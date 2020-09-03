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В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
Число школьников в Благовещенске, получивших травмы при кварцевании класса, увеличилось с 13 до 27, у детей легкие ожоги роговицы глаз, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:40
2020-09-03T10:40
здоровье - общество
амурская область
благовещенск
происшествия
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Число школьников в <a href="http://ria.ru/location_Blagoveshhensk/" target="_blank" data-auto="true">Благовещенске</a>, получивших травмы при кварцевании класса, увеличилось с 13 до 27, у детей легкие ожоги роговицы глаз, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>.Ранее администрация Благовещенска сообщала, что педагог Алексеевской гимназии в начале урока в 10 классе забыла отключить лампу для кварцевания, в итоге прибор проработал весь день, у школьников диагностировали электроофтальмию, как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, за помощью к медикам обратились 13 человек."Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное. Дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась. Одна 10-классница жалоб не предъявляла, врачом осмотрена, глаза не пострадали", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Амурской области.Городское управление образования издало приказ "Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков", по данным администрации Благовещенска, родителям пострадавших школьников принесены извинения.Кварцевую лампу демонтировали из кабинета школы, будет установлен новый рециркулятор.Прокуратура Благовещенска после происшествия начала проверка.
https://ria.ru/20200304/1568161874.html
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амурская область
благовещенск
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здоровье - общество, амурская область, благовещенск, происшествия

В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей

10:40 03.09.2020
786
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Благовещенск . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости. Число школьников в Благовещенске, получивших травмы при кварцевании класса, увеличилось с 13 до 27, у детей легкие ожоги роговицы глаз, сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Амурской области.
Ранее администрация Благовещенска сообщала, что педагог Алексеевской гимназии в начале урока в 10 классе забыла отключить лампу для кварцевания, в итоге прибор проработал весь день, у школьников диагностировали электроофтальмию, как сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города, за помощью к медикам обратились 13 человек.
"Из 28 детей 27 получили легкие ожоги роговицы глаз, им назначено амбулаторное лечение. Состояние школьников удовлетворительное. Дети получают терапию дома, стационарная помощь никому не потребовалась. Одна 10-классница жалоб не предъявляла, врачом осмотрена, глаза не пострадали", - сообщили журналистам в пресс-службе минздрава Амурской области.
Городское управление образования издало приказ "Об усилении контроля за использованием бактерицидных облучателей, дезсредств, антисептиков", по данным администрации Благовещенска, родителям пострадавших школьников принесены извинения.
Кварцевую лампу демонтировали из кабинета школы, будет установлен новый рециркулятор.
Прокуратура Благовещенска после происшествия начала проверка.
Школьный коридор - РИА Новости, 1920, 04.03.2020
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Здоровье - ОбществоАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
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