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В российских школах не выявлено сбоев в обеспечении горячим питанием
Мониторинг исполнения поручения президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов показал отсутствие сбоев, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T17:23
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социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
ленинградская область
образование - общество
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мониторинг исполнения поручения президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов показал отсутствие сбоев, сообщил журналистам министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.В качестве положительных примеров он привел <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградскую область</a>, Дагестан и Ингушетию, где питание организовано на хорошем уровне.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, ленинградская область, образование - общество, общество

В российских школах не выявлено сбоев в обеспечении горячим питанием

17:23 04.09.2020 (обновлено: 17:41 04.09.2020)
317
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУченики школы обедают в столовой
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Ученики школы обедают в столовой. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Мониторинг исполнения поручения президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов показал отсутствие сбоев, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы ведем постоянный мониторинг исполнения поручения президента по обеспечению бесплатным горячим здоровым питанием учащихся младших классов. По итогам трех дней мы не видим серьезных сбоев", - сказал Кравцов.
В качестве положительных примеров он привел Ленинградскую область, Дагестан и Ингушетию, где питание организовано на хорошем уровне.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовЛенинградская областьОбразование - ОбществоОбщество
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