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https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576788291.html
Управление юстиции Берлина получило запрос Генпрокуратуры по Навальному
Управление юстиции Берлина подтвердило получение запроса генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, решение об одобрении... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T16:24
2020-09-04T16:24
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
германия
омск
берлин (город)
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Управление юстиции <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлина</a> подтвердило получение запроса генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, решение об одобрении запроса будет приниматься в консультациях с федеральными ведомствами, сообщило управление."Запрос о правовой помощи российских государственных органов по отравлению российского гражданина Алексея Навального получен", - говорится в заявлении.Сообщается, что запрос передан в подразделение управления юстиции, ответственное за вопросы правовой помощи в уголовных делах. В документе отмечается, что вопросом занимается берлинское управление, потому что "пострадавший проходит лечение в берлинской клинике"."Ответственное за правовую помощь в уголовных делах подразделение изучает запрос российских властей, о его одобрении будет принято решение в консультациях с соответствующими федеральным ведомствами. Дальнейшие сведения сейчас не могут быть предоставлены", - добавили в ведомстве.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200904/navalnyy-1576786579.html
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
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россия
москва
германия
омск
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, омск, берлин (город), в мире

Управление юстиции Берлина получило запрос Генпрокуратуры по Навальному

16:24 04.09.2020
676
© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Управление юстиции Берлина подтвердило получение запроса генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи по ситуации с Алексеем Навальным, решение об одобрении запроса будет приниматься в консультациях с федеральными ведомствами, сообщило управление.
"Запрос о правовой помощи российских государственных органов по отравлению российского гражданина Алексея Навального получен", - говорится в заявлении.
Сообщается, что запрос передан в подразделение управления юстиции, ответственное за вопросы правовой помощи в уголовных делах. В документе отмечается, что вопросом занимается берлинское управление, потому что "пострадавший проходит лечение в берлинской клинике".
"Ответственное за правовую помощь в уголовных делах подразделение изучает запрос российских властей, о его одобрении будет принято решение в консультациях с соответствующими федеральным ведомствами. Дальнейшие сведения сейчас не могут быть предоставлены", - добавили в ведомстве.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
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