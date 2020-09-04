Управление юстиции Берлина получило запрос Генпрокуратуры по Навальному
© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Управление юстиции Берлина подтвердило получение запроса генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, решение об одобрении запроса будет приниматься в консультациях с федеральными ведомствами, сообщило управление.
"Запрос о правовой помощи российских государственных органов по отравлению российского гражданина Алексея Навального получен", - говорится в заявлении.
Сообщается, что запрос передан в подразделение управления юстиции, ответственное за вопросы правовой помощи в уголовных делах. В документе отмечается, что вопросом занимается берлинское управление, потому что "пострадавший проходит лечение в берлинской клинике".
"Ответственное за правовую помощь в уголовных делах подразделение изучает запрос российских властей, о его одобрении будет принято решение в консультациях с соответствующими федеральным ведомствами. Дальнейшие сведения сейчас не могут быть предоставлены", - добавили в ведомстве.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
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