А вот закупки природного газа упали совсем мало: пользуясь случаем, "Нефтегаз" максимально затаривал свои хранилища дешевым газом.Совсем не импортировалось в нынешнем году, по данным украинской таможни, и ядерное топливо — видимо, украинским атомщикам пока хватает закупок прошлых лет. Тем более что несколько блоков АЭС на Украине регулярно простаивают из-за снижения потребления и <a href="https://ria.ru/20200830/ukraina-1576471845.html">разбалансированности рынка электроэнергии</a>.Большая часть неофициального импорта оформляется как закупка в третьих странах. Это касается в том числе комплектующих в рамках "прекращенного" военно-технического сотрудничества. Но далеко не только комплектующих к "Руслану". Например, в начале 2019 года <a href="https://bihus.info/armiya-druzi-babki-ch3-visoti-i-vidkati/">издание Bihus.info обнародовало</a> результаты журналистского расследования, согласно которому с 2015 года действовала схема контрабандных поставок комплектующих для находящихся на вооружении Украины самолетов, вертолетов, бронетехники и тому подобного из России с наценкой до 300 процентов. А в конце 2019 года бывший генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин <a href="https://apostrophe.ua/ua/article/society/2019-11-18/ukrainskie-konstruktoryi-ispyityivayut-moschnyiy-raketnyiy-kompleks---pavel-bukin/29238">в интервью изданию "Апостроф"</a> прямо сказал, что Украина не может обойтись без поставок комплектующих из России. То есть через третьи страны поставки этих комплектующих идут потоком.Но поставки через "прокладки" не ограничиваются военно-техническим направлением.Подобным образом на Украину заезжают и российские минеральные удобрения, против которых Украина несколько лет применяла запретительные антидемпинговые пошлины, вводила все новые санкции, а в прошлом году и вовсе запретила их ввоз. В 2017 году, кстати, в обход антидемпинговой пошлины, из России на Украину было ввезено удобрений на 700 миллионов долларов. Но по мере усиления Украиной санкций российские производители начали принимать меры по изменению, скажем так, логистики поставок. И все выглядит так, что <a href="https://ria.ru/20190818/1557596555.html">российские же удобрения продолжили ехать на Украину</a> под видом литовских, белорусских, грузинских и турецких.Нечто подобное в прошлом году случилось и с… картофелем, а до того — с гречкой и луком. Украинские аграрии, нацеленные почти исключительно на выращивание экспортных культур (подсолнечник, кукуруза, соя, пшеница, рапс), почти перестали выращивать культуры, потребляемые собственным населением. Кризисы их недопроизводства теперь случаются едва ли не ежегодно. Например, в прошлом году цена картофеля на Украине в разы превышала российскую (в рознице в три раза). А российская была самой низкой из всех сопредельных стран. Потому закономерно, что российский картофель оккупировал Украину, зайдя через Белоруссию…В нынешнем году на Украине стали выпускать <a href="https://motor.ru/news/gazelle-hdc-transform-18-07-2020.htm">"собственную" марку автомобилей — HDC</a>, которая на поверку оказалась российской "Газелью", к которой на Украине лишь прикручивают колеса. При этом "<a href="http://ria.ru/organization_Gruppa_GAZ/" target="_blank" data-auto="true">ГАЗ</a>" находится под украинскими санкциями. Впрочем, как и "ПАЗ", который регулярно закупается в качестве школьного автобуса по той же "колесной" схеме. Ввозятся на Украину (через Белоруссию или <a href="http://ria.ru/location_Moldova/" target="_blank" data-auto="true">Молдавию</a>) и двигатели Ярославского моторного завода, находящегося под санкциями. Перечень можно продолжать.Не является большой проблемой на Украине и покупка российской "кондитерки", икры (красной, черной, щучьей), разных видов рыб и морепродуктов и ряда других продуктов. Они попадают на Украину совсем уж нелегально, а купить их можно либо через интернет, либо на рынках — надо просто знать места и быть готовым заплатить раза в два больше, чем эти продукты стоят в России.А вот рекордные поставки на Украину свинины, о которых отчитывается российская статистика, — это все же поставки в ЛДНР.Было бы глупо утверждать, что торговля между Украиной и Россией не сокращается, а место России на украинском рынке не занимают товары из других стран. Кстати, отчетливо в этом смысле просматриваются и основные бенефициары Майдана: по итогам восьми месяцев наибольшее отрицательное торговое сальдо Украина имеет с Германией (минус два миллиарда долларов) и США (минус 1,3 миллиарда). Однако и верить в чудеса украинского импортозамещения, что в украинском варианте означает не замещение импорта собственным производством, а замещение российского импорта другим, — тоже наивно.
https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574769002.html
https://radiosputnik.ria.ru/20170822/1500865879.html
https://ria.ru/20160712/1464355789.html
https://ria.ru/20191228/1562965238.html
4
сша
украина
РИА Новости
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Сергей Левченко
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Сергей Левченко
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
укроборонпром, сша, украина, авторы, мнение - авторы

Российские товары "гибридно" оккупируют Украину

08:00 05.09.2020
14484
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124-100 "Руслан" авиакомпании "Волга-Днепр" в аэропорту "Красноярск"
Тяжёлый дальний транспортный самолёт Ан-124-100 Руслан авиакомпании Волга-Днепр в аэропорту Красноярск - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Одной из украинских сенсаций, принадлежащих к типу "зрада", в конце августа стала информация о закупке на 4,16 миллиона долларов, произведенной государственным предприятием "Антонов", входящим в государственный концерн "Укроборонпром", у компании Aerogulf FZC (ОАЭ). Предмет закупки, напомним, — восемь вспомогательных газотурбинных двигателей ТА18-200-124. Этот двигатель разработан российским ОАО "НПП "Аэросила" для военно-транспортного самолета Ан-124-100 "Руслан". По данным, обнародованным в украинских СМИ, это не первая подобная закупка. Ранее, в мае 2019 года "Антонов" уже закупал один такой двигатель у Aerogulf FZC по цене 499 тысяч долларов. Теперь цена подросла до 520 тысяч долларов за штуку.
Но интереснее в этой истории другое — само явление: Украина, отказавшаяся от любого военно-технического сотрудничества с Россией и еще несколько лет назад хваставшая импортозамещением, спокойно закупает через Эмираты у как бы местной компании комплектующие российского производства для своего военно-транспортного самолета. Причем работает с этой компанией, имеющей явные российские корни, на постоянно основе, заказывая у нее то комплектующие (в апреле 2019-го "Антонов" закупал у нее генераторы для двигателей ТА18-200-124 на 180 тысяч долларов), то услуги инжиниринга — причем по хорошей цене.
© Фото : ОАО НПП "Аэросила"Двигатель ТА18-200-124
Двигатель ТА18-200-124 - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : ОАО НПП "Аэросила"
Двигатель ТА18-200-124
Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины. А по масштабам поставок товаров на Украину занимает третье место, уступая Китаю и Германии.
Однако в этой статистике природный газ Украина закупает у Словакии, Швейцарии, Венгрии, Польши, США и еще у шести стран, но не у России. Если же прибавить к официальным данным по закупкам товаров в России еще и природный газ, то украинский импорт из России вырастет сразу с трех до 3,8 миллиарда долларов за восемь месяцев.
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
23 июля, 10:39
Все меньше и меньше. На Украине сделали прогноз о транзите газа из России
А как показывает приведенный выше пример, природным газом псевдоимпортозамещение не ограничивается. На самом деле на Украину ввозятся и многие другие российские товары, часть из которых учитывается нормально, часть де-юре импортируется из других стран, а некоторые и вовсе не учитываются в статистике, но как-то попадают на украинский рынок.
Если исходить из данных официальной украинской статистики, то в нынешнем году с огромным отрывом в импорте товаров из России лидируют закупки углеводородов — угля, нефтепродуктов, сжиженного газа, кокса и тому подобного. Их за восемь месяцев было импортировано на Украину из России на 1,8 миллиарда долларов (разумеется, без учета природного газа). Импорт нефтепродуктов в связи со снижением цен и потребления обвалился до 840 миллионов долларов — на 40 процентов по сравнению с январем — августом 2019 года. Но в той же пропорции он обвалился и из других стран. Сорок процентов поставок нефтепродуктов на Украину Россия как контролировала, так и контролирует. Плюс ходят слухи, что часть из закупаемых в Белоруссии на 712 миллионов долларов нефтепродуктов все же имеет российское происхождение. Поставки угля сократились на одну треть, до 725 миллионов долларов — кстати, тоже пропорционально сокращению его ввоза из других стран. При этом поставки "белорусского" угля прекратились.
Церемония отправки американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017 - РИА Новости, 1920, 22.08.2017
22 августа 2017, 15:37Акценты
Гулять — так на последние! Украина нашла уголь на краю землиГлава украинского МИД Павел Климкин считает условия поставок угля из США "очень конкурентными". Видимо, это уже в традициях – чем хуже для Украины, тем лучше для ее власти.
А вот закупки природного газа упали совсем мало: пользуясь случаем, "Нефтегаз" максимально затаривал свои хранилища дешевым газом.
Совсем не импортировалось в нынешнем году, по данным украинской таможни, и ядерное топливо — видимо, украинским атомщикам пока хватает закупок прошлых лет. Тем более что несколько блоков АЭС на Украине регулярно простаивают из-за снижения потребления и разбалансированности рынка электроэнергии.
Большая часть неофициального импорта оформляется как закупка в третьих странах. Это касается в том числе комплектующих в рамках "прекращенного" военно-технического сотрудничества. Но далеко не только комплектующих к "Руслану". Например, в начале 2019 года издание Bihus.info обнародовало результаты журналистского расследования, согласно которому с 2015 года действовала схема контрабандных поставок комплектующих для находящихся на вооружении Украины самолетов, вертолетов, бронетехники и тому подобного из России с наценкой до 300 процентов. А в конце 2019 года бывший генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин в интервью изданию "Апостроф" прямо сказал, что Украина не может обойтись без поставок комплектующих из России. То есть через третьи страны поставки этих комплектующих идут потоком.
Дом Правительства Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.07.2016
12 июля 2016, 10:06
На Украине вступило в силу решение о продлении эмбарго на товары из РоссииСоответствующее решение украинское правительство приняло 6 июля.
Но поставки через "прокладки" не ограничиваются военно-техническим направлением.
Подобным образом на Украину заезжают и российские минеральные удобрения, против которых Украина несколько лет применяла запретительные антидемпинговые пошлины, вводила все новые санкции, а в прошлом году и вовсе запретила их ввоз. В 2017 году, кстати, в обход антидемпинговой пошлины, из России на Украину было ввезено удобрений на 700 миллионов долларов. Но по мере усиления Украиной санкций российские производители начали принимать меры по изменению, скажем так, логистики поставок. И все выглядит так, что российские же удобрения продолжили ехать на Украину под видом литовских, белорусских, грузинских и турецких.
Нечто подобное в прошлом году случилось и с… картофелем, а до того — с гречкой и луком. Украинские аграрии, нацеленные почти исключительно на выращивание экспортных культур (подсолнечник, кукуруза, соя, пшеница, рапс), почти перестали выращивать культуры, потребляемые собственным населением. Кризисы их недопроизводства теперь случаются едва ли не ежегодно. Например, в прошлом году цена картофеля на Украине в разы превышала российскую (в рознице в три раза). А российская была самой низкой из всех сопредельных стран. Потому закономерно, что российский картофель оккупировал Украину, зайдя через Белоруссию…
Уборка картофеля - РИА Новости, 1920, 28.12.2019
28 декабря 2019, 02:32
Эксперт назвал зависимость Украины от картофеля из Африки позором
В нынешнем году на Украине стали выпускать "собственную" марку автомобилей — HDC, которая на поверку оказалась российской "Газелью", к которой на Украине лишь прикручивают колеса. При этом "ГАЗ" находится под украинскими санкциями. Впрочем, как и "ПАЗ", который регулярно закупается в качестве школьного автобуса по той же "колесной" схеме. Ввозятся на Украину (через Белоруссию или Молдавию) и двигатели Ярославского моторного завода, находящегося под санкциями. Перечень можно продолжать.
Не является большой проблемой на Украине и покупка российской "кондитерки", икры (красной, черной, щучьей), разных видов рыб и морепродуктов и ряда других продуктов. Они попадают на Украину совсем уж нелегально, а купить их можно либо через интернет, либо на рынках — надо просто знать места и быть готовым заплатить раза в два больше, чем эти продукты стоят в России.
А вот рекордные поставки на Украину свинины, о которых отчитывается российская статистика, — это все же поставки в ЛДНР.
Было бы глупо утверждать, что торговля между Украиной и Россией не сокращается, а место России на украинском рынке не занимают товары из других стран. Кстати, отчетливо в этом смысле просматриваются и основные бенефициары Майдана: по итогам восьми месяцев наибольшее отрицательное торговое сальдо Украина имеет с Германией (минус два миллиарда долларов) и США (минус 1,3 миллиарда). Однако и верить в чудеса украинского импортозамещения, что в украинском варианте означает не замещение импорта собственным производством, а замещение российского импорта другим, — тоже наивно.
176657413
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УкроборонпромСШАУкраинаАвторыМнение - Авторы
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