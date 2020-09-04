https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T20:40

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госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.— Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?— Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.— Отравление подтверждается точно?— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.Ранее правительство ФРГ сообщило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> при этом напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html

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Станислав Попов Никто никого не вышлет, потому что это не доказательства, а филькина грамота, которая годится только для показа по Россия 1. 167

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про "отравление" Навального Белорусское ТВ распространило запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про "отравление" Навального. Беседа ведется на английском языке и длиться около минуты. "В данном случае (подтверждение отравления Навального - Sputnik) это не так важно. Идет война. А на войне всякие методы хороши", - говорит абонент из ФРГ. Ник из Берлина и Майк из Варшавы обсуждают также политические процессы в Беларуси и России. О существовании этой записи накануне рассказал Александр Лукашенко. Он пообещал отправить ее в российские спецслужбы. 2020-09-04T20:40 true PT0M59S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, в мире