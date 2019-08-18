Как Украина победила российские удобрения

С 1 июля правительство Гройсмана полностью запретило ввоз российских удобрений на Украину.

В рамках войны санкций , возобновленной в нынешнем году украинской стороной, запрет ввоза удобрений должен был стать главным козырем Киева. Об этом говорит статистика: в 2018 году общий объем поставок из России на Украину товаров, попавших под эмбарго, составил 512 миллионов долларов. Из них на запрещенные к ввозу удобрения пришлась львиная доля — 323 миллиона долларов.

Еще значительнее эта "перемога" смотрится на фоне поставок в 2017 году, когда на Украину из России было ввезено удобрений на 701 миллион долларов при общем импорте чуть более одного миллиарда. То есть в 2017 году российские производители обеспечили 70% всего украинского импорта удобрений, что составляет более 40% рынка "аграрной супердержавы".

На самом же деле перемога, как водится, неизбежно обратится в зраду, при которой российский химпром пострадает мало, украинскому все эти телодвижения не помогут, а заплатят за банкет украинские аграрии.

Борьба за украинский рынок удобрений, в которой главными конкурентами местных производителей всегда были российские химические заводы, началась не сегодня и даже не вчера. И вряд ли для кого-то остается секретом, что основным лоббистом создания барьеров для ввоза российских удобрений традиционно выступал Дмитрий Фирташ и контролируемая им компания Ostchem.

Например, еще в 2008 году по их инициативе Украина вводила антидемпинговые пошлины на российскую селитру в размере 10-12%.

На новый уровень противостояние вышло в середине 2014-го, когда Кабинет министров Украины принял решение о введении антидемпинговых пошлин в размере от 20,51% до 36,03% на российскую аммиачную селитру.

Однако этот выстрел пришелся в "молоко".

Вместо селитры российские производители стали предлагать украинским потребителям ее смеси с разными добавками (калием, фосфором). Это делало продукцию лишь немного более дорогой. Но на фоне газовой тарифной политики украинских властей, которая вылилась в скачкообразный рост цены в том числе и для украинского химпрома, это удорожание было абсолютно незаметным. Украинский рынок удобрений стал премиальным — цены на нем превысили цены на удобрения во всех сопредельных странах. В этой связи и смеси с малым количеством добавок, и полноценные сложные удобрения в России с удовольствием покупали украинские трейдеры, а у них — украинские аграрии.

Импорт российских удобрений в 2015-2017 годах последовательно рос. Причем в 2017 году в сравнении с 2014-м он вырос в стоимостном выражении в полтора раза.

Тем временем ситуация в российско-украинских отношениях продолжала ухудшаться. На Украине звучало все больше призывов не только к запрету ввоза из России отдельных товаров, но и к прекращению торговли с "агрессором" в принципе.

В конце 2015 года украинское правительство постановлением № 1147 утвердило первый список товаров, запрещенных к ввозу из России. В него попал один вид удобрений — хлористый калий. И хотя его продажи на Украину были более чем скромными (в 2015-м 9,1 миллиона долларов), намек российскими производителями, похоже, был понят правильно: следовало ожидать, что украинская сторона впредь будет расширять использование именно запретных мер, которые простым изменением состава продукта можно и не обойти.

В марте 2018 года под эмбарго попали еще два вида удобрений. Но главное — в мае того же года через украинский Совет национальной безопасности и обороны были введены санкции к собственникам химпредприятий России и к самим производителям: "Еврохиму", "Уралхиму", "Акрону" и "Фосагро". В форме блокировки активов, ограничения торговых операций, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств и так далее.

После этого импорт российских удобрений в Украину и начал резко сокращаться. Существенно снизилась и доля российских удобрений в импорте — с 67-79% в последние годы до 33% в 2018-м.

Но вот заметного падения импорта в целом не произошло. Даже несмотря на несколько снизившиеся на Украине цены на газ и как следствие начавшие более активно работать местные заводы. Сокращение импорта по сравнению с 2017 годом составило менее 5%.

Зато участники украинского рынка удобрений столкнулись с "аномалией".

Грузия до 2017 года не поставляла удобрения на украинский рынок. А по итогам 2018 года вышла по поставкам на пятое место с объемом в 21,5 миллиона долларов.

Турция — крупнейший потребитель удобрений во всем черноморском регионе, который собственным производством обеспечивает лишь две трети своего потребления, не поставляла удобрений на Украину до 2015 года. За последующие годы она нарастила поставки до 21 миллиона долларов. Основной рост пришелся на 2018 год. Причем это были поставки селитры, которая в Турции не применяется из-за ее взрывоопасности и угрозы терактов.

Литва с 2015 года увеличила поставки в 23 раза и достигла уровня 68 миллионов долларов. Основной рост пришелся на 2017-2018 годы. Польша до 2016 года поставляла удобрения на Украину в мизерных объемах. Но к 2018-му отвоевала 10% импортного рынка, нарастив поставки с 2015 года в 21 раз. Их объем достиг 97 миллионов долларов.

Белоруссия уже давно являлась вторым после России поставщиком удобрений на Украину. Но если в 2014 году ее участие составило менее 15% от общего импорта, то в 2018-м достигло 22,5% импорта.

В 2019 году поставки из этих стран продолжили расти как на дрожжах. Белоруссия уже в этом году может начать доминировать на украинском рынке. Плюс в этом же году явилось "болгарское чудо": за первые пять месяцев поставки из Болгарии выросли вдесятеро.

...На самом деле ларчик открывается просто. Осознав несложную одноходовую комбинацию украинских властей, российские производители стали своевременно принимать меры по купированию возможных потерь.

В Польше у одного из крупнейших европейских производителей удобрений Grupa Azoty российский "Акрон" выкупил 20%. В Грузии "Рустави Азот" в 2017 году вообще перешел под фактический контроль российской АФК "Система". В Литву Россия резко нарастила экспорт удобрений. При этом, несмотря на наличие своего крупного производителя — Achema, — и власти Литвы, и собственники предприятия к этому отнеслись на удивление спокойно.

Забавно, что объем поставок российских удобрений в Литву практически равен объему поставок литовских удобрений на Украину. Например, по итогам 1 квартала 2019 года из России в Литву заехало 96,5 тысячи тонн удобрений, а из Литвы в направлении Украины выехало 95,4 тысячи тонн.

В Турцию были резко увеличены поставки полуфабриката для производства удобрений — аммиака.

О возможностях российско-белорусских поставок в рамках ЕврАзЭС и говорить нечего.

Другими словами, российские производители максимально использовали законные рыночные возможности, чтобы:

— либо продолжить поставки на украинский рынок удобрений, которые таковыми стали из российских полуфабрикатов (например, Грузия, Турция);

— либо заместить поставки на Украину поставками в другие страны, в которых тоже производятся удобрения (Литва);

— либо поучаствовать в распределении прибыли, полученной на украинском рынке (Польша).

В силу объективных причин (прежде всего — гораздо более скромных экономических возможностей) у украинских производителей нет возможности отвечать на российские санкции подобным образом. Поэтому попытки украинских властей играть в симметричные санкции практически всегда будут заканчиваться примерно так.

Вводить санкции против производителей из ЕС, Грузии и Турции для Украины равносильно самоубийству. До такой степени невменяемости украинские власти вряд ли дойдут. Да и вряд ли им кто-то позволит это сделать.