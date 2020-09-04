Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576801535.html
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T20:40
2020-09-04T21:07
госпитализация алексея навального
алексей навальный
польша
германия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576802260_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b2a00019c4a84b23d9b1fa96acb51b8a.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным. РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.— Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?— Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.— Отравление подтверждается точно?— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.Ранее правительство ФРГ сообщило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> при этом напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576724577.html
Когда Новый клип снимут?
422
Никто никого не вышлет, потому что это не доказательства, а филькина грамота, которая годится только для показа по Россия 1.
167
990
польша
германия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про "отравление" Навального
Белорусское ТВ распространило запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про "отравление" Навального. Беседа ведется на английском языке и длиться около минуты. "В данном случае (подтверждение отравления Навального - Sputnik) это не так важно. Идет война. А на войне всякие методы хороши", - говорит абонент из ФРГ. Ник из Берлина и Майк из Варшавы обсуждают также политические процессы в Беларуси и России. О существовании этой записи накануне рассказал Александр Лукашенко. Он пообещал отправить ее в российские спецслужбы.
2020-09-04T20:40
true
PT0M59S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576802260_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d56f0961aa0e7ba3abf355f03b2f4a6d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, польша, германия, белоруссия, в мире

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

20:40 04.09.2020 (обновлено: 21:07 04.09.2020)
528623
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Государственное белорусское СМИ опубликовало запись перехваченных Минском переговоров Берлина и Варшавы о ситуации с Алексеем Навальным.
РИА Новости публикует расшифровку этого диалога.
— Алло, добрый день, Ник. Как наши дела?
— Вроде бы все по плану. Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.
— Отравление подтверждается точно?
— Послушай, Майк, в данном случае это не так важно. Идет война. А во время войны всякие методы хороши.
— Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Белоруссии. Самый эффективный путь — утопить его в проблемах России, а их немало. Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.
— Этим и занимаемся. А как ваши дела в Белоруссии?
— Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.
— Да-да, понимаю. Тогда до встречи, пока.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
26 августа, 08:00
Урок клиники "Шарите" для России
Ранее правительство ФРГ сообщило, что блогера якобы отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия. После этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз оставляет за собой право ввести санкции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом напомнил, что российские специалисты также проверяли различные версии, но при этом отравляющих веществ в организме блогера не выявили. В российском МИД поспешность, с которой США и Евросоюз подхватили эту теорию, назвали подозрительной. Дипломаты допустили, что заявление об отравлении призвано обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры".
Ученый Леонид Ринк, который участвовал в разработке "Новичка", рассказал РИА Новости, что симптомы Навального совершенно не похожи на те, которые возникают при отравлении этим токсином.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 11:05
Омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой
3618760833695714
Обсудить 990
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйПольшаГерманияБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Когда Новый клип снимут?
4 сентября, 20:44
aolpsm1 Енотова Варяaolpsm1 Енотова Варя
16843113192
Никто никого не вышлет, потому что это не доказательства, а филькина грамота, которая годится только для показа по Россия 1.
4 сентября, 20:59
Станислав ПоповСтанислав Попов
77300285
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
Кадры задержания подростка, подозреваемого в подготовке взрыва в школе Красноярского края
В Красноярском крае подросток пытался взорвать школу
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Стоп-кадр программы Пусть говорят на Первом канале
Джигурду выгнали из студии "Пусть говорят"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем в Москве
Лавров удивился идее США наказать Россию за будущее вмешательство
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
"Зажрались и забылись". Что теряет Прибалтика после ссоры с Лукашенко
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Lancet опубликовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Ефремов выступил с последним словом в суде
Тайфун Майсак вынес на берег рыболовецкое судно
В Приморье тайфун вынес на берег "корабль-призрак"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий эксперт раскрыл причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне пообещали показать России "всю мощь ядерной модернизации"
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния