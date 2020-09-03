https://ria.ru/20200903/tsoy-1576658556.html

Любимова прокомментировала претензии наследников к авторам фильма "Цой"

Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" Алексея Учителя на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, любые претензии... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:09

2020-09-03T08:09

2020-09-03T08:09

культура

россия

ольга любимова

группа "кино"

кино и сериалы

алексей учитель

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

виктор цой

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Uchitel/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Учителя</a> на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в судебном порядке, заявила журналистам министр культуры РФ <a href="http://ria.ru/person_olga-lyubimova/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Любимова</a>."В установленные сроки продюсеры подали в Минкультуры документы и все необходимые материалы, никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза", - сказала министр.Любимова подчеркнула, что, "если на сегодняшний день возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, они должны решаться в судебном порядке".Ранее сын <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Цоя</a> написал в Facebook, что направил президенту страны письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. В свою очередь отец музыканта Роберт Цой, комментируя РИА Новости информацию о письме с просьбой запретить выход фильма, <a href="https://ria.ru/20200901/tsoy-1576569276.html" target="_blank">рассказал</a>, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем.Лидер <a href="http://ria.ru/organization_gruppa-kino/" target="_blank" data-auto="true">группы "Кино"</a> Виктор Цой погиб в автокатастрофе под <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Ригой</a> 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Cyganov/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Цыганов</a>. Также в фильме снялись <a href="http://ria.ru/person_paulina-andreeva/" target="_blank" data-auto="true">Паулина Андреева</a>, Марьяна Спивак, <a href="http://ria.ru/person_Igor_Vernik/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Верник</a> и другие актеры. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.

https://ria.ru/20200901/tsoy-1576605540.html

https://ria.ru/20200815/1575787230.html

https://ria.ru/20200902/tsoy-1576626290.html

Арсений Новиков Сыночек подзаработать хочет. 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга любимова, группа "кино", кино и сериалы, алексей учитель, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), виктор цой