Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/osa-1576802935.html
Британию атаковали гигантские агрессивные осы
Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые очень агрессивны, пишет Daily Star. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:14
2020-09-04T21:15
великобритания
насекомые
природа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576801900_0:205:1920:1285_1400x0_80_0_0_addd2045ffd465342f340ad744b69fc6.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Жителей <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые очень агрессивны, пишет <a href="https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/uk-under-attack-bad-tempered-22584076" target="_blank" rel="nofollow noopener">Daily Star</a>.Издание отмечает, что насекомые способны нападать на людей без причины. По словам экспертов, их появление связано с очень теплым летним сезоном. Ос привлек не только климат, но и обилие пищи — забродивших фруктов. Глава одной из британских компаний по борьбе с вредителями Пол Бейтс посоветовал англичанам быть внимательными на улицах и остерегаться этих насекомых, особенно во время пикников. По его словам, сейчас наступает их пик активности, так как матки заканчивают откладывать яйца, а это значит, что многие осы покидают ульи.Эксперт предупредил, что укусы этого вида более болезненны, чем укусы обычных ос. Он также посоветовал при встрече с насекомым не размахивать руками, так как тем самым человек с большей вероятностью станет объектом агрессии.
https://ria.ru/20190508/1553349317.html
это не живые осы, а мини-роботы-шпионы. жалами впрыскивают всегда несмертельные дозы "новичка" )))
46
По-любому, с российским флагом и под гимн России.
44
26
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576801900_207:0:1920:1285_1400x0_80_0_0_5f61304a50faa6e4a7a6bccae3989ce5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
великобритания, насекомые, природа, в мире

Британию атаковали гигантские агрессивные осы

21:14 04.09.2020 (обновлено: 21:15 04.09.2020)
6017
© Фото : Pixabay / skeezeОса
Оса - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Фото : Pixabay / skeeze
Оса. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Жителей Великобритании предупредили о нашествии гигантских немецких "пьяных" ос, которые очень агрессивны, пишет Daily Star.
Издание отмечает, что насекомые способны нападать на людей без причины.
По словам экспертов, их появление связано с очень теплым летним сезоном. Ос привлек не только климат, но и обилие пищи — забродивших фруктов.
Глава одной из британских компаний по борьбе с вредителями Пол Бейтс посоветовал англичанам быть внимательными на улицах и остерегаться этих насекомых, особенно во время пикников. По его словам, сейчас наступает их пик активности, так как матки заканчивают откладывать яйца, а это значит, что многие осы покидают ульи.
Эксперт предупредил, что укусы этого вида более болезненны, чем укусы обычных ос. Он также посоветовал при встрече с насекомым не размахивать руками, так как тем самым человек с большей вероятностью станет объектом агрессии.
Осы в улье - РИА Новости, 1920, 08.05.2019
8 мая 2019, 11:33РИА Наука
Биологи нашли зачатки логического мышления у обычных ос
1016317436
Обсудить 26
ВеликобританиянасекомыеприродаВ мире
Популярные комментарии
это не живые осы, а мини-роботы-шпионы. жалами впрыскивают всегда несмертельные дозы "новичка" )))
4 сентября, 21:15
Damir AlievDamir Aliev
25161103
По-любому, с российским флагом и под гимн России.
4 сентября, 21:16
Себекхотеп IIIСебекхотеп III
16251101
Рекомендуем
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Актриса Людмила Полякова
Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Силовики задержали активистов в Минске
В Минске задержали несколько активистов
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Советник Трампа прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Граница Южной Осетии и Грузии
Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Самолет Су-27 во время показательных учений
Российские истребители перехватили американские бомбардировщики
Дождь в Москве
Россиянка пожаловалась на домогательства курьера доставки еды
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Алексей Навальный
Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Беременная женщина
Женщина думала, что располнела, но внезапно родила
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния