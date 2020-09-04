https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576788291.html

Управление юстиции Берлина получило запрос Генпрокуратуры по Навальному

Управление юстиции Берлина подтвердило получение запроса генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, решение об одобрении... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:24

2020-09-04T16:24

2020-09-04T16:24

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

германия

омск

берлин (город)

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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Управление юстиции <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> подтвердило получение запроса генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, решение об одобрении запроса будет приниматься в консультациях с федеральными ведомствами, сообщило управление."Запрос о правовой помощи российских государственных органов по отравлению российского гражданина Алексея Навального получен", - говорится в заявлении.Сообщается, что запрос передан в подразделение управления юстиции, ответственное за вопросы правовой помощи в уголовных делах. В документе отмечается, что вопросом занимается берлинское управление, потому что "пострадавший проходит лечение в берлинской клинике"."Ответственное за правовую помощь в уголовных делах подразделение изучает запрос российских властей, о его одобрении будет принято решение в консультациях с соответствующими федеральным ведомствами. Дальнейшие сведения сейчас не могут быть предоставлены", - добавили в ведомстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), в мире