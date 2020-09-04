https://ria.ru/20200904/razgovor-1576804035.html

Вован и Лексус отвергли причастность к разговору Берлина и Варшавы

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили РИА Новости, что не имеют отношения к разговору Берлина и Варшавы,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:53

2020-09-04T21:53

2020-09-04T22:45

госпитализация алексея навального

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

алексей навальный

польша

германия

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Российские пранкеры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kuznecov_Vovan/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Кузнецов</a> (Вован) и <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Stoljarov_Leksus/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Столяров</a> (Лексус) заявили РИА Новости, что не имеют отношения к разговору <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> и <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшавы</a>, перехваченному белорусской разведкой.Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> Александр Лукашенко в четверг сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина по ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, пообещал передать запись российским спецслужбам.Запись разговора с наложенным звуком перевода на русский язык была продемонстрирована в эфире белорусского госканала ОНТ в пятницу вечером. На ней на английском языке общаются двое мужчин, касаясь Навального, представитель ФРГ говорит, что подтверждение отравления не так важно - на войне "всякие методы хороши". Говоря о ситуации в Белоруссии, абонент из Варшавы называет <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Лукашенко </a>"крепким орешком", а силовиков профессиональными и организованными. Он также говорит о том, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> надо отбить охоту "совать нос в дела" Белоруссии. После опубликования записи некоторые стали приписывать этот разговор российским пранкерам."Мы к этому не имеем отношения", - сказал Кузнецов.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

https://ria.ru/20200715/1574375870.html

https://ria.ru/20200508/1571185070.html

Damir Aliev Вован и Лексус троллят гораздо тоньше и с юморком. их стиль легко узнаваем. а тут в столь коротенький разговор умудрились впихнуть все месседжи: Москва сует нос, на войне все методы хороши, а Лука - крепкий орешек и его гоблины - организованные профи))) это добротный фейк. как и их фейк с отравлением навального новичком. фейк бьют фейком. а чего они еще ожидали? вы фейкуете? мы тоже так умеем. а вы, Польша и Германия, давайте доказывайте что вы не верблюды. а то Россия устала уже этим заниматься)) 14

Сергей Веселов РИА меня радует день ото дня. Узнав про эту запись, за комментариями пошли не в ФСБ РФ и не в КГБ РБ а к Вовану и Лексусу. Еще Харламова надо спросить и Галустяна 13

9

польша

германия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), алексей навальный, польша, германия, белоруссия, в мире