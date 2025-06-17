Укус осы: первая помощь, симптомы и советы экспертов

Укус осы — неприятность, с которой может столкнуться любой человек как на природе, так и дома. Симптомы, правила первой помощи, возможные осложнения и советы экспертов, как этого избежать — в материале РИА Новости.

Укус осы: правила первой помощи и 7 советов, как его избежать

С укусом осы прямо или косвенно хотя бы раз сталкивается практически каждый. Вне зависимости от того, случилось ли это конкретно с человеком, или с теми, кто находились рядом, необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями о том, к чему этот укус может привести и о правилах первой помощи.

Укус осы редко бывает смертельно опасным, однако бывают случаи, когда он может вызвать серьезные осложнения, особенно, когда речь идет об аллергиках.

Как выглядит укус осы

Укус осы сопровождается резкой болью и, как правило, имеет вид красного пятна с точкой в центре. Кожа вокруг отекает, краснеет и становится теплой на ощупь. Как отмечает фельдшер Наталья Балан, особенно быстро отек развивается на лице, шее или в области глаз. Местами может ощущаться уплотнение кожи, жжение или зуд.

Место укуса практически всегда выражено локально, диаметр припухлости может достигать трех сантиметров. В то же время необходимо помнить, что реакции у разных людей могут отличаться и быть более или менее выраженными.

По словам врача-токсиколога, профессора Михаила Кутушова, у человека могут появиться волдыри, синюшность кожи, повышение температуры в области укуса.

“Если укус произошел в области лица, шеи или рта, отек может нарушать дыхание и требовать неотложной медицинской помощи”, — предупреждает он.

Почему и как жалят осы?

Осы редко кусают без причины. Как правило, нападение с их стороны является лишь защитной реакцией и ответом на возможную угрозу.

В качестве таковой они могут воспринимать резкие движения, яркую одежду и запахи еды. Особенно агрессивными они становятся в теплое время.

“В отличие от пчел, они могут жалить многократно. Яд осы содержит токсины, вызывающие местное воспаление, а у аллергиков — системные реакции. Особенно повышена чувствительность у детей. Детская кожа нежная, она более уязвима к разного рода повреждениям”, — говорит врач-дерматовенеролог Наталья Корплякова.

Симптомы укуса осы

Как правило, симптомы укуса осы не выходят за рамки чувства боли и жжения, покраснений и отека.

“Эти симптомы — нормальная защитная реакция организма. У некоторых — особенно у пожилых или склонных к аллергии — возможны более серьезные проявления: общая слабость, головокружение, сыпь, затрудненное дыхание”, — уточняет Балан.

В редких случаях может появиться тошнота.

Что делать, если укусила оса: первая помощь

Как утверждают практически все специалисты, при укусе осы необходимо действовать спокойно, но быстро. Для этого необходимо запомнить простой алгоритм действий:

Убедиться в том, что насекомое улетело и нет угрозы новых укусов; Удалить жало, если оно осталось на коже; Промыть пораженное место чистой водой с мылом, или использовать антисептик, чтобы избежать инфекции; Приложить к месту укуса на 10-15 минут лед, холодный компресс или замороженные продукты, чтобы снизить отек и боль, а также замедлить распространение яда; Нанести противоаллергическую мазь или лосьоны с оксидом цинка; Принять антигистаминный препарат (цетиризин, левоцетиризин, лоратадин) даже при отсутствии симптомов аллергии

Пострадавшему нужно пить как много больше жидкости. Недопустимо употребление алкоголя, так как он может усилить воспаление и усугубить отечность, предупреждает Кутушов.

Удаление жала

В отличие от пчел, осы не оставляют жало в коже, что позволяет им жалить несколько раз подряд. Именно по этой причине в предыдущем разделе рекомендовалось в первую очередь убедиться в том, что насекомое улетело и человеку больше ничего не грозит.

Тем не менее все же бывают случаи, когда жало может остаться в коже. Например, когда осу прихлопнули во время укуса. В этом случае жало необходимо удалить.

Предотвращение распространения яда и развитие аллергической реакции

Избавляться от жала следует аккуратно, по возможности, пинцетом. Недопустимо пытаться выдавить его пальцами — это лишь поспособствует попаданию яда глубже в ткани и повысит риск инфицирования.

Жало лучше всего сдвинуть (подцепить) боковым давлением, советует Корплякова. Для этого можно использовать монетку, банковскую карту.

Следует также отказаться от расчесывания места укуса, принять антигистаминный препарат и пить больше воды.

Снятие боли и отека

Кожу рекомендуется обработать антисептиком, можно наложить стерильную повязку, чтобы ограничить распространение токсинов, создать защитный барьер и уменьшить отек.

Для снятия боли желательно сразу же приложить к пораженному месту холодный компресс или лед.

Чем помазать укус осы

Дерматолог Корплякова советует использовать: антигистаминные мази (Фенистил, Совентол); лосьоны с оксидом цинка (например, лосьон Каламин или болтушка циндол); гормональные мази (Гидрокортизон, метилпреднизолона ацепонат 0,001 г) — при сильном воспалении.

Когда следует обратиться к врачу?

Обратиться в поликлинику или вызывать скорую необходимо, если симптомы и их интенсивность выходят за рамки описанных. Как отмечает Балан, помощь специалиста потребуется, если:

Отек распространяется за пределы укуса;

Появляется сыпь по телу;

Возникают проблемы с дыханием;

Начинается тошнота, рвота, головокружение;

Укус пришелся в область рта, языка, горла или шеи.

В таких случаях счет может идти уже на минуты, поэтому задержка в вызове врача недопустима.

Последствия укуса

Последствия укуса осы могут быть для человека легкими и пройти в течение короткого времени. Они также могут быть системными и повлечь серьезные осложнения, если вовремя не принять необходимые меры.

Местные аллергические реакции на укус осы

Как правило, для большинства людей укус осы не представляет серьезной угрозы здоровью. Последние симптомы проходят через два-три дня, не вызывая осложнений.

Местная реакция проявляется в виде покраснения, отека и зуда. При аллергии возможны более длительные последствия.

“Иногда развивается местная аллергическая реакция — сильный отек, покраснение, волдыри. Она может сохраняться до недели”, — предупреждает Балан.

Системные аллергические реакции на укус осы

Профессор Кутушов говорит о необходимости в течение получаса после укуса внимательно следить за человеком на предмет проявления системных реакций.

“При появлении признаков системной реакции, таких как затрудненное дыхание, тошнота, головокружение, озноб, судорожные подергивания или нарушение речи, необходимо немедленно вызвать скорую помощь”, — призывает он.

Самая опасная из подобных реакций — анафилактический шок.

Анафилактический шок от укуса осы

Симптомами анафилактического шока являются внезапная слабость, резкое падение давления, судороги, отек гортани, потеря сознания, остановка сердца. Как отмечает Корплякова, человеку требуется немедленное введение адреналина и вызов скорой.

Как избежать укуса осы

Для того, чтобы заранее обезопасить себя от укуса осы, эксперты советуют придерживаться простых правил:

Использовать дома москитные сетки; Отказаться от яркой одежды, выезжая на природу; Не пользоваться цветочными духами; Воздержаться от резких взмахов руками; Сладости и мясо употреблять в закрытых помещениях или под защитными сетками; Никогда не тревожить осиные гнезда, даже если они кажутся пустыми; Использовать химические средства для отпугивания насекомых, но помнить об их потенциальном вреде для детей