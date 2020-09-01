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https://ria.ru/20200901/tsoy-1576569276.html
Отец Цоя не видел фильм Учителя и не просил отменить его выход в прокат
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Цой, комментируя информацию о письме с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя, рассказал, что не видел... РИА Новости, 01.09.2020
2020-09-01T12:27
2020-09-01T12:48
культура
группа "кино"
кино и сериалы
новости культуры
паулина андреева
игорь верник
евгений цыганов
виктор цой
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<strong>МОСКВА, 1 сен - РИА Новости.</strong> Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Цой, комментируя информацию о письме с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя, рассказал, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем.Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Цоя якобы направила президенту России письмо с просьбой остановить выход фильма Учителя "Цой" в прокат.Собеседник агентства добавил, что ему неизвестны подробности фильма. "В самом начале, года два назад, когда режиссер только приступал к фильму, он советовался, обсуждал, как и что, разрешение спрашивал. Я ему сказал, что я не могу запретить, пусть снимает", - пояснил Цой.Он добавил, что не направлял никаких писем с просьбой о запрете фильма.Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.
https://ria.ru/20200829/tsoy-1576413756.html
https://ria.ru/20200815/1575787230.html
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группа "кино", кино и сериалы, новости культуры, паулина андреева, игорь верник, евгений цыганов, виктор цой, рига

Отец Цоя не видел фильм Учителя и не просил отменить его выход в прокат

12:27 01.09.2020 (обновлено: 12:48 01.09.2020)
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© РИА НовостиРоберт Цой
Роберт Цой - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
© РИА Новости
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Цой, комментируя информацию о письме с просьбой запретить выход в прокат фильма Алексея Учителя, рассказал, что не видел картины, не мог ее оценить и не направлял никаких писем.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что семья Цоя якобы направила президенту России письмо с просьбой остановить выход фильма Учителя "Цой" в прокат.
"Как я могу быть против фильма, если я его не видел? Может быть, там замечательный фильм. Понимаете, мы сейчас так не глядя начинаем обсуждать, а сначала нужно хоть краем глаза его увидеть, а потом уже рассуждать", - заявил Цой РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что ему неизвестны подробности фильма. "В самом начале, года два назад, когда режиссер только приступал к фильму, он советовался, обсуждал, как и что, разрешение спрашивал. Я ему сказал, что я не могу запретить, пусть снимает", - пояснил Цой.
Кадр из трейлера к фильму Цой - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 00:37Культура
Вышел трейлер фильма Алексея Учителя "Цой"
Он добавил, что не направлял никаких писем с просьбой о запрете фильма.
Лидер группы "Кино" Виктор Цой погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после своего 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, и его легковой "Москвич" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом "Икарус".
Фильм Учителя покажет вымышленные события июля-августа 1990 года. Актера, играющего Виктора Цоя, на экране не будет. Главную роль водителя автобуса сыграет Евгений Цыганов. Также в фильме снялись Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие. Премьера фильма была запланирована на 3 сентября, но затем ее перенесли на неопределенный срок.
Кадр из фильма Игла (1988) - РИА Новости, 1920, 15.08.2020
15 августа, 08:00Культура
Последний герой. Тридцать лет назад погиб Виктор Цой
700003
КультураГруппа "Кино"Кино и сериалыНовости культурыПаулина АндрееваИгорь ВерникЕвгений ЦыгановВиктор ЦойРига
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