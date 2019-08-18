Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T08:00Z
https://ria.ru/20190818/1557596555.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149467/67/1494676710_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f2b977581cd92f545d69aff5f2f01d6d.jpg
РИА Новости

Как Украина победила российские удобрения

08:00 18.08.2019
35920
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРазгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Разгрузка удобрений на территории сельскохозяйственного предприятия . Архивное фото
Сергей Левченко
Все материалы
С 1 июля правительство Гройсмана полностью запретило ввоз российских удобрений на Украину.
В рамках войны санкций, возобновленной в нынешнем году украинской стороной, запрет ввоза удобрений должен был стать главным козырем Киева. Об этом говорит статистика: в 2018 году общий объем поставок из России на Украину товаров, попавших под эмбарго, составил 512 миллионов долларов. Из них на запрещенные к ввозу удобрения пришлась львиная доля — 323 миллиона долларов.
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
3 августа, 08:00РИА Новости
Страшная месть Украины: чего лишилась Россия
Еще значительнее эта "перемога" смотрится на фоне поставок в 2017 году, когда на Украину из России было ввезено удобрений на 701 миллион долларов при общем импорте чуть более одного миллиарда. То есть в 2017 году российские производители обеспечили 70% всего украинского импорта удобрений, что составляет более 40% рынка "аграрной супердержавы".
На самом же деле перемога, как водится, неизбежно обратится в зраду, при которой российский химпром пострадает мало, украинскому все эти телодвижения не помогут, а заплатят за банкет украинские аграрии.
Борьба за украинский рынок удобрений, в которой главными конкурентами местных производителей всегда были российские химические заводы, началась не сегодня и даже не вчера. И вряд ли для кого-то остается секретом, что основным лоббистом создания барьеров для ввоза российских удобрений традиционно выступал Дмитрий Фирташ и контролируемая им компания Ostchem.
Газовый факел морской нефтеперерабатывающей платформы
13 февраля, 08:00РИА Новости
Зачем Евросоюз, Украина и США резко увеличили импорт из России
Например, еще в 2008 году по их инициативе Украина вводила антидемпинговые пошлины на российскую селитру в размере 10-12%.
На новый уровень противостояние вышло в середине 2014-го, когда Кабинет министров Украины принял решение о введении антидемпинговых пошлин в размере от 20,51% до 36,03% на российскую аммиачную селитру.
Однако этот выстрел пришелся в "молоко".
Вместо селитры российские производители стали предлагать украинским потребителям ее смеси с разными добавками (калием, фосфором). Это делало продукцию лишь немного более дорогой. Но на фоне газовой тарифной политики украинских властей, которая вылилась в скачкообразный рост цены в том числе и для украинского химпрома, это удорожание было абсолютно незаметным. Украинский рынок удобрений стал премиальным — цены на нем превысили цены на удобрения во всех сопредельных странах. В этой связи и смеси с малым количеством добавок, и полноценные сложные удобрения в России с удовольствием покупали украинские трейдеры, а у них — украинские аграрии.
АЗС в Киеве
22 июля, 08:00РИА Новости
Санкции против себя: зачем Украина повышает пошлины на топливо
Импорт российских удобрений в 2015-2017 годах последовательно рос. Причем в 2017 году в сравнении с 2014-м он вырос в стоимостном выражении в полтора раза.
Тем временем ситуация в российско-украинских отношениях продолжала ухудшаться. На Украине звучало все больше призывов не только к запрету ввоза из России отдельных товаров, но и к прекращению торговли с "агрессором" в принципе.
В конце 2015 года украинское правительство постановлением № 1147 утвердило первый список товаров, запрещенных к ввозу из России. В него попал один вид удобрений — хлористый калий. И хотя его продажи на Украину были более чем скромными (в 2015-м 9,1 миллиона долларов), намек российскими производителями, похоже, был понят правильно: следовало ожидать, что украинская сторона впредь будет расширять использование именно запретных мер, которые простым изменением состава продукта можно и не обойти.
В марте 2018 года под эмбарго попали еще два вида удобрений. Но главное — в мае того же года через украинский Совет национальной безопасности и обороны были введены санкции к собственникам химпредприятий России и к самим производителям: "Еврохиму", "Уралхиму", "Акрону" и "Фосагро". В форме блокировки активов, ограничения торговых операций, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств и так далее.
Монумент Независимости Украины в Киеве
7 июня, 05:19РИА Новости
Украинский политик рассказал о прямой зависимости Киева от Москвы
После этого импорт российских удобрений в Украину и начал резко сокращаться. Существенно снизилась и доля российских удобрений в импорте — с 67-79% в последние годы до 33% в 2018-м.
Но вот заметного падения импорта в целом не произошло. Даже несмотря на несколько снизившиеся на Украине цены на газ и как следствие начавшие более активно работать местные заводы. Сокращение импорта по сравнению с 2017 годом составило менее 5%.
Зато участники украинского рынка удобрений столкнулись с "аномалией".
Грузия до 2017 года не поставляла удобрения на украинский рынок. А по итогам 2018 года вышла по поставкам на пятое место с объемом в 21,5 миллиона долларов.
Турция — крупнейший потребитель удобрений во всем черноморском регионе, который собственным производством обеспечивает лишь две трети своего потребления, не поставляла удобрений на Украину до 2015 года. За последующие годы она нарастила поставки до 21 миллиона долларов. Основной рост пришелся на 2018 год. Причем это были поставки селитры, которая в Турции не применяется из-за ее взрывоопасности и угрозы терактов.
Литва с 2015 года увеличила поставки в 23 раза и достигла уровня 68 миллионов долларов. Основной рост пришелся на 2017-2018 годы. Польша до 2016 года поставляла удобрения на Украину в мизерных объемах. Но к 2018-му отвоевала 10% импортного рынка, нарастив поставки с 2015 года в 21 раз. Их объем достиг 97 миллионов долларов.
Украинские гривны
12 августа, 06:04РИА Новости
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика
Белоруссия уже давно являлась вторым после России поставщиком удобрений на Украину. Но если в 2014 году ее участие составило менее 15% от общего импорта, то в 2018-м достигло 22,5% импорта.
В 2019 году поставки из этих стран продолжили расти как на дрожжах. Белоруссия уже в этом году может начать доминировать на украинском рынке. Плюс в этом же году явилось "болгарское чудо": за первые пять месяцев поставки из Болгарии выросли вдесятеро.
...На самом деле ларчик открывается просто. Осознав несложную одноходовую комбинацию украинских властей, российские производители стали своевременно принимать меры по купированию возможных потерь.
В Польше у одного из крупнейших европейских производителей удобрений Grupa Azoty российский "Акрон" выкупил 20%. В Грузии "Рустави Азот" в 2017 году вообще перешел под фактический контроль российской АФК "Система". В Литву Россия резко нарастила экспорт удобрений. При этом, несмотря на наличие своего крупного производителя — Achema, — и власти Литвы, и собственники предприятия к этому отнеслись на удивление спокойно.
Солнечная электростанция во Львовской области
26 мая, 08:00РИА Новости
У украинцев отняли возможность спекулировать на электричестве
Забавно, что объем поставок российских удобрений в Литву практически равен объему поставок литовских удобрений на Украину. Например, по итогам 1 квартала 2019 года из России в Литву заехало 96,5 тысячи тонн удобрений, а из Литвы в направлении Украины выехало 95,4 тысячи тонн.
В Турцию были резко увеличены поставки полуфабриката для производства удобрений — аммиака.
О возможностях российско-белорусских поставок в рамках ЕврАзЭС и говорить нечего.
Другими словами, российские производители максимально использовали законные рыночные возможности, чтобы:
— либо продолжить поставки на украинский рынок удобрений, которые таковыми стали из российских полуфабрикатов (например, Грузия, Турция);
— либо заместить поставки на Украину поставками в другие страны, в которых тоже производятся удобрения (Литва);
— либо поучаствовать в распределении прибыли, полученной на украинском рынке (Польша).
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
6 августа, 11:38РИА Новости
МВФ оценил влияние санкций на российскую экономику
В силу объективных причин (прежде всего — гораздо более скромных экономических возможностей) у украинских производителей нет возможности отвечать на российские санкции подобным образом. Поэтому попытки украинских властей играть в симметричные санкции практически всегда будут заканчиваться примерно так.
Вводить санкции против производителей из ЕС, Грузии и Турции для Украины равносильно самоубийству. До такой степени невменяемости украинские власти вряд ли дойдут. Да и вряд ли им кто-то позволит это сделать.
Поэтому результат запрета ввоза российских удобрений для Украины легко прогнозируем: цены на украинском рынке пойдут вверх, а производители из упомянутых стран, которых под санкции загнать не получится, дружною толпой продолжат "откусывать" себе все больший кусок рынка.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
35021362214
Обсудить 35
Реакция на события на УкраинеРоссияУкраинаАвторы
Популярные комментарии
Ну это такой же "сценарий" как уголь с ЮАР и Австралии, или газ из США. Очень "грамотно"!!!!
18 августа, 10:14
Евстафий Погорелый
3650002
Украина одержала сокрушительную победу над своим сельским хозяйством и селом. Что не может не радовать свидомых. Теперь больше польской свинины будет ввозиться из польши. Ура товарищи
18 августа, 10:59
Максим Кузнецов
760001
Рекомендуем
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
РИА
Новости
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
Лента
новостей
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
Певица Валерия
Сын Валерии женился втайне от родителей
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
В Приморье начали эвакуацию из-за паводка после тайфуна
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Спасатели эвакуируют девушку, которая сорвалась со скалы в поселке Чульман Нерюнгринского района Якутии
В Якутии девушка выжила, упав с 50-метровой скалы
Вид Земли с МКС
Ученые показали Землю глазами инопланетян
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
В Перми автобус врезался в здание
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния