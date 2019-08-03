Страшная месть Украины: чего лишилась Россия

С 1 августа Украина ввела очередные дискриминационные меры по отношению к российским товарам. Конкретно — начала взимать спецпошлины с двух товаров российского происхождения. Спецпошлина для дизтоплива, поставляемого по трубопроводам, пока составила 3,75%, для сжиженного газа — 1,75%, а с 1 октября ее планируется увеличить до четырех и трех процентов. Соответствующее постановление под № 624 было принято 17 июля уходящим украинским правительством, но при этом оно уже согласовано с администрацией президента Зеленского.

Необходимость принятия постановления обосновывается статьей 29 закона "О внешнеэкономической деятельности", в которой предусмотрены ответные меры на дискриминационные и/или недружественные действия других государств. На самом же деле это постановление — продолжение торговой войны, которую в этом году возобновил именно украинский кабмин.

Сразу оговоримся: вряд ли эти и другие принятые в нынешнем году украинским правительством шаги способны нанести серьезный урон экономическим интересам России. А вот для украинского бизнеса и граждан отрицательные последствия нового витка торговой войны неизбежны. Их масштабы зависят от ответных действий России.

Началось все с того, что 10 апреля украинский кабинет министров без какого-либо повода принял решение о запрете ввоза из России 17 видов товаров. Причем набор этих товаров оказался хаотичным — в него попали стеклянные бутылки, запчасти для вагонов, формалин и прочие не связанные между собой вещи. По данным украинской статистики, в 2018 году совокупно этих товаров было ввезено из России на Украину на 34 миллиона долларов. Это менее 0,008% российского экспорта — то есть ускользающе малая величина, гораздо меньше статистической погрешности.

В ответ же "прилетело" очень неслабо. Уже 18 апреля российское правительство приняло решение об ответных санкциях, которыми:

— расширен перечень запрещенных к ввозу в Россию товаров с Украины (как украинского производства, так и транзитных);

— введен запрет на вывоз из России на Украину нефти и некоторых видов нефтепродуктов;

— введено новое ограничение, согласно которому с 1 июня 2019 года ввоз ряда товаров ТЭК (в частности — угля, газа, топлива) станет осуществляться исключительно на основании спецразрешений, которые будет выдавать МЭРТ России, то есть в "ручном режиме".

Даже если не принимать во внимание потери от запрета на транзит определенных товаров через Украину и потери, связанные с запретом или ограничением поставок ряда энергетических товаров из России на Украину, то только чистые потери Украины от запрета экспорта в Россию составят порядка 176 миллионов долларов в год (по данным за 2018-й). Да что там — уже через месяц после обнародования информации об этих санкциях полностью остановился Херсонский машзавод (во времена СССР — Херсонский комбайновый завод, один из крупнейших производителей комбайнов в Союзе), существенные потери понесли другие украинские производители сельхозтехники, которые в значительной степени были ориентированы именно на российский рынок.

В Киеве, ознакомившись с перечнем ответных мер, пришли к неизбежному в подобных случаях украинскому вопросу: "А нас-то за шо?" И решили, пользуясь терминологией досиживавшего тогда последние дни в кресле президента Петра Порошенко, "дать агрессору по зубам" — ввести еще более жесткие санкции по отношению к России.

Пятнадцатого мая премьер-министр Гройсман громогласно заявил о принятии сразу двух санкционных постановлений. Одним из них был предусмотрен запрет на ввоз 77 российских товаров и товарных групп. Другим — спецпошлины почти на все виды российской продукции, которая не попала в перечень запрещенной к ввозу.

Правда, дальше начались пробуксовки — постановления, о принятии которых громко заявили, долго не обнародовались.

В итоге одно из них (под № 535, датированное 15 мая ) было опубликовано только 26 июня. Второе же вообще кануло в Лету, что для нынешнего украинского госуправления не такая уж редкость.

Упомянутым постановлением № 535 вводился запрет на ввоз с 1 июля текущего года 77 российских товаров и товарных групп. В перечень попали самые разные товары — от удобрений до продукции машиностроения и от одежды до фанеры и цемента. Исходя из данных украинского Госстата, под эмбарго в целом должны попасть товары, общий объем поставок которых в 2018 году составил 512 миллионов долларов. Не бог весть что на фоне общего объема российского товарного экспорта (450 миллиардов долларов), но в 15 раз больше первого залпа торговой войны, произведенного украинским правительством в апреле.

В наибольшей степени запрет коснулся ввоза российских удобрений — в прошлом году их ввезли на 323 миллиона долларов. Остальные позиции для российских производителей гораздо менее значимы.

Но надо сказать, что и для российского химпрома эмбарго на поставки удобрений явно не станет серьезным ударом. Во-первых, по российским меркам это все же не очень много. Во-вторых, российские производители удобрений явно готовились к чему-то подобному и начали заранее предпринимать необходимые меры защиты, формально снижая поставки на Украину. В частности, в 2018 году по сравнению с предыдущим годом поставки были снижены в 2,2 раза. Что же касается украинского рынка, то местные производители вряд ли смогут сегодня обеспечить более половины его потребностей — это раньше Украина была крупным экспортером удобрений. То есть запрет на ввоз российских удобрений, скорее всего, приведет к росту цен и импортных поставок из других стран.

На Украине опасались ответной реакции Москвы. Но, не получив ответа, кабинет Гройсмана, заручившись согласием команды нового президента, решил дальше тыкать палкой в медведя. Однако даже без прямого ответа Украина рискует попасть впросак.

Российское дизтопливо в первом полугодии 2019 года заняло 40% всего украинского рынка. Поставки составили 1,4 миллиона тонн. Причем в основном это трубопроводные поставки, для которых и введена спецпошлина, — они занимают почти треть украинского рынка. Крупнейший поставщик топлива через нефтепродуктопровод — Wexler Group — уже объявил о прекращении поставок дизтоплива по нему, а это около 12% всего украинского рынка. И даже если поставки прекратит только Wexler, это серьезно отразится на украинском рынке — рост цен неизбежен. Если же ее примеру последуют другие, то ситуация для украинских потребителей будет еще печальнее.

Что касается сжиженного газа, то и тут ситуация довольно кислая — в первом полугодии его поставки из России составили 318 тысяч тонн, это 37% от всего украинского рынка. Правда, в постановлении № 624 речь идет о спецпошлинах только на поставки газа под кодом 2711 12 11 00, а основная их масса проходит по другим кодам. В то же время, по словам представителя президента Зеленского в кабинете министров Андрея Геруса, 24 июля правительство расширило спецпошлины на все виды сжиженных углеводородных газов (СУГ), поставляемые из России. Документальных подтверждений этому заявлению нет: ни в повестке дня заседания правительства от 24 июля, ни в базе документов украинского кабмина никаких изменений, вносимых в постановление № 624, не значится. Но это не значит, что они не могут появиться как чертик из табакерки, даже задним числом.

Понятно, что в этом случае реакция рынка будет такой же, как и по дизтопливу, — рост цен.