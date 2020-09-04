https://ria.ru/20200904/pitanie-1576792610.html

В российских школах не выявлено сбоев в обеспечении горячим питанием

Мониторинг исполнения поручения президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов показал отсутствие сбоев, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:23

2020-09-04T17:23

2020-09-04T17:41

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

ленинградская область

образование - общество

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Мониторинг исполнения поручения президента по обеспечению бесплатным горячим питанием учащихся младших классов показал отсутствие сбоев, сообщил журналистам министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a>.В качестве положительных примеров он привел <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградскую область</a>, Дагестан и Ингушетию, где питание организовано на хорошем уровне.

ленинградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, ленинградская область, образование - общество, общество