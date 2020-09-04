https://ria.ru/20200904/osa-1576802935.html

Британию атаковали гигантские агрессивные осы

Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые очень агрессивны, пишет Daily Star. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:14

2020-09-04T21:14

2020-09-04T21:15

великобритания

насекомые

природа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576801900_0:205:1920:1285_1400x0_80_0_0_addd2045ffd465342f340ad744b69fc6.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Жителей <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые очень агрессивны, пишет <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/uk-under-attack-bad-tempered-22584076" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Star</a>.Издание отмечает, что насекомые способны нападать на людей без причины. По словам экспертов, их появление связано с очень теплым летним сезоном. Ос привлек не только климат, но и обилие пищи — забродивших фруктов. Глава одной из британских компаний по борьбе с вредителями Пол Бейтс посоветовал англичанам быть внимательными на улицах и остерегаться этих насекомых, особенно во время пикников. По его словам, сейчас наступает их пик активности, так как матки заканчивают откладывать яйца, а это значит, что многие осы покидают ульи.Эксперт предупредил, что укусы этого вида более болезненны, чем укусы обычных ос. Он также посоветовал при встрече с насекомым не размахивать руками, так как тем самым человек с большей вероятностью станет объектом агрессии.

https://ria.ru/20190508/1553349317.html

Damir Aliev это не живые осы, а мини-роботы-шпионы. жалами впрыскивают всегда несмертельные дозы "новичка" ))) 46

Себекхотеп III По-любому, с российским флагом и под гимн России. 44

26

великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, насекомые, природа, в мире