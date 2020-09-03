https://ria.ru/20200903/shoygu-1576659782.html

За гранью здравого смысла. Шойгу оценил потребности общества

Неуемное потребление, которое сейчас характерно для общества, вышло за грани здравого смысла, нужно это менять, считает президент Русского географического... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:09

2020-09-03T09:09

2020-09-03T10:13

русское географическое общество

сергей шойгу

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Неуемное потребление, которое сейчас характерно для общества, вышло за грани здравого смысла, нужно это менять, считает президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.В качестве примера он привел браконьеров, которые в заповедниках ставят по 400 петель на кабаргу."На все есть спрос. На лапы медведя, на хвосты марала, на панты марала, на струю кабарги, на медвежью желчь, на барсучий жир. И вы это усилением охотнадзора не остановите. Человека надо менять и его жажду потребления", — считает он.

https://ria.ru/20200831/okhota-1576548387.html

Егор Панкратов Согласен с Шойгу.... 91

Von Stirliz Так именно эта проблема человеческой натуры и погубила идею построения коммунизма! Нежелание себя ни в чем ограничивать ради общества. Есть только Я и МОИ хотелки, остальное - лесом. Кстати, ведь и дело Ефремова из той же серии. Хочу - напьюсь, хочу поеду, хочу - задавлю. 87

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русское географическое общество, сергей шойгу, общество