Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/razgovor-1576804035.html
Вован и Лексус отвергли причастность к разговору Берлина и Варшавы
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили РИА Новости, что не имеют отношения к разговору Берлина и Варшавы,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:53
2020-09-04T22:45
госпитализация алексея навального
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
алексей навальный
польша
германия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150101/13/1501011348_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_92cab93fb3f58620dcf43bb6cbe2057b.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российские пранкеры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a> (Лексус) заявили РИА Новости, что не имеют отношения к разговору <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a>, перехваченному белорусской разведкой.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, пообещал передать запись российским спецслужбам.Запись разговора с наложенным звуком перевода на русский язык была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко </a>"крепким орешком", а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии. После опубликования записи некоторые стали приписывать этот разговор российским пранкерам."Мы к этому не имеем отношения", - сказал Кузнецов.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
https://ria.ru/20200715/1574375870.html
https://ria.ru/20200508/1571185070.html
Вован и Лексус троллят гораздо тоньше и с юморком. их стиль легко узнаваем. а тут в столь коротенький разговор умудрились впихнуть все месседжи: Москва сует нос, на войне все методы хороши, а Лука - крепкий орешек и его гоблины - организованные профи))) это добротный фейк. как и их фейк с отравлением навального новичком. фейк бьют фейком. а чего они еще ожидали? вы фейкуете? мы тоже так умеем. а вы, Польша и Германия, давайте доказывайте что вы не верблюды. а то Россия устала уже этим заниматься))
14
РИА меня радует день ото дня. Узнав про эту запись, за комментариями пошли не в ФСБ РФ и не в КГБ РБ а к Вовану и Лексусу. Еще Харламова надо спросить и Галустяна
13
9
польша
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150101/13/1501011348_30:0:2306:1707_1400x0_80_0_0_32b6e98d2a42f850b73542bdb155204d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), алексей навальный, польша, германия, белоруссия, в мире

Вован и Лексус отвергли причастность к разговору Берлина и Варшавы

21:53 04.09.2020 (обновлено: 22:45 04.09.2020)
2586
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото из официального сообщества Владимира Кузнецова "ВКонтакте"
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили РИА Новости, что не имеют отношения к разговору Берлина и Варшавы, перехваченному белорусской разведкой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг Алексея Навального, пообещал передать запись российским спецслужбам.
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 15.07.2020
15 июля, 12:02
Пранкеры Вован и Лексус позвонили президенту Польши от имени генсека ООН
Запись разговора с наложенным звуком перевода на русский язык была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет Лукашенко "крепким орешком", а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что Москве надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии. После опубликования записи некоторые стали приписывать этот разговор российским пранкерам.
"Мы к этому не имеем отношения", - сказал Кузнецов.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Прага - РИА Новости, 1920, 08.05.2020
8 мая, 19:32
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
24320003
Обсудить 9
Госпитализация Алексея НавальногоВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Алексей НавальныйПольшаГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вован и Лексус троллят гораздо тоньше и с юморком. их стиль легко узнаваем. а тут в столь коротенький разговор умудрились впихнуть все месседжи: Москва сует нос, на войне все методы хороши, а Лука - крепкий орешек и его гоблины - организованные профи))) это добротный фейк. как и их фейк с отравлением навального новичком. фейк бьют фейком. а чего они еще ожидали? вы фейкуете? мы тоже так умеем. а вы, Польша и Германия, давайте доказывайте что вы не верблюды. а то Россия устала уже этим заниматься))
4 сентября, 21:57
Damir AlievDamir Aliev
820004
РИА меня радует день ото дня. Узнав про эту запись, за комментариями пошли не в ФСБ РФ и не в КГБ РБ а к Вовану и Лексусу. Еще Харламова надо спросить и Галустяна
4 сентября, 22:02
Сергей ВеселовСергей Веселов
640003
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Госдуме прокомментировали запись разговора о Навальном
Алексей Навальный
Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Алексей Навальный
"Президенты не дают фейки". Эксперт оценил запись разговора о Навальном
Алексей Навальный
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Роберт О'Брайен
Советник Трампа пригрозил России последствиями за вмешательство в выборы
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии
Алексей Навальный
Дания призвала обсудить санкции против России из-за ситуации с Навальным
Президент США Дональд Трамп
Трамп похвастался поддержкой полицейских
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде
Президент Сербии раскрыл содержание соглашения по Косово с США
Оса
Британию атаковали гигантские агрессивные осы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния