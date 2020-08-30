https://ria.ru/20200830/ukraina-1576471845.html

Украина стала лидером энергорынка Европы

Обнародованный на днях отчет Еврокомиссии за первый квартал 2020 года о ситуации на европейских рынках электроэнергии посрамил скептиков, не верящих в... РИА Новости, 30.08.2020

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

2020-08-30T08:00

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евросоюз

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https://cdn21.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:0:3448:1940_1400x0_80_0_0_3ce0b2311dcb4ff2d034ccc568193707.jpg

Обнародованный на днях <a href="https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/qr_electricity_q1_2020.pdf?fbclid=IwAR3dU4j2i3wJ-96V3xqm2BA6K4JKWXcST4s5V7WhdPrkpZJwbyJEDs7DqVM" target="_blank" rel="nofollow noopener">отчет Еврокомиссии</a> за первый квартал 2020 года о ситуации на европейских рынках электроэнергии посрамил скептиков, не верящих в украинские реформы.Как следует из отчета, <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> заняла сразу два призовых места (первое и третье) по уровню оптовых цен на рынке "на сутки вперед", опередив членов <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>.Средняя оптовая цена в торговой зоне "Бурштынского энергоострова", который функционирует на западе Украины обособленно от ее Объединенной энергосистемы, оказалась самой высокой в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> — 52,9 евро/МВт-ч. Аналогичная цена в самой Объединенной энергосистеме Украины несколько ниже — 46,9 евро/МВт-ч.Что тем не менее значительно выше средней для ЕС оптовой цены — 34 евро/МВт-ч. Причем на результаты исследования мало повлияли карантинные меры, поскольку они в основном начали вводиться в марте.Думается, по итогам второго квартала результат украинских реформ в энергосекторе будет выглядеть еще более впечатляющим, а отрыв цен от европейских только вырастет — из-за существенного ценового падения, наблюдавшегося в Европе во время пика карантинных ограничений. Тогда как на Украине подобного падения не наблюдалось.Более того, у Украины есть все шансы и в дальнейшем удерживать за собой лидерство.Любопытно, что европейские цены на электроэнергию по сравнению с первым кварталом 2019 года снизились сразу на 33%. Связано это прежде всего с аномально теплой зимой и падением цен на энергоносители. А отчасти и с начавшимися в первом квартале карантинными ограничениями, вызвавшими серьезное падение промышленного производства, перевозок, а в конечном счете — и масштабный экономический кризис.Провести аналогичное сравнение для Украины не представляется возможным, поскольку <a href="https://ria.ru/20190824/1557840896.html" target="_blank">реформа рынка электроэнергии в стране стартовала с 1 июля 2019 года</a>, а реально он начал работать месяцем позже. До того на Украине попросту не было рынка электроэнергии "на сутки вперед" — на нем осуществляется купля-продажа электроэнергии с покрытием на следующий день. Он представляет собой что-то вроде биржи и служит индикативом цены для рынков, работающих по европейским правилам. Оценочно участники украинского рынка говорят о падении среднего уровня цен на электроэнергию для промышленности в первом квартале 2020 года в сравнении с первым кварталом 2019-го на 14-15%. Разумеется, речь идет об эквиваленте цены в евро.В результате сравнимый с Украиной уровень цены на электроэнергию оказался лишь у энергозависимой Греции, разумеется, не имеющей своей атомной энергетики, — 50,4 евро/МВт-ч. Заметно также, что он превышает уровень в 40 евро/МВт-ч в большинстве стран <a href="http://ria.ru/location_vostochnaja_evropa/" target="_blank" data-auto="true">Восточной Европы</a> — <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a>, <a href="http://ria.ru/location_Hungary/" target="_blank" data-auto="true">Венгрии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Romania/" target="_blank" data-auto="true">Румынии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Croatia/" target="_blank" data-auto="true">Хорватии</a>, за исключением, по сути, только <a href="http://ria.ru/location_Slovakia/" target="_blank" data-auto="true">Словакии</a>. Причем при движении на запад и особенно на северо-запад цена существенно падает: самая низкая она в не входящей в ЕС <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> — 15, немного выше в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> — 16,7 и <a href="http://ria.ru/location_Denmark/" target="_blank" data-auto="true">Дании</a> — 21,2 евро/МВт-ч.И вряд ли это случайность: навязывая свои правила, страны из ядра Евросоюза отнюдь не стремятся создать конкурентные преимущества для восточноевропейских членов с периферии ЕС. И уж тем более — для их соседей-нечленов.Но почему именно Украина, имеющая 15 атомных энергоблоков и явный избыток мощностей, стала рынком с самой дорогой электроэнергией?Причин тут множество.Стоит, например, упомянуть варварскую эксплуатацию доставшихся в наследство от <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> тепловых генерирующих мощностей, которые 30 лет использовались с минимальными вложениями для поддержания их в рабочем состоянии и сегодня имеют износ под 100%. Со всеми вытекающими — для КПД, аварийности и т. п. Кстати, АЭС и ГЭС эксплуатировались хоть и не столь варварски, но тоже находятся далеко не в лучшей форме.Нельзя забывать и о многочисленных коррупционных схемах наподобие формулы "Роттердам+" для украинского угля или о политических взятках в виде закупки угля из <a href="http://ria.ru/location_CommonwealthofPennsylvania/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильвании</a>.Однако в неменьшей степени проблема связана и с навязываемыми Западом условиями функционирования украинского энергорынка.В частности, со спецификой работы так называемого рынка газа, который на самом деле на Украине является антирынком: продажа голубого топлива собственной добычи по паритету импортных закупок в последние годы приводила к тому, что "Нафтогаз", находящийся под фактическим контролем и управлением "западных партнеров", продавал его с рентабельностью в 600%. А полученные доходы успешно выводил в карманы нужных людей через разные фантастические инвестиционные проекты, результата у которых не было в принципе. К этому стоит добавить закупку импортного (российского) газа через европейских посредников по явно завышенным ценам — с выведением средств опять же в карманы нужных людей. Все это привело к минимизации использования газа при производстве электроэнергии. И параллельно — к стимулированию работы упомянутых выше схем в угольной тепловой генерации.Еще одним троянским конем для украинского рынка электроэнергии стала тема зеленой энергетики, активно продвигаемая Евросоюзом. Правда, поначалу украинские олигархи и тут пытались построить схему под себя, однако это было в других условиях — до 2014 года. Но и когда условия изменились, а Украина попала под внешнее управление, от нее не отказались, а просто поделились опять же с "западными партнерами", запустив их в эту схему. Суть ее проста: тариф устанавливался на заоблачном уровне (например, на электроэнергию солнечных электростанций в два с половиной — три раза выше, чем в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>), плюс государство обязывалось выкупать по нему всю производимую энергию. Так что в последние годы зеленые генерирующие мощности росли в геометрической прогрессии, не говоря уже о доходах, получаемых их владельцами, — там прогрессия была с гораздо большим знаменателем.И вот на всю эту прелесть в прошлом году нахлобучили еще и рынок электроэнергии по европейским правилам.В результате, даже несмотря на самую высокую в Европе цену, украинский рынок электроэнергии оказался полностью разбалансирован. И технически — стало гораздо сложнее покрывать пиковые нагрузки потребления, пришлось отключать несколько блоков АЭС. И финансово — к началу июня долг государства перед производителями зеленого электричества превысил 14 миллиардов гривен, а общая взаимная задолженность на рынке оценивалась в миллиард долларов.Попытки свернуть схему и существенно снизить стоимость зеленого электричества немедленно натолкнулись на отповедь "партнеров": в мае послы <a href="http://ria.ru/location_Belgium/" target="_blank" data-auto="true">Бельгии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канады</a>, Норвегии, Германии, <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, Швеции и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Кореи</a>, по сути, запретили руководству Незалежной даже думать о подобных вольностях. В итоге был принят закон, который снижает тариф на энергию СЭС на 15%, а ВЭС — на 7,5%, что закрепляет для Украины самую высокую цену на зеленое электричество в Европе. Правда, на новопостроенные мощности этот аттракцион невиданной щедрости распространяться не будет. Но и выкуп электроэнергии с уже имеющихся мощностей будет стоить Украине до двух миллиардов долларов в год.При этом никуда не делись описанные выше проблемы почти полной изношенности генерирующих мощностей ТЭС, в меньшей степени — ГЭС и АЭС, коррупционные схемы на рынке и, скажем так, особенности функционирования украинского рынка газа.Все это позволяет Украине всерьез и надолго закрепиться в лидерах по цене электроэнергии в Европе.

https://ria.ru/20200828/krym-1576439183.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200711/1574207635.html

https://ria.ru/20200824/azarov-1576263119.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575886757.html

https://ria.ru/20200713/1574102515.html

https://ria.ru/20200824/medvedchuk-1576217740.html

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восточная европа, еврокомиссия, евросоюз, франция, норвегия, украина, мнение - авторы, экономика