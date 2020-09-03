Любимова прокомментировала претензии наследников к авторам фильма "Цой"
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© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
© Фото : Министерство культуры РФ
Министр культуры РФ Ольга Любимова. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму "Цой" Алексея Учителя на законных основаниях, не обнаружив никаких нарушений, любые претензии наследников к создателям картины должны решаться в судебном порядке, заявила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.
"В установленные сроки продюсеры подали в Минкультуры документы и все необходимые материалы, никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза", - сказала министр.
Любимова подчеркнула, что, "если на сегодняшний день возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, они должны решаться в судебном порядке".
Ранее сын Виктора Цоя написал в Facebook, что направил президенту страны письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Цой-младший отмечал, что также направлял письмо и в Минкультуры РФ. По его словам, несмотря на неоднократные просьбы, сценарий и сам фильм не были представлены наследникам для ознакомления и согласования. В свою очередь отец музыканта Роберт Цой, комментируя РИА Новости информацию о письме с просьбой запретить выход фильма, рассказал, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем.
15 августа, 08:00КультураПоследний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие актеры. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.