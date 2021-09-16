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"Аллергия может убить": что делать, если укусит оса
Укус осы: первая помощь в домашних условиях, последствия и лечение
"Аллергия может убить": что делать, если укусит оса
Традиционно пик активности ос приходится на август-сентябрь, поскольку за лето их семьи успевают вырасти и развиться. Что делать после укуса осы в руку или... РИА Новости, 16.09.2021
2021-09-16T17:30
2021-09-16T23:04
насекомые
аллергия
россия
первая помощь
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Традиционно пик активности ос приходится на август-сентябрь, поскольку за лето их семьи успевают вырасти и развиться. Что делать после укуса осы в руку или другую часть тела, как оказать первую помощь в домашних условиях и облегчить боль в месте повреждения — в материале РИА Новости.Признаки укуса осыПервое, что ощущает человек после неудачной встречи с осой, — это сильная и затяжная боль в месте укуса, которую невозможно не заметить или проигнорировать. Яд насекомого имеет свойство разрушать клеточные стенки и вызывать воспаление в тканях.Иногда во время проникновения жала могут затрагиваться кровеносные сосуды, отчего возникает небольшое кровоизлияние. Но первыми и основными признаками нападения осы все же принято считать болезненные ощущения и покраснение, которые сохраняются первые два-три часа. В некоторых случаях может повыситься температура и начаться зуд. Затем первоначальные неприятные ощущения сменяются или дополняются другими, более опасными для здоровья последствиями.Чем отличаются укусы пчел, шершней и ос?Кроме того, оса крупнее пчелы (может достигать в длину до 2,5 сантиметра) и имеет в запасе гораздо больше нейротоксинов и других веществ, оказывающих разрушительное воздействие на ткани человека.По характеру эти насекомые более агрессивные — если пчелы никогда не нападают первыми, то осы, как правило, очень навязчивы по отношению к человеку, особенно если рядом с ним есть еда.Что касается шершней — это самый крупный вид перепончатокрылых насекомых. Они способны ужалить несколько раз подряд, тем не менее делают это крайне редко, например, в случае реальной угрозы, когда человек нападает на потомство или разоряет гнездо. Жало шершня содержит яд, но менее токсичный, поэтому не такой опасный, как у осы.Первая помощьЧто делать, когда укусила оса, объясняет врач первой категории Татьяна Шарковская: "Если нападения осы избежать не удалось, первое, что необходимо сделать, — приложить лед на место укуса, чтобы уменьшить развитие отека и за счет спазма сосудов предотвратить дальнейшее распространение яда по организму".По словам эксперта, если человек находится где-то на природе, а льда под рукой нет, можно заменить его флягой с водой или смоченной в холодной воде тканью. Как только состояние чуть улучшилось, следует изучить место укуса, возможно, там осталось жало. Если оно есть, то нужно постараться достать. Ни в коем случае нельзя выдавливать яд, потому что таким образом он начнет быстрее поступать в кровь и усилит болевые ощущения. Чтобы максимально безопасно достать жало, нужно поддеть его ногтем, острым предметом или вынуть пинцетом, не забывая при этом про санитарию.Если сделать это невозможно, необходимо обработать кожу вокруг укуса дезинфицирующим средством (это может быть любая спиртовая настойка, корвалол в каплях, перекись водорода, мирамистин и др.) и обратиться к врачу. Протереть место попадания яда нужно обязательно, потому как с жалом в организм может проникнуть инфекция. В случае если с собой ничего из вышеперечисленного нет, то стоит промыть зону укуса чистой водой.ЛечениеКак правило, при отсутствии аллергической реакции отек спадает в течение двух-трех часов и не требует дальнейшего лечения. Но если через два часа после укуса краснота не уменьшается, необходимо принять антигистаминный препарат ("Супрастин", "Тавегил", "Зиртек", "Зодак", "Лоратадин" и др.).Если на месте укуса появился зуд, то нужно постараться избежать расчесывания и воспользоваться мазью в составе которой должно присутствовать вещество "гидрокортизон", снимающее неприятные ощущения.Серьезные аллергические реакции лечатся только под наблюдением врача-аллерголога и, как правило, сопровождаются назначениями противовоспалительных, обезболивающих и антигистаминных препаратов, а также инъекциями адреналина и капельным введением растворов для снижения артериального давления.Последствия укусаДля одних они незначительны, а для других крайне опасны. Если после укуса у человека присутствует чувство першения в горле, головная боль, тошнота, выраженное головокружение, ощущаются судороги и резко падает давление — это признаки анафилактического шока. Важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.На выраженность последствий также влияет количество укусов. Если оса ужалила один раз, то риск сильной реакции невелик, если же атаковал целый рой, вред здоровью может быть весьма значительным.Кроме того, многое зависит от места попадания яда. К примеру, язык от укуса осы может сильно распухнуть, а при попадании яда в глаз велик риск серьезных проблем со зрением.Профилактика укусаКак избежать укуса осы, рассказала аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская.
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насекомые, аллергия, россия, первая помощь
17:30 16.09.2021 (обновлено: 23:04 16.09.2021)
 

"Аллергия может убить": что делать, если укусит оса

© Depositphotos / nataba16Укус осы
Укус осы - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Depositphotos / nataba16
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Традиционно пик активности ос приходится на август-сентябрь, поскольку за лето их семьи успевают вырасти и развиться. Что делать после укуса осы в руку или другую часть тела, как оказать первую помощь в домашних условиях и облегчить боль в месте повреждения — в материале РИА Новости.

Признаки укуса осы

Первое, что ощущает человек после неудачной встречи с осой, — это сильная и затяжная боль в месте укуса, которую невозможно не заметить или проигнорировать. Яд насекомого имеет свойство разрушать клеточные стенки и вызывать воспаление в тканях.
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Иногда во время проникновения жала могут затрагиваться кровеносные сосуды, отчего возникает небольшое кровоизлияние. Но первыми и основными признаками нападения осы все же принято считать болезненные ощущения и покраснение, которые сохраняются первые два-три часа. В некоторых случаях может повыситься температура и начаться зуд. Затем первоначальные неприятные ощущения сменяются или дополняются другими, более опасными для здоровья последствиями.

Чем отличаются укусы пчел, шершней и ос?

"Оса — это перепончатокрылое насекомое, которое опасно своими многократными укусами. Например, пчела жалит всего один раз и умирает, так как ее жало, отрываясь вместе с брюшком, остается в теле в человека", — объясняет эксперт Академии врачей UniProf, аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская.

Кроме того, оса крупнее пчелы (может достигать в длину до 2,5 сантиметра) и имеет в запасе гораздо больше нейротоксинов и других веществ, оказывающих разрушительное воздействие на ткани человека.
По характеру эти насекомые более агрессивные — если пчелы никогда не нападают первыми, то осы, как правило, очень навязчивы по отношению к человеку, особенно если рядом с ним есть еда.
© Pixabay / Vinzenz Lorenz MОса в малине
Оса в малине - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / Vinzenz Lorenz M
Оса в малине
Что касается шершней — это самый крупный вид перепончатокрылых насекомых. Они способны ужалить несколько раз подряд, тем не менее делают это крайне редко, например, в случае реальной угрозы, когда человек нападает на потомство или разоряет гнездо. Жало шершня содержит яд, но менее токсичный, поэтому не такой опасный, как у осы.
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Первая помощь

Что делать, когда укусила оса, объясняет врач первой категории Татьяна Шарковская: "Если нападения осы избежать не удалось, первое, что необходимо сделать, — приложить лед на место укуса, чтобы уменьшить развитие отека и за счет спазма сосудов предотвратить дальнейшее распространение яда по организму".
© Pixabay / u_oy97syi7Лед
Лед - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / u_oy97syi7
Лед
По словам эксперта, если человек находится где-то на природе, а льда под рукой нет, можно заменить его флягой с водой или смоченной в холодной воде тканью. Как только состояние чуть улучшилось, следует изучить место укуса, возможно, там осталось жало. Если оно есть, то нужно постараться достать. Ни в коем случае нельзя выдавливать яд, потому что таким образом он начнет быстрее поступать в кровь и усилит болевые ощущения. Чтобы максимально безопасно достать жало, нужно поддеть его ногтем, острым предметом или вынуть пинцетом, не забывая при этом про санитарию.
Если сделать это невозможно, необходимо обработать кожу вокруг укуса дезинфицирующим средством (это может быть любая спиртовая настойка, корвалол в каплях, перекись водорода, мирамистин и др.) и обратиться к врачу. Протереть место попадания яда нужно обязательно, потому как с жалом в организм может проникнуть инфекция. В случае если с собой ничего из вышеперечисленного нет, то стоит промыть зону укуса чистой водой.
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Лечение

Как правило, при отсутствии аллергической реакции отек спадает в течение двух-трех часов и не требует дальнейшего лечения. Но если через два часа после укуса краснота не уменьшается, необходимо принять антигистаминный препарат ("Супрастин", "Тавегил", "Зиртек", "Зодак", "Лоратадин" и др.).
Если на месте укуса появился зуд, то нужно постараться избежать расчесывания и воспользоваться мазью в составе которой должно присутствовать вещество "гидрокортизон", снимающее неприятные ощущения.
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Серьезные аллергические реакции лечатся только под наблюдением врача-аллерголога и, как правило, сопровождаются назначениями противовоспалительных, обезболивающих и антигистаминных препаратов, а также инъекциями адреналина и капельным введением растворов для снижения артериального давления.

Последствия укуса

Для одних они незначительны, а для других крайне опасны. Если после укуса у человека присутствует чувство першения в горле, головная боль, тошнота, выраженное головокружение, ощущаются судороги и резко падает давление — это признаки анафилактического шока. Важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
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На выраженность последствий также влияет количество укусов. Если оса ужалила один раз, то риск сильной реакции невелик, если же атаковал целый рой, вред здоровью может быть весьма значительным.
Кроме того, многое зависит от места попадания яда. К примеру, язык от укуса осы может сильно распухнуть, а при попадании яда в глаз велик риск серьезных проблем со зрением.
© Pixabay / klickblickОса
Оса - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / klickblick
Оса

Профилактика укуса

Как избежать укуса осы, рассказала аллерголог-иммунолог Татьяна Шарковская.
  • Выезжая на природу, откажитесь от использования парфюма, дезодоранта и других средств гигиены с резким запахом.
  • Если рядом с вами летают осы, ни в коем случае не размахивайте руками. Постарайтесь побыстрее отойти подальше от этого места, насекомые не полетят за вами.
  • Особенно опасны укусы ос для детей. Собираясь на отдых с детьми, обязательно используйте репелленты (вещества для отпугивания насекомых). Если осы начинают летать вокруг ребенка, можно распылить на них средство. Оно содержат спирт, за счет чего обжигает крылья насекомых, и они мгновенно падают на землю.
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