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За гранью здравого смысла. Шойгу оценил потребности общества
Неуемное потребление, которое сейчас характерно для общества, вышло за грани здравого смысла, нужно это менять, считает президент Русского географического... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:09
2020-09-03T10:13
русское географическое общество
сергей шойгу
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Неуемное потребление, которое сейчас характерно для общества, вышло за грани здравого смысла, нужно это менять, считает президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.В качестве примера он привел браконьеров, которые в заповедниках ставят по 400 петель на кабаргу."На все есть спрос. На лапы медведя, на хвосты марала, на панты марала, на струю кабарги, на медвежью желчь, на барсучий жир. И вы это усилением охотнадзора не остановите. Человека надо менять и его жажду потребления", — считает он.
https://ria.ru/20200831/okhota-1576548387.html
Согласен с Шойгу....
91
Так именно эта проблема человеческой натуры и погубила идею построения коммунизма! Нежелание себя ни в чем ограничивать ради общества. Есть только Я и МОИ хотелки, остальное - лесом. Кстати, ведь и дело Ефремова из той же серии. Хочу - напьюсь, хочу поеду, хочу - задавлю.
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РИА Новости
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русское географическое общество, сергей шойгу, общество

За гранью здравого смысла. Шойгу оценил потребности общества

09:09 03.09.2020 (обновлено: 10:13 03.09.2020)
9229
© Фото : пресс-служба РГОМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : пресс-служба РГО
Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Неуемное потребление, которое сейчас характерно для общества, вышло за грани здравого смысла, нужно это менять, считает президент Русского географического общества Сергей Шойгу.

"В нас сейчас с детства закладывается желание какого-то неуемного потребления — стремление успеть все, попробовать все. И мы с этим своим стремлением летим со страшной скоростью к собственной погибели. Потребление за гранью здравого смысла. Сели за стол, тут надкусили, тут надломили, тут отпили. В результате и стол испохабили, и ничего толком не поели", — заявил Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".

В качестве примера он привел браконьеров, которые в заповедниках ставят по 400 петель на кабаргу.

"Причем это струны из нержавейки, которые не разлагаются. Тот, кто их поставил, он что, в состоянии все эти 400 петель на дистанции 50-70 километров проверять каждый день? Он и десяти процентов не проверяет. Дальше — зверь попал в эту петлю, погибает. Не только кабарга. Тот же снежный барс, которого мы спасаем от полного исчезновения. А дальше садимся и обсуждаем: что же нам делать-то теперь? А давайте еще надзор усилим? Давайте!" — отметил Шойгу.

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"На все есть спрос. На лапы медведя, на хвосты марала, на панты марала, на струю кабарги, на медвежью желчь, на барсучий жир. И вы это усилением охотнадзора не остановите. Человека надо менять и его жажду потребления", — считает он.
485835823
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Русское географическое обществоСергей ШойгуОбщество
Популярные комментарии
Согласен с Шойгу....
3 сентября, 09:17
Егор Панкратов
8521003
Так именно эта проблема человеческой натуры и погубила идею построения коммунизма! Нежелание себя ни в чем ограничивать ради общества. Есть только Я и МОИ хотелки, остальное - лесом. Кстати, ведь и дело Ефремова из той же серии. Хочу - напьюсь, хочу поеду, хочу - задавлю.
3 сентября, 09:23
Von Stirliz
8420001
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